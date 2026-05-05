La psicóloga Alba García sitúa 'SOBRADA' como best seller en Amazon en menos de una semana

La autora, psicóloga y coach dialógica, ha publicado un libro sobre autoexigencia femenina y bienestar emocional que alcanzó la categoría de best seller en Amazon durante su primera semana de lanzamiento El mercado editorial español vive una paradoja: cada vez se publican más libros y, sin embargo, una parte relevante de los títulos disponibles tiene dificultades para encontrar a sus lectores. Según datos del sector, cerca del 49,4% de los títulos disponibles no registra ventas a lo largo de un año, en un contexto marcado por la sobreoferta editorial y la elevada competencia por la atención del público.

En este escenario, algunos lanzamientos consiguen destacar durante sus primeros días de publicación. Es el caso de Alba García, psicóloga y coach dialógica, que acaba de publicar SOBRADA, un libro de crecimiento personal que alcanzó la categoría de best seller en Amazon en menos de una semana desde su lanzamiento.

Un mensaje centrado en la autoexigencia femenina

El éxito inicial del libro no responde únicamente a su lanzamiento, sino también al mensaje que propone: "No te falta autoestima. Te sobra autoexigencia".

A partir de esta idea, la autora aborda una realidad que, según explica, afecta a mujeres que sostienen un alto nivel de responsabilidad en su día a día, cumplen con múltiples exigencias personales y profesionales y, aun así, conviven con cansancio, presión interna y dificultad para desconectar.

García define este fenómeno como "ansiedad funcional" para referirse a un malestar que no siempre se identifica como problema, pero que puede manifestarse en forma de agotamiento sostenido, perfeccionismo y sensación constante de exigencia, incluso cuando todo parece estar bien desde fuera.

Un enfoque de crecimiento personal

El planteamiento de SOBRADA se sitúa en el ámbito del crecimiento personal, con un enfoque centrado en el desarrollo de herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional. La autora propone trabajar aspectos como la regulación del sistema nervioso, la comprensión de patrones de comportamiento y la reconstrucción de la identidad desde un lugar más consciente.

"El objetivo no es depender de herramientas externas y terapias que no terminan nunca, sino aprender a conocerse, sostenerse desde dentro y tomar decisiones desde la calma y la seguridad", explica Alba García, psicóloga y autora de SOBRADA.

La experiencia detrás del mensaje

Detrás de SOBRADA hay un enfoque profesional, pero también un recorrido personal. Alba García ha desarrollado su trabajo a partir de su propia experiencia de transformación, marcada por procesos de cambio profundo, maternidad en solitario y la búsqueda de un modelo de bienestar más realista y sostenible.

Madre monoparental de mellizos, ha combinado su trayectoria profesional con la creación de proyectos enfocados en el crecimiento personal y el acompañamiento emocional, como el primer congreso de mentalidad y espiritualidad de Baleares, celebrado en 2024.

Su recorrido también ha tenido presencia en medios de comunicación, con intervenciones en televisión en IB3, radio en COPE Baleares, prensa como Diario de Mallorca y Última Hora, así como colaboraciones en pódcast especializados en desarrollo personal y bienestar emocional.

Esa trayectoria es la base sobre la que construye su propuesta actual: una forma de acompañar a mujeres que pone el foco en la autonomía, el autoconocimiento y la creación de entornos de apoyo más allá del formato tradicional.

Más allá del libro

Como extensión de este enfoque, Alba García ha creado Soy ÚNIKA, una comunidad dirigida a mujeres interesadas en trabajar la autoexigencia, el autoconocimiento y el bienestar emocional desde un formato de acompañamiento grupal y facilitar el acceso al desarrollo personal.

El espacio combina herramientas prácticas y apoyo entre mujeres que atraviesan procesos similares, con el objetivo de facilitar un trabajo continuado más allá de la lectura del libro.

La comunidad abrirá el próximo 23 de mayo con 200 plazas para fundadoras y una cuota especial de 25 euros al mes, según informa la autora.

Sobre Alba García

Alba García, también conocida como Alba Karmatherapia, es psicóloga y coach dialógica especializada en identidad, regulación emocional y autoexigencia femenina. Con más de una década de experiencia, ha desarrollado el Método SOBRADA, centrado en el autoconocimiento, la autonomía emocional y el crecimiento personal sostenible.

SOBRADA está disponible en Amazon.

