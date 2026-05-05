El corto "Lo que nadie quiere ver" irrumpe en el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat para poner rostro al sinhogarismo

El corto documental Lo que nadie quiere ver será proyectado en el Foro Urbano Mundial (WUF13), el principal encuentro global sobre ciudades y vivienda, que se celebrará del 17 al 22 de mayo en Bakú, Azerbaiyán. La proyección, integrada en el programa oficial del Foro y organizada de la mano de ONU-Hábitat, busca situar el sinhogarismo en el centro del debate internacional sobre vivienda y derechos humanos.



La proyección del documental en el WUF13 marca un paso relevante en la colaboración entre The Gere Foundation, HOGAR SÍ y ONU-Hábitat, con el objetivo de visibilizar la falta de hogar como la forma más extrema de exclusión residencial e impulsar soluciones estructurales basadas en la dignidad, la inclusión y el derecho a una vivienda adecuada.

La crisis de la vivienda alcanza hoy dimensiones globales: cerca de 3.000 millones de personas no tienen acceso a una vivienda adecuada, más de 1.000 millones viven en asentamientos informales y más de 300 millones se encuentran sin hogar. Esta realidad, presente tanto en el Sur como en el Norte global, conlleva graves consecuencias sociales y humanas y supone la vulneración sistemática de derechos fundamentales como la seguridad, la salud, la privacidad y la dignidad. Bajo el lema “Vivienda para el mundo: ciudades y comunidades seguras y resilientes”, el WUF13 ofrece un espacio clave para que gobiernos, instituciones, sociedad civil y líderes mundiales se comprometan con respuestas ambiciosas ante este desafío urgente.

En este contexto, Lo que nadie quiere ver se convierte en una pieza central del programa del Foro como herramienta de sensibilización e incidencia. El documental se proyectará el 21 de mayo, en una sesión de Cine Urbano organizada por HOGAR SÍ, que incluirá un coloquio posterior con el vicepresidente de la organización, Alberto Mata, y uno de los protagonistas del corto, Latyr Thioye, aportando una mirada directa desde la experiencia vivida.

A través de conversaciones íntimas y directas, Richard Gere y Alejandra Gere dialogan con Mamen, Latyr, Javi y Pepe, personas que han vivido en la calle y que han logrado reconstruir sus vidas tras acceder a una vivienda.

El documental pone rostro y voz a una realidad a menudo invisibilizada y cuestiona la normalización social del sinhogarismo.

En un mensaje en vídeo de apoyo al WUF13, Richard Gere subrayó la urgencia de actuar: «La vivienda es la puerta de entrada a todos los demás derechos. Sin un hogar seguro, no hay salud, ni educación, ni empleo estable». En la misma línea, afirmó: «El sinhogarismo no es inevitable. Es una profunda injusticia, una que podemos resolver cuando optamos por la dignidad, la vivienda y las relaciones humanas».

La directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, destacó el valor de esta colaboración: «Invitamos a la comunidad internacional a aportar su experiencia, su capacidad de decisión y su compromiso para crear un futuro urbano mejor. Juntos podemos construir ciudades y comunidades seguras y resilientes en las que todas las personas tengan un hogar».

La proyección de Lo que nadie quiere ver en el WUF13 refuerza el papel del cine como herramienta para abrir debates incómodos pero necesarios y situar el sinhogarismo en la agenda política internacional, en un momento clave para repensar las respuestas globales a la crisis de la vivienda.

Sobre el Foro Urbano Mundial (WUF)

Creado en 2001 por las Naciones Unidas, el Foro Urbano Mundial es la principal conferencia mundial sobre urbanización sostenible, diseñada para analizar los efectos de la rápida urbanización en las ciudades, las comunidades, las economías y el cambio climático. Desde su creación, el Foro Urbano Mundial se ha celebrado en ciudades de todo el mundo, y su primera edición tuvo lugar en Nairobi (Kenia) en 2002.

Sobre ONU-Hábitat

ONU-Hábitat es la entidad de las Naciones Unidas encargada de la urbanización sostenible. Cuenta con programas en más de 90 países que prestan apoyo a los responsables políticos y a las comunidades para crear ciudades y pueblos social y ambientalmente sostenibles. ONU-Hábitat promueve un cambio transformador en las ciudades a través del conocimiento, el asesoramiento en materia de políticas, la asistencia técnica y la acción colaborativa. Para obtener más información, visite unhabitat.org o síganos en las redes sociales @UNHABITAT.

Sobre The Gere Foundation

La misión de The Gere Foundation es dar mayor visibilidad a las voces y los esfuerzos de las ONG, las instituciones y las personas valientes que comparten nuestros valores fundamentales. Creemos en la importancia de escuchar, tomar decisiones de forma conjunta y trabajar codo con codo con quienes actúan sobre el terreno y desarrollan soluciones innovadoras para retos complejos que parecen irresolubles.

Sobre HOGAR SÍ

HOGAR SÍ es una entidad social, sin ánimo de lucro, independiente, plural y de ámbito estatal, creada en 1998. Estamos convencidos de que es posible acabar con la falta de vivienda mediante soluciones de alojamiento, y creemos en la responsabilidad de la sociedad a la hora de abordar el problema, centrándonos en el problema y no en la persona que lo sufre.