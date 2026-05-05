Merath Kaiyo: «La poesía es el eje de mi vida: gracias a ella leo, escribo y entiendo el mundo»

José Antonio Cabello Pozo (1992, Cádiz) con pseudónimo Merath Kaiyo, poeta y novelista, ha sido finalista de los certámenes Crónicas Microvampíricas II, y la cuarta edición del concurso Érase una vez Zaraletras. Autor de la novela “Almaeclipse” (2025, Diversidad Literaria) ganadora del Premio Internacional Roma ciudad eterna 2026, el poemario “La vida de un anónimo más” (Alas de Samotracia, 2026), y coautor de las obras colectivas "El Bosque” de las “Utopías y Ventanas a un sueño".



1.¿Qué significa tu pseudónimo Merath Kaiyo? Antes que nada, decidí escribir bajo seudónimo porque ‘José’ es un nombre muy común en el ámbito hispanohablante, y sentía la necesidad de construir una identidad más distintiva, algo diferente y con un matiz exótico al oído.

Para ello, recurrí a una cultura que siempre me ha fascinado: la japonesa. Así encontré ‘Kaiyo’, que significa ‘océano’. Siendo de Cádiz, el mar ha sido siempre una parte fundamental de mi vida, así que encajaba de forma muy natural conmigo.

A partir de ahí, busqué una palabra que armonizara delante, y fue entonces cuando apareció ‘Merath’, un juego de palabras relacionado con la idea de versos y escritura. Juntos, forman un nombre que representa bastante bien mi identidad creativa.

2.¿Qué género te apasiona más escribir, narrativa o poesía? ¿Cuál te resulta más difícil? Me considero, ante todo, un poeta que escribe novelas. La poesía es el eje de mi vida: gracias a ella leo, escribo y entiendo el mundo. Aunque explore otros géneros, siempre regreso a ella, porque es la base de todo lo que soy como autor.

3.Has publicado el poemario titulado “La vida de un anónimo más”, interpela la frustración, las expectativas no cumplidas y el estancamiento. ¿Has tratado de ahondar en las dificultades que se les presenta a los jóvenes hoy en día? Es uno de los pilares del libro. Pertenezco a una generación a la que se le prometió todo y que, en muchos casos, ha acabado recibiendo muy poco.

La realidad es que para muchos jóvenes resulta cada vez más difícil acceder a derechos tan básicos como un empleo estable o una vivienda digna.

Hace tiempo decidí que utilizaría mi escritura como una forma de señalar y cuestionar lo injusto, y este tema se convierte en una de las grandes preocupaciones que atraviesan el poemario.

4.¿Qué mensaje has querido hacer llegar a tus lectores? Cada obra responde a una intención distinta.

En Almaeclipse, quise detenerme en la importancia de escuchar y comprender nuestras propias emociones.

En La vida de un anónimo más, el objetivo es más íntimo: que el lector encuentre, aunque sea en un solo poema, un reflejo de sí mismo que le acompañe y le impulse a seguir adelante.

Y en lo que está por venir, seguiré explorando temas que considero necesarios, con la voluntad de abordarlos sin filtros y con honestidad.

5.“Almaeclipse’, ganadora del Premio Internacional Roma ciudad eterna 2026, ¿Qué ha supuesto para ti este logro? Que mi ópera prima haya sido reconocida a nivel internacional, y además en una de mis ciudades favoritas, ha sido un auténtico honor.

Recuerdo que, al recibir la noticia, me costaba asimilarlo. Incluso sobre el escenario del Teatro Ghione, en el momento de recoger el premio, todo tenía un aire irreal.

Es una experiencia que marca un antes y un después, y que refuerza mi compromiso con este proyecto. Siento que es solo el comienzo de lo que está por venir.

6. Has presentado tu obra Almaeclipse a los Premios Ignotus 2026. ¿Qué supondría para ti ganar este certamen? Más que una presentación como tal, estoy en plena campaña para que los votantes de Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror (Pórtico) consideren Almaeclipse entre las obras candidatas.



Creo que es una novela que reúne elementos interesantes: una distopía ambientada en un mundo de fantasía, con pinceladas de ciencia ficción y un trasfondo filosófico que invita a la reflexión. Me gusta pensar que aporta algo distinto dentro de lo que ya existe, y que esa búsqueda de originalidad puede conectar con los lectores y, ojalá, también con quienes participan en el proceso de selección.

7. ¿Qué les dirías a aquellos que han perdido la fe y motivación ante un mundo lleno de hostilidad? Entiendo perfectamente esa sensación, porque es fácil caer en la resignación cuando el mundo se vuelve abrumador. Pero también creo que, incluso en ese contexto, hay una pequeña responsabilidad en no quedarse en silencio. A veces no se trata de grandes cambios, sino de pequeñas acciones, de tomar conciencia y de no dejar de cuestionar lo que nos rodea. Porque lo que hoy parece estable, mañana puede no serlo.

8. ¿Compaginas tu vida de escritor con alguna otra profesión? ¿O vives de la escritura? En España son muy pocas las personas que pueden vivir exclusivamente de la literatura. No voy a negarlo: ese es mi objetivo. Pero, por ahora, necesito compaginar la escritura con otros medios para poder vivir. Aun así, sigo trabajando con la vista puesta en ese horizonte, sin perder de vista que lo importante es continuar escribiendo y creciendo como autor.

9. Has mencionado que “la vida es una constante lucha para seguir avanzando y vencer los miedos”, ¿crees que has superado los tuyos? Algunos miedos he conseguido superarlos, pero otros siguen ahí. El miedo es algo intrínseco al ser humano, y en muchas ocasiones no es fácil vencerlo. Aun así, sigo trabajando en ello, con la intención de que, poco a poco, deje de ser un límite y se convierta en parte del camino.

10. ¿Qué grandes rasgos crees que se deben tener para ser resilientes ante las adversidades? Creo que la clave está en mantener siempre viva la semilla de la duda, en no conformarse con la primera respuesta y en intentar mirar más allá. La curiosidad es, en ese sentido, una bendición; algo que no deberíamos perder. Pienso que ahí reside gran parte de la resiliencia: en seguir preguntando, en seguir buscando, incluso cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor.