​Perdonar no es lo que crees

Hay una palabra que todo el mundo usa y casi nadie entiende con claridad. Se confunde, se mezcla, se manipula. Y esa confusión no es inocente: permite evitar lo difícil y justificar lo cómodo.

Antes de hablar de cómo perdonar, conviene despejar el terreno. Porque muchas personas que dicen no poder perdonar, en realidad no pueden hacer algo que no es el perdón. Y esa diferencia lo cambia todo.



Perdonar no es olvidar.



Esta es la confusión más extendida y la que más gente paraliza.



Olvidar es un proceso de la memoria, en buena parte involuntario. Perdonar es un acto de la voluntad. Se pueden dar juntos, pero no son lo mismo ni dependen el uno del otro. Puedes olvidar sin haber perdonado —la memoria borra, pero el resentimiento permanece intacto en el cuerpo y en las reacciones. Y puedes perdonar sin olvidar —el recuerdo está ahí, claro, pero ha perdido su poder de determinarte.



Hacer del olvido una condición del perdón es una trampa que deja a mucha gente paralizada indefinidamente. Te obliga a negar lo ocurrido para poder avanzar. Y lo que se niega no se transforma: se desplaza.



Perdonar no es justificar.



Comprender por qué alguien actuó como actuó —sus miedos, su historia, sus limitaciones— no convierte su acción en aceptable. Puedes entender y seguir reconociendo que estuvo mal. De hecho, la comprensión real solo es posible desde ahí: desde mantener el juicio moral sobre el acto mientras amplías la visión sobre la persona.



Cuando se confunde perdón con justificación, el resultado es una capitulación que nada tiene que ver con la libertad. No perdonas: te sometes. Y encima te dices que es virtud.



Perdonar no es reconciliarse.



Este es quizá el error más dañino, porque tiene consecuencias prácticas muy concretas.



Reconciliarse implica reconstruir una relación. Perdonar no implica nada de eso. Puedes perdonar a alguien con quien no vas a volver a tener ningún contacto. Puedes perdonar a alguien que ha muerto. Puedes perdonar a alguien que ni siquiera sabe que te hizo daño.



La reconciliación exige condiciones externas: reconocimiento del daño, responsabilidad asumida, cambio real y verificable. Sin eso, forzar el reencuentro no es generosidad. Es ingenuidad en el mejor caso, y dependencia en el peor.



El perdón, en cambio, es un acto interior que no necesita al otro para realizarse. Esa asimetría es precisamente lo que lo hace posible cuando el otro no está dispuesto, no es accesible o ya no existe.



Perdonar no es permitir que te sigan dañando.



Hay que decirlo sin rodeos porque la confusión aquí tiene consecuencias reales: si lo que llamas perdón te deja más expuesto al daño, no estás perdonando. Estás renunciando a ti mismo.



El perdón no elimina la necesidad de límites. La refuerza. Soltar el resentimiento no significa negar la realidad del otro ni suspender el juicio sobre si esa persona es o no segura en tu vida. Puedes haber perdonado completamente a alguien y al mismo tiempo tener muy claro que esa persona no tiene lugar en tu vida. Eso no contradice el perdón. Lo hace coherente.



Perdonar no es un sentimiento.



Esta es la trampa en la que más gente queda atascada durante más tiempo: esperan a sentir que han perdonado antes de dar ningún paso.



Los sentimientos van detrás de los actos, no delante. Puedes decidir perdonar y seguir sintiendo rabia, tristeza o distancia durante semanas o meses. Eso no invalida el proceso. Forma parte de él. El perdón comienza como decisión y se va asentando como experiencia.



Si haces depender el perdón de la emoción, te quedarás esperando indefinidamente algo que no puede llegar antes de que tú hayas dado el primer paso.



Cinco confusiones. Cinco razones por las que mucha gente lleva años creyendo que no puede perdonar cuando en realidad lo que no puede hacer es algo que no es el perdón.



Despejar esto no resuelve nada por sí solo. Pero es el requisito previo para todo lo que viene después. Porque mientras no sepas qué no es el perdón, tampoco podrás ver qué es.



Y eso es lo que viene a continuación.