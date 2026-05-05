Alkanatur lanza su primera jarra de cristal tras años de desarrollo

La nueva ClearDrops combina diseño sostenible, compatibilidad con filtros existentes y la filosofía de la marca centrada en mejorar la calidad del agua en el hogar La empresa gallega especializada en filtración de agua, Alkanatur, ha presentado hoy oficialmente ClearDrops, su primera jarra filtradora de cristal, un lanzamiento que marca un nuevo paso en la evolución de la marca tras varios años de desarrollo.

Con este nuevo producto, la compañía responde a una demanda creciente por parte de los consumidores que buscan alternativas más sostenibles y duraderas para el consumo diario de agua, sin renunciar a la funcionalidad ni a la calidad del filtrado.

Según explica la propia empresa, ClearDrops es el resultado de un proceso de trabajo prolongado en el tiempo, centrado en encontrar el equilibrio entre diseño, resistencia y eficiencia, manteniendo al mismo tiempo la esencia de sus sistemas de filtración.

La jarra está fabricada en cristal de borosilicato alto en silicio ±93%, un material reconocido por su durabilidad y resistencia, lo que la convierte en una opción más sostenible frente a otros materiales. Además, su diseño ligero y funcional permite adaptarse al uso cotidiano en el hogar.

Uno de los elementos clave del lanzamiento es su total compatibilidad con los filtros de la jarra Alkanatur Drops, lo que permite a los usuarios continuar utilizando los mismos recambios sin necesidad de modificar sus hábitos. Estos filtros, disponibles en distintas versiones según las necesidades del consumidor, como fórmula original, baja emisión de magnesio o zeolita, diseñados para mejorar el sabor del agua y reducir la presencia de determinadas sustancias como el cloro, metales pesados u otros compuestos presentes en el agua del grifo.

Con esta nueva incorporación, Alkanatur amplía su catálogo manteniendo una estrategia centrada en la mejora progresiva de sus productos, apostando por soluciones que integren bienestar, sostenibilidad y practicidad.

El lanzamiento de ClearDrops se enmarca en un contexto en el que el consumidor muestra una mayor preocupación por la calidad del agua que consume, así como por el impacto ambiental de los productos que utiliza en su día a día. En este sentido, la compañía refuerza su posicionamiento dentro del sector de la filtración doméstica con una propuesta que busca responder a ambas necesidades.

