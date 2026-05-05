Coplas a la muerte del lenguaje

Hay muertes que se anuncian con estrépito y muertes que llegan en silencio. La muerte del idioma castellano, ese monumento de siglos labrado por Cervantes, por Quevedo, por Santa Teresa y por el pueblo llano en sus refranes inmortales, no ha venido con la cimitarra del invasor, ni el alfanje del pirata. ni el látigo del conquistador extranjero, sino con algo infinitamente más trágico. Viene de la mano de la manipulación política, de la indolencia de los académicos que deben velar, pulir y dar esplendor a nuestro bien más preciado, aquel que portó por siglos las ideas de nuestros padres y que ahora se queda mudo, mutilado por doctores del lenguaje que no son más que sanguijuelas que avalan cualquier término por un plato de sopa.

Esta tragicomedia en la que se ve abocado el castellano, cual Melibea en manos de los celestinos de la política, llegó a su cúspide este fin de semana bajo el micrófono RTVE donde en hora de máxima audiencia, una periodista lanzó al éter de la nación aquella perla de los tiempos: "Felicidades a las atletas y los atletos españoles".

No puedo por menos que desahogarme en este espacio y frente a usted, amigo lector, pues el lenguaje inclusivo y la estulticia a la que hemos llegado en este país por falta de conocimiento no merecen otro tribunal que el de la ironía:

Que me juzguen los logopedos, que usen sus fiscalas que a mí me asesorará un futbolisto. A la Diosa pongo por testiga que nunca más, nunca más volveré a encender la televisora, ni leeré la prense, ni al columnisto. Que se arreglen con su lengua nueva. Yo me quedo con la mía.