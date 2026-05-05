Black start en menos de 20 segundos: TÜV certifica por segunda vez la capacidad de grid forming de los sistemas ESS de Sungrow
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Sungrow, proveedor líder de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), ha completado con éxito la primera validación a gran escala de grid-forming del mundo
A medida que los sistemas eléctricos evolucionan hacia una mayor presencia de energías renovables, la estabilidad de la red y la demanda de tecnologías de grid-forming cobra una importancia fundamental. Sungrow, proveedor líder de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), ha completado con éxito la primera validación a gran escala de grid-forming del mundo. Los resultados abarcaron 14 escenarios en 138 horas, cumplieron con las normas internacionales, confirmaron un funcionamiento fiable en condiciones complejas de la red y fueron verificados por TÜV Rheinland.
"Basándose en dos décadas de experiencia en tecnología grid-forming y en un profundo conocimiento de los requisitos de estabilidad de los sistemas eléctricos, Sungrow ha construido una plataforma de simulación a gran escala de 30 MW y ha realizado 14 escenarios exhaustivos de pruebas extremas en condiciones reales", afirmó Henry Liu, General Manager del Microgrid and Grid Solutions Center de Sungrow. "Estos resultados demuestran las capacidades de grid-forming y marcan un paso fundamental hacia el despliegue a gran escala de las tecnologías grid-forming".
Paralelamente, toda la gama de productos ESS de Sungrow ha superado la evaluación del organismo notificado (NB) en virtud del Reglamento de la UE sobre baterías (UE) 2023/1542, convirtiéndose en la primera empresa a nivel mundial en completar la evaluación del NB en los segmentos de ESS escala Utility, C&I y residencial.
Rendimiento validado en los principales escenarios críticos de la red eléctrica
Además de las pruebas mencionadas anteriormente, también se completaron con éxito otras once pruebas, entre las que se incluyen la conmutación on/off-grid, la conmutación de carga y la amortiguación de oscilaciones.
Toda la gama de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Sungrow supera la evaluación del organismo notificado conforme al Reglamento de la UE sobre baterías
El Sr. Bowen Dong, general manager de PV&ES Product Services en TÜV Rheinland Greater China, comentó: "La gama de productos de almacenamiento de energía de Sungrow demuestra un sólido rendimiento en cuanto a diseño de seguridad, fiabilidad del sistema y parámetros técnicos clave, cumpliendo plenamente los estrictos requisitos del Reglamento de la UE sobre baterías para sistemas de almacenamiento de energía estacionarios. Como primera empresa a nivel mundial en completar la evaluación NB en los segmentos de almacenamiento de energía a escala Utility, comercial e industrial y residencial, conforme a las disposiciones aplicables del reglamento, el logro de Sungrow proporciona una valiosa referencia para el sector a la hora de abordar el cambiante panorama normativo en Europa".
Acerca de Sungrow
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