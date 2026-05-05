¿Tiene opciones Pedro Sánchez de volver a ganar?

Salvo el CIS, no hay ninguna encuesta que dé al PSOE como ganador de las próximas elecciones generales, previstas para el año que viene. De hecho, también son contados los sondeos que aportan opciones de mayoría a la difícil suma de las formaciones progresistas, nacionalistas e independentistas, como sucedió en julio de 2023. Y la concatenación de resultados de las sucesivas elecciones autonómicas, así como las reiteradas dificultades del Gobierno de coalición para llevar a cabo su programa, configuran un paisaje nada propicio en las posibilidades de Pedro Sánchez para conservar el Gobierno.

Aun así, y a pesar de todo esto, quien dé por seguro que Alberto Núñez Feijóo será presidente tras la próxima convocatoria electoral tiene el serio riesgo de equivocarse. Pedro Sánchez, efectivamente, lo tiene difícil, pero no perdido. Y lo que ha sucedido en los últimos meses –la bandera del No a la guerra y la proyección del presidente del Gobierno como un líder del progresismo a escala internacional– lo testifican.

Que sea alguien como Donald Trump el que puede salvar a Pedro Sánchez no es una simple ecuación de posibilidades, sino la evidencia de una máxima en política que indica que los extremismos tienen un efecto revitalizador sobre opciones alejadas, incluso si se encuentran en una situación de recesión o crisis. Así sucedió con el Partido Liberal de Canadá, que tenía las elecciones del año pasado perdidas y logró ganarlas gracias al rechazo y que provocó el retorno de Trump a la Casa Blanca con sus planteamientos amenazadores.

Pedro Sánchez está jugando con habilidad el papel contra Trump, una figura que suscita un amplio rechazo entre la población europea. Sólo el 15% de los españoles aprueban su política, según datos recientes del CIS. Y con esta bandera, Sánchez ha cogido a contrapié al PP, que no ha podido esconder sus contradicciones respecto el presidente norteamericano, alabado, por cierto, por Díaz Ayuso.

Resulta difícil que la política internacional pueda resultar un salvavidas para un dirigente, pero el preocupante panorama internacional le está sirviendo a Pedro Sánchez una excelente oportunidad para proyectarse como el líder europeo que planta cara a Trump y, al mismo tiempo, ahondar en el discurso de la alianza entre PP y Vox, los socios españoles del inquilino de la Casa Blanca. La guerra de Irán le ha permitido al PSOE situar el debate en un terreno en el que se siente cómodo, en el que tiene campo para correr y en el que deja en evidencia al PP.

Pero Sánchez necesitará más cartas que la internacional y el rechazo a la guerra y a Trump. Des del primer minuto de la legislatura actual, el PSOE arrastra las consecuencias de la amnistía a los líderes del Procés, no tanto por la contradicción que implicó ejecutar lo que anteriormente había rechazado (algo habitual en todos los gobernantes, sean del signo que sean), sino por la insistente utilización del anticatalanismo como arma arrojadiza que caracteriza a la derecha en su conjunto. Nada da más votos en España que agitar el odio a Catalunya y el catalanismo.

Esa pérdida de votos todavía no ha conseguido recuperarse. Diversos estudios demoscópicos indican que el PSOE todavía tiene algo más de 500.000 votos que se han transferido a la derecha en esta legislatura y que resultan claves para mantener la exigua mayoría parlamentaria del 2023.

La acusada polarización y los acuerdos para formar Gobierno con Sumar han situado al PSOE en su posición más izquierdista, algo que en los tiempos actuales de giro social a la derecha –y especialmente a posicionamientos reaccionarios– no ayuda para recomponer su retorno al centro. Si bien la mochila de Vox –con la que ya carga de manera permanente el PP de Feijóo– le permite que el centro del campo continúe sin nadie que lo posea, Sánchez necesitará la confianza del votante moderado, no únicamente como alternativa inevitable a la llegada de la derecha más extrema jamás vista en Democracia, sino también por convicción o seducción. Y este votante es, sin duda alguna, de la clase media, que en ocasiones no percibe en su bolsillo los excelentes datos macroeconómicos que presenta España. Aquí es donde el PSOE se juega buena parte de sus opciones: si el votante moderado percibe que le interesa que continúe Pedro Sánchez, tiene campo a su favor. De lo contrario, sólo le cabe esperar un milagro.

Que el líder del PSOE tiene más vidas que un gato es algo plenamente demostrado en su trayectoria. Desde que ganó la Secretaría General del PSOE, la recuperó y logró liderar la moción de censura a Mariano Rajoy con sólo 84 diputados, su recorrido ha sido un cúmulo continuado de resistencias, que tuvo su punto culminante en las Generales del 2023, en las que consiguió retener el Gobierno tras los pésimos resultados cosechados en las municipales y autonómicas de meses antes. Ciertamente, el escenario actual le resulta menos propicio que el de hace tres años, pero mucho mejor que hace tres meses. Todavía hay partido.