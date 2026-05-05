Antana lanza Antana Spaces y potencia su posicionamiento en el diseño y reforma de espacios de trabajo

Antana Spaces nace como la evolución natural de una unidad de negocio que cuenta ya con más de 17 años de experiencia en proyectos de oficinas, consolidando ese recorrido bajo una nueva marca. En esta nueva etapa, la compañía refuerza su estructura con la incorporación de Giacomo Fiori como director, un perfil estratégico que aporta liderazgo, una amplia trayectoria en dirección de proyectos, desarrollo de negocio y gestión de compras Antana Arquitectura y Construcción, la compañía especializada en arquitectura y construcción, refuerza su posicionamiento en el sector workplace con una marca propia para su línea de diseño y reformas de oficinas y espacios de trabajo, activa desde hace más de 17 años.

Con este movimiento, la compañía da un paso hacia delante en la consolidación de su actividad, especializada en espacios de trabajo, y crea una nueva identidad comercial bajo la que operará su unidad de negocio dedicada al diseño, reforma e implantación de oficinas y espacios corporativos.

Aunque esta división lleva desarrollando proyectos de workplace desde hace más de 17 años dentro de la estructura de Antana, la compañía ha decidido dotarla ahora de una marca propia con el objetivo de reforzar su posicionamiento en el mercado, diferenciar su propuesta de valor y potenciar la visibilidad de esta especialización dentro de su porfolio de servicios.

El nacimiento de Antana Spaces responde a la evolución natural de una unidad de negocio consolidada, impulsada por la creciente demanda de entornos laborales más eficientes, flexibles y alineados con las nuevas necesidades de las empresas.

Una marca especializada para responder a un mercado dinámico y en constante transformación

Antana Spaces ofrece una propuesta personalizada a empresas que requieren servicios expertos en diseño de oficinas y espacios de trabajo para transformar sus centros de trabajo en entornos funcionales, sostenibles y orientados al bienestar de las personas.

La marca nace con la vocación de convertirse en un referente en proyectos llave en mano, desde el diseño y conceptualización hasta la implantación final, acompañando a sus clientes en todas las fases del proceso. Esta nueva identidad permite segmentar y comunicar de forma más clara una actividad altamente especializada, manteniendo el respaldo y la solvencia de la compañía matriz.

Giacomo Fiori, nuevo director de Antana Spaces

Coincidiendo con el lanzamiento de la marca, la compañía anunció el pasado mes de octubre el nombramiento de Giacomo Fiori como director de Antana Spaces. Fiori, Ingeniero Industrial con un Executive MBA por ESADE Business School, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en entornos multinacionales, donde ha desarrollado una sólida trayectoria en áreas como la dirección de proyectos, el desarrollo de negocio y la dirección de compras.

Desde su nueva posición, Fiori será el encargado de liderar la estrategia, desarrollo y crecimiento de Antana Spaces, con el objetivo de consolidar la marca como una referencia en el sector del diseño, implantación y reformas de oficinas y espacios de trabajo. Su incorporación refuerza la apuesta de Antana por la profesionalización de esta línea de negocio en un momento clave para su expansión.

Según señala Giacomo Fiori, este reto se asume con la ilusión de seguir impulsando una marca con un enorme potencial en un sector en plena transformación.

Más de 17 años liderando proyectos llave en mano de oficinas

A lo largo de estos 17 años, Antana ha desarrollado numerosos proyectos de oficinas y espacios de trabajo para compañías de diferentes sectores, acumulando una amplia experiencia en la creación de entornos laborales adaptados a las necesidades de cada cliente.

Con Antana Spaces, la compañía apuesta por una estructura más especializada para afrontar los retos del futuro del workplace. Este lanzamiento consolida el compromiso de Antana con la innovación y la excelencia en el diseño y construcción de espacios corporativos, reafirmando su voluntad de crecimiento en el sector de la arquitectura y la construcción.

