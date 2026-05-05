edeon presenta dos investigaciones en el Congreso Internacional de Investigación en Comunicación del IEC

La agencia consolida su apuesta por la transferencia de conocimiento entre empresa y academia con casos reales desarrollados en Cataluña La agencia de comunicación edeon ha participado en el IX Congreso Internacional de Investigación en Comunicación del Institut d'Estudis Catalans (IEC) con la presentación de dos comunicaciones basadas en proyectos reales desarrollados durante el último año.

Las investigaciones han sido presentadas por el doctor Lluís Feliu y parten de casos trabajados directamente desde la agencia, con el objetivo de demostrar cómo la experiencia empresarial puede convertirse en conocimiento académico útil y transferible.

La primera comunicación analiza el caso de Activa Serveis Immobiliaris, una empresa inmobiliaria de Terrassa nacida de la fusión de dos compañías referentes con una fuerte implantación local. El estudio pone el foco en el proceso de construcción de una nueva marca con identidad propia, capaz de mantener el arraigo territorial al mismo tiempo que proyecta una propuesta de valor diferenciada en el mercado.

La segunda investigación se centra en el caso de innubo, empresa tecnológica con sede en Manresa, y en el desarrollo de su nueva división estratégica, innubo lògic. El trabajo analiza cómo, a partir de la experiencia acumulada y de la detección de nuevas necesidades del sector, la empresa ha sabido dotar de singularidad a una línea de negocio específica, reforzando su posicionamiento como partner tecnológico.

Ambas comunicaciones comparten un mismo hilo conductor: la capacidad de transformar proyectos empresariales reales en modelos de análisis académica, aportando conocimiento aplicable tanto para investigadores como para profesionales del sector.

Para la agencia de comunicación y marketing edeon, la participación en este tipo de congresos es estratégica. "Creemos firmemente en la transferencia de conocimiento entre empresa y universidad. Los casos reales permiten generar aprendizajes útiles y aplicables, y al mismo tiempo validar académicamente metodologías que funcionan en el mercado", destaca el director de la agencia de comunicación, Lluís Feliu.

Esta es la segunda vez que edeon participa en el congreso del IEC, y la agencia ya trabaja con la voluntad de continuar presente en futuras ediciones. El objetivo es seguir demostrando que desde Cataluña se puede generar conocimiento de valor, tanto en el ámbito académico como empresarial, y que el catalán puede ser también lengua de investigación, análisis e innovación.

