El examen de japonés 'PJC Bridge' se expande a 15 países ante el aumento de estudiantes extranjeros
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Certify Co., Ltd. expande su examen oficial de japonés 'PJC Bridge' a 15 países ante el aumento de estudiantes internacionales hacia Japón
Certify Co., Ltd. (sede central: Distrito de Chuo, Tokyo; Director Representante: Shigeru Takizawa) se complace en anunciar que el Examen Oficial de Nivel de Lengua Japonesa 'Prueba de Comunicación Práctica en Japonés, Bridge (PJC Bridge)', organizado por la compañía, ha ampliado su presencia internacional a 15 países.
La 'Prueba de Comunicación Práctica en Japonés, Bridge (PJC Bridge)', se trata de un Examen Oficial de Nivel de Lengua Japonesa, dirigido a hablantes no nativos que mide competencias en los niveles **equivalente al A1-B1 del MCER (equivalente al N5-N3 del JLPT)**.
Esta certificación está reconocida por la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón como título válido que demuestra la competencia en el idioma japonés equivalente al nivel A1. Requisito indispensable para estudiantes extranjeros que pretenden cursar estudios en una institución de enseñanza del idioma japonés, dentro del país.
Sitio web de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón
Actualmente, PJC Bridge se aplica en 15 países, principalmente en Asia, El número de participantes se encuentra en constante incremento, especialmente en China, Nepal y Pakistán. Bajo el propósito de brindar solución a las diversas demandas de los estudiantes del idioma japonés, se continuará ampliando las zonas de cobertura.
Las Instituciones de enseñanza de idioma japonés, se pueden habilitar como sedes de examen
Tras recibir la certificación correspondiente, las Instituciones de enseñanza de idioma japonés, podrán funcionar como sedes de examen en sus instalaciones y realizar las evaluaciones de manera flexible, según su propia programación. Con esta medida, se ampliarán las oportunidades para que los estudiantes del idioma japonés presenten sus exámenes, permitiéndoles obtener de manera más flexible las certificaciones necesarias para estudiar en Japón.
Los resultados de los exámenes se notificarán en aproximadamente una semana
Ventajas para las Instituciones de enseñanza de idioma japonés
Contexto social y perspectivas de futuro
PJC Bridge, diseñado para evaluar la competencia lingüística japonesa a nivel inicial a intermedio, se posiciona como una respuesta estratégica a las demandas de instituciones de enseñanza y estudiantes. "De esta manera, contribuiremos al fortalecimiento de las bases educativas del idioma japonés, así como a la creación de un entorno favorable tanto en los ámbitos educativo como laboral", explican.
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