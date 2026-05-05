Bajo el título «Poesía, conciencia y transformación», me deleito con la portada de la edición número 28 de Filigramma, la revista del Círculo de Escritores Sabersinfin, la cual ha salido hoy a circulación.

Como cada dos meses, no puedo dejar de sentir la emoción que conlleva este trabajo colectivo, así como el infaltable torrente de imágenes sobre las impresiones que dejará en la mente de los lectores.

Esta edición tiene una carga emocional especial, porque nos encontramos en los preparativos finales para la realización del VIII Encuentro Internacional de Poesía, el cual se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo. Por ello, la edición de mayo siempre la elaboramos con parte de nuestra mirada puesta en este evento, al que confluyen hermanos de las letras de diferentes estados de la República Mexicana y del extranjero. En esta ocasión no será la excepción.

Considerando todo lo anterior, y previo a presentarles el editorial que escribí para este número, les comparto el enlace para descargar gratuitamente Filigramma 28: https://goo.su/z3QhH4

A continuación, el editorial.

En un tiempo marcado por la aceleración, la sobreinformación y la creciente automatización de la vida cotidiana, la poesía se erige como un espacio de pausa, pero también como un dispositivo de conciencia. No es fortuito que, en medio del vértigo contemporáneo, la palabra poética recupere su capacidad de interpelar, de detener el flujo y de abrir grietas en lo aparentemente dado.

La poesía no solo nombra la realidad: la reconfigura. En el marco del saber infinitista, ha sido un detonador fundamental para clarificar varias de sus premisas, al permitir que el pensamiento se exprese desde la lógica discursiva, la intuición, la sensibilidad y la experiencia simbólica. En ese sentido, la poesía ha contribuido a delinear una forma de conciencia que trasciende lo meramente racional y se instala en un territorio más amplio de comprensión del ser.

No obstante, esta edición de Filigramma no se limita al ámbito poético. En sus páginas conviven diversos géneros literarios —la entrevista, el ensayo, el artículo y los textos híbridos— que enriquecen la reflexión desde múltiples perspectivas. Esta pluralidad discursiva confirma que la transformación de la conciencia no ocurre en un solo registro, sino en la intersección de voces, formas y miradas que dialogan entre sí.

La transformación, por su parte, se manifiesta tanto en el plano individual como en el colectivo. Cada texto aquí reunido es testimonio de una búsqueda: comprender el presente, cuestionarlo y, en la medida de lo posible, resignificarlo. En un contexto donde la inteligencia artificial comienza a intervenir en los procesos creativos, la reflexión sobre lo humano adquiere una relevancia ineludible. Más que una amenaza, estos avances nos obligan a redefinir aquello que nos constituye: la conciencia, la experiencia y la capacidad de crear sentido.

En este contexto, es imprescindible reconocer y agradecer a quienes, día con día, dan vida al Círculo de Escritores Sabersinfin, a Filigramma y a nuestra plataforma digital. Su compromiso sostenido ha hecho posible la consolidación de este espacio como un punto de encuentro para la reflexión, la creación y la educación permanente.

Nos honra contar en este número con la participación del Dr. Luis G. Benavides Ilizaliturri, considerado uno de los mejores educadores del mundo, como escritor invitado, así como con la presencia de Gerónimo Duport, quien es nuestro artista plástico invitado, cuya obra amplía el horizonte estético de esta edición.

Asimismo, extendemos la invitación al Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de mayo, con el valioso apoyo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), del H. Congreso del Estado de Puebla y de diversas instancias públicas y sociales. En este marco se presentará el Manifiesto del Saber Infinitista, escrito por el Dr. Miguel Ángel Martínez Barradas, un documento que da cabida, recopila y registra lo que hemos escrito, pensado y dialogado a lo largo de estos casi veinte años de trabajo continuo, rumbo al aniversario que Sabersinfin celebrará en octubre.

Filigramma 28 se presenta, así, como un punto de convergencia donde la poesía, el pensamiento y la experiencia se entrelazan para explorar las posibilidades de la conciencia y su transformación. Porque, al final, no se trata únicamente de interpretar el mundo, sino de transformarlo desde las palabras nacidas en nuestra mente corazón.