La UPV inaugura mañana la mayor feria de empleo universitario de España con más de 225 empresas

El Rector inaugurará el Foro acompañado de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, entre otros representantes públicos Mañana arranca en el Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV) la mayor feria de empleo cualificado de España. Durante los días 6 y 7 de mayo, este foro reúne por primera vez en la historia del sistema universitario español a 225 empresas, una cifra que supera la de cualquier otra institución pública o privada del país y evidencia la necesidad estratégica de las grandes corporaciones de captar talento altamente cualificado para impulsar su competitividad.

La UPV abre mañana sus puertas no solo a sus propios alumnos, sino a jóvenes estudiantes y titulados de toda España, convirtiendo a Valencia en la ciudad anfitriona del talento juvenil universitario.

El Foro de Empleo, que se celebra ininterrumpidamente de 10:00 a 18:00 horas en los Jardines Nexus, representa también una oportunidad extraordinaria para el ecosistema empresarial valenciano, ya que las compañías locales compartirán espacios de innovación con grandes multinacionales, compitiendo por atraer a los mejores perfiles para seguir impulsando su competitividad y el crecimiento de la región.

En el marco de esta inauguración, Elena de la Poza, Vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la UPV, ha destacado la visión estratégica de este encuentro: "La conexión directa entre el mundo académico y el empresarial trasciende la mera inserción laboral de nuestros egresados. Se trata de una alianza estratégica imprescindible para vertebrar una economía basada en el talento y la innovación. Foros como el que mañana inauguramos son el verdadero motor para edificar una sociedad más competitiva, sostenible y profundamente humana, donde el conocimiento universitario se transforma en valor real para las empresas".

Excelencia académica traducida a éxito laboral

El interés masivo de las empresas por acudir mañana a Valencia está sólidamente respaldado por la calidad de los egresados de la UPV. Según los datos más recientes del Informe de Empleabilidad del Observatorio de Empleo de la UPV, más del 40% de sus titulados consigue trabajo inmediatamente tras finalizar sus estudios. Al cabo de un año, esta cifra se eleva hasta rozar el 82%, y a los cinco años, la tasa de ocupación supera el 91%, cifras que confirman que la formación pública impartida en la UPV es una garantía indiscutible de éxito laboral.

En la edición de 2025, se recogieron más de 41.000 currículums y el 95% de las empresas participantes mostró su interés en repetir la experiencia. Hoy, al batir su propio récord con la participación de más de 225 empresas, la UPV no solo facilita el acceso al mercado laboral de sus estudiantes, sino que actúa como un potente dinamizador de la economía local, atrayendo inversión, conocimiento y nuevas oportunidades de negocio.

Para garantizar el éxito de los candidatos, el Servicio Integrado de Empleo (SIE) de la UPV ha llevado a cabo durante el mes de abril diversas actividades preparatorias, incluyendo la revisión de currículums, el análisis de la huella digital y laboratorios de entrevistas, asegurando que el talento universitario brille con luz propia ante las empresas que mañana se dan cita en Valencia.

