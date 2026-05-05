La psicóloga Alba García sitúa 'SOBRADA' como best seller en Amazon en menos de una semana
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La autora, psicóloga y coach dialógica, ha publicado un libro sobre autoexigencia femenina y bienestar emocional que alcanzó la categoría de best seller en Amazon durante su primera semana de lanzamiento
El mercado editorial español vive una paradoja: cada vez se publican más libros y, sin embargo, una parte relevante de los títulos disponibles tiene dificultades para encontrar a sus lectores. Según datos del sector, cerca del 49,4% de los títulos disponibles no registra ventas a lo largo de un año, en un contexto marcado por la sobreoferta editorial y la elevada competencia por la atención del público.
En este escenario, algunos lanzamientos consiguen destacar durante sus primeros días de publicación. Es el caso de Alba García, psicóloga y coach dialógica, que acaba de publicar SOBRADA, un libro de crecimiento personal que alcanzó la categoría de best seller en Amazon en menos de una semana desde su lanzamiento.
Un mensaje centrado en la autoexigencia femenina
A partir de esta idea, la autora aborda una realidad que, según explica, afecta a mujeres que sostienen un alto nivel de responsabilidad en su día a día, cumplen con múltiples exigencias personales y profesionales y, aun así, conviven con cansancio, presión interna y dificultad para desconectar.
García define este fenómeno como "ansiedad funcional" para referirse a un malestar que no siempre se identifica como problema, pero que puede manifestarse en forma de agotamiento sostenido, perfeccionismo y sensación constante de exigencia, incluso cuando todo parece estar bien desde fuera.
Un enfoque de crecimiento personal
"El objetivo no es depender de herramientas externas y terapias que no terminan nunca, sino aprender a conocerse, sostenerse desde dentro y tomar decisiones desde la calma y la seguridad", explica Alba García, psicóloga y autora de SOBRADA.
La experiencia detrás del mensaje
Madre monoparental de mellizos, ha combinado su trayectoria profesional con la creación de proyectos enfocados en el crecimiento personal y el acompañamiento emocional, como el primer congreso de mentalidad y espiritualidad de Baleares, celebrado en 2024.
Su recorrido también ha tenido presencia en medios de comunicación, con intervenciones en televisión en IB3, radio en COPE Baleares, prensa como Diario de Mallorca y Última Hora, así como colaboraciones en pódcast especializados en desarrollo personal y bienestar emocional.
Esa trayectoria es la base sobre la que construye su propuesta actual: una forma de acompañar a mujeres que pone el foco en la autonomía, el autoconocimiento y la creación de entornos de apoyo más allá del formato tradicional.
Más allá del libro
El espacio combina herramientas prácticas y apoyo entre mujeres que atraviesan procesos similares, con el objetivo de facilitar un trabajo continuado más allá de la lectura del libro.
La comunidad abrirá el próximo 23 de mayo con 200 plazas para fundadoras y una cuota especial de 25 euros al mes, según informa la autora.
Sobre Alba García
SOBRADA está disponible en Amazon.
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