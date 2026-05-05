​Oraciones

ay señor mi señor ya no puedo comer tu pan



ay señor señor mío

que has dado todo



este pobre enferma y fermenta

a oscuras con la nada



hasta encender la próxima vela

esta noche que pesa y no acaba



que si hubiera pan lo partiría

en partes iguales lo daría



porque con el pan

no se juega ni jode



ay Señor mi Señor que no queda no

no no Señor ay no ya no el pan nuestro no en esta casa

no no aquí no no allá y ay no Señor Señor no Señor de mi vida

ayúdame ayúdanos ya ya ahora ya que nos lo han quitado todo Padre

Padre Padre multiplica tus hostias y danos hoy

que ya somos muchos Padre

y muchos ya son ya los días ya que no comemos oh no

no no y no tenemos fuerzas Padre ay no ya no



te lo pedimos Señor

nosotros

que somos los mismos contigo

ay ay Padre Padre

en tu nombre Padre

que poco tiempo ay

ay ay queda



ay Señor mi Señor

que yo no pido no no para mí



óyeme óyeme

que no estoy en tu contra no no de tu cielo



que es inmensa la indiferencia y la nada

y son miles los despatriados que no comen no



al mediodía

no no a la medianoche no



que no solo el hambre cabe sobre sus mesas

sino

angustias espantos fosas comunes cenizas esperándoles

como extraños ajenos extranjeros



y en vano lloran y lloran sin voz

arrodillados

en esta llanura

ante el inmenso ojo de la aguja

donde solo pasan los ricos con sus riquezas interminables



ay Padre ay Padre

ay



que no tienen ni han tenido no no

tampoco la tierra no

no no