Antana lanza Antana Spaces y potencia su posicionamiento en el diseño y reforma de espacios de trabajo
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Antana Spaces nace como la evolución natural de una unidad de negocio que cuenta ya con más de 17 años de experiencia en proyectos de oficinas, consolidando ese recorrido bajo una nueva marca. En esta nueva etapa, la compañía refuerza su estructura con la incorporación de Giacomo Fiori como director, un perfil estratégico que aporta liderazgo, una amplia trayectoria en dirección de proyectos, desarrollo de negocio y gestión de compras
Antana Arquitectura y Construcción, la compañía especializada en arquitectura y construcción, refuerza su posicionamiento en el sector workplace con una marca propia para su línea de diseño y reformas de oficinas y espacios de trabajo, activa desde hace más de 17 años.
Con este movimiento, la compañía da un paso hacia delante en la consolidación de su actividad, especializada en espacios de trabajo, y crea una nueva identidad comercial bajo la que operará su unidad de negocio dedicada al diseño, reforma e implantación de oficinas y espacios corporativos.
Aunque esta división lleva desarrollando proyectos de workplace desde hace más de 17 años dentro de la estructura de Antana, la compañía ha decidido dotarla ahora de una marca propia con el objetivo de reforzar su posicionamiento en el mercado, diferenciar su propuesta de valor y potenciar la visibilidad de esta especialización dentro de su porfolio de servicios.
El nacimiento de Antana Spaces responde a la evolución natural de una unidad de negocio consolidada, impulsada por la creciente demanda de entornos laborales más eficientes, flexibles y alineados con las nuevas necesidades de las empresas.
Una marca especializada para responder a un mercado dinámico y en constante transformación
La marca nace con la vocación de convertirse en un referente en proyectos llave en mano, desde el diseño y conceptualización hasta la implantación final, acompañando a sus clientes en todas las fases del proceso. Esta nueva identidad permite segmentar y comunicar de forma más clara una actividad altamente especializada, manteniendo el respaldo y la solvencia de la compañía matriz.
Giacomo Fiori, nuevo director de Antana Spaces
Desde su nueva posición, Fiori será el encargado de liderar la estrategia, desarrollo y crecimiento de Antana Spaces, con el objetivo de consolidar la marca como una referencia en el sector del diseño, implantación y reformas de oficinas y espacios de trabajo. Su incorporación refuerza la apuesta de Antana por la profesionalización de esta línea de negocio en un momento clave para su expansión.
Según señala Giacomo Fiori, este reto se asume con la ilusión de seguir impulsando una marca con un enorme potencial en un sector en plena transformación.
Más de 17 años liderando proyectos llave en mano de oficinas
Con Antana Spaces, la compañía apuesta por una estructura más especializada para afrontar los retos del futuro del workplace. Este lanzamiento consolida el compromiso de Antana con la innovación y la excelencia en el diseño y construcción de espacios corporativos, reafirmando su voluntad de crecimiento en el sector de la arquitectura y la construcción.
Camino refuerza su equipo directivo y financiero con nuevos nombramientos clave para avanzar en la construcción del proyecto de cobre Puquios en Chile y acelerar su crecimiento corporativo Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTCID:CAMZF) ("Camino" o la "Compañía") se complace en anunciar nombramientos clave en su equipo directivo y operativo para apoyar el avance del proyecto de cobre Puquios ("Puquios" o el "Proyecto") en Chile hacia su construcción y para el desarrollo corporativo.
"La marca es una herramienta clave para reflejar nuestra evolución y pretende ser la respuesta para el candidato que busca un trabajo que de verdad le defina, y el partner que impulse a las empresas a dar un paso más allá en su estrategia de talento", concluye Fluvia Pueyo, Managing Director de Gi Group.
"Las mujeres que hoy dan a luz priorizan la seguridad médica, un acompañamiento cercano y la posibilidad de decidir cómo vivir su parto", explica el Dr. Juan Céspedes, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de Policlínica Gipuzkoa "La maternidad ha cambiado en los últimos años: la edad media al primer embarazo se retrasa y las mujeres llegan más informadas y con nuevas preocupaciones.