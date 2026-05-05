​Oraciones

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Poesía
Orlando Valdez
martes, 5 de mayo de 2026, 11:20 h (CET)

ay señor mi señor

ya no puedo comer tu pan

ay señor señor mío
que has dado todo

este pobre enferma y fermenta
a oscuras con la nada

hasta encender la próxima vela
esta noche que pesa y no acaba

que si hubiera pan lo partiría
en partes iguales lo daría

porque con el pan
no se juega ni jode

ay Señor mi Señor que no queda no
no no Señor ay no ya no el pan nuestro no en esta casa
no no aquí no no allá y ay no Señor Señor no Señor de mi vida
ayúdame ayúdanos ya ya ahora ya que nos lo han quitado todo Padre
Padre Padre multiplica tus hostias y danos hoy
que ya somos muchos Padre
y muchos ya son ya los días ya que no comemos oh no
no no y no tenemos fuerzas Padre ay no ya no

te lo pedimos Señor
nosotros
que somos los mismos contigo
ay ay Padre Padre
en tu nombre Padre
que poco tiempo ay
ay ay queda

ay Señor mi Señor
que yo no pido no no para mí

óyeme óyeme
que no estoy en tu contra no no de tu cielo

que es inmensa la indiferencia y la nada
y son miles los despatriados que no comen no

al mediodía
no no a la medianoche no

que no solo el hambre cabe sobre sus mesas
sino
angustias espantos fosas comunes cenizas esperándoles
como extraños ajenos extranjeros

y en vano lloran y lloran sin voz
arrodillados
en esta llanura
ante el inmenso ojo de la aguja
donde solo pasan los ricos con sus riquezas interminables

ay Padre ay Padre
ay

que no tienen ni han tenido no no
tampoco la tierra no
no no

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