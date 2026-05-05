​El 54% de las 5.000 mayores empresas españolas se concentran en Madrid y Cataluña

Las 5.000 mayores empresas españolas suman más de 1,5 billones de euros de facturación anual y generan 3,7 millones de empleos directos, según el análisis de Iberinform elaborado a partir de los datos contenidos en Insight View. Estos datos reflejan que, mientras los niveles de ingresos se mantienen estables, han crecido un 8,8% los puestos de trabajo con respecto al año anterior.

En cuanto a su dispersión geográfica, se observa cómo Madrid y Cataluña lideran el ranking, con el 34% y el 20%, respectivamente. Les siguen en concentración de grandes empresas Comunidad Valenciana (8,1%), Andalucía (7,3%), País Vasco (6%), Galicia (4,5%), Aragón (3,5%), Castilla y León (3%), Murcia (2,8%), Navarra (2%) y Castilla - La Mancha (2%).



Asimismo, Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas que acaparan mayor volumen de facturación y empleo generados por esta tipología de empresas. En concreto, la región madrileña acapara el 47% de ingresos y el 52% de puestos de trabajo. Por su parte, Cataluña concentra el 15% de ingresos y el 14% de empleos. Les sigue en el ranking Comunidad Valenciana, con el 7% de facturación y el 8,3% de empleo, y Andalucía, con el 5% de ingresos y el 4,4% de puestos de trabajo.



En cuanto al tamaño de las 5.000 mayores empresas de España, el 83% son grandes empresas mientras que tan sólo el 1% son pequeñas empresas. Además, se trata principalmente de compañías longevas ya que el 62% tienen más de 25 años de antigüedad. Por el contrario, apenas el 8% se han creado en la última década.

Entre las diez principales compañías en volumen de ingresos y empleo, se encuentran empresas de alimentación, energía o automoción.