Miedo a avanzar y falta de coraje para hacerlo

Hay un viejo dicho: "Piedra quieta acumula lodo". Cuando te asientas, abres la puerta a pensamientos anfitriones, incluyendo enfermedades en todo el cuerpo, como síntomas de baja inmunidad, olvido, ansiedad y otros que se reflejan en el cuerpo como fluctuaciones en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Cómo te ves hoy en la vida? ¿Estás experimentando la felicidad y la plenitud que deseas donde estás? Si no es así, ¿quién depende de este cambio, el tuyo o el de alguien más?

Avanzar requiere mucho más que simplemente mover tu cuerpo a otro lugar; también implica reunir fuerza interior para seguir adelante. Si no sabes quién eres, dónde estás y hacia dónde vas, el fracaso, la derrota y las pérdidas se apoderarán de tu vida.

¿Es sencillo actuar con total claridad sobre el camino a seguir? ¿Es fácil alcanzar metas decisivas en tu vida de forma constante y de una manera que se ajuste a tus capacidades? Si así fuera, todos alcanzarían sus metas y no habría tanta gente perdida o sin rumbo. ¿Pero es imposible? No. Reprograma tu vida y bríndate visión, coraje y una actitud positiva.

El miedo paraliza, encadena o ata millones de vidas en todo el mundo hasta el día de hoy. Tener miedo es como tener un compañero empeñado en impedirte lograr lo que deseas. Quienes no pueden liberarse de las limitaciones mentales viven en una prisión interior, donde tienen las llaves: son sus propios prisioneros y carceleros.

Por lo tanto, los siguientes son algunos aspectos que crean muchos de los obstáculos para avanzar: falta de confianza en uno mismo, poca firmeza de propósito, valores humanos no consolidados y una visión precaria del futuro y la esperanza de vida que refuerzan la parálisis de cualquier ser humano.

Y, por extensión, también existen creencias limitantes combinadas con recuerdos traumáticos resultantes de lo vivido o presenciado a lo largo de la vida. Con frecuencia, son responsables de diversos bloqueos y estancamiento, pero pocas personas pueden identificar sus respectivos orígenes. Falta de confianza en uno mismo: Quienes carecen de confianza en sí mismos desconfían de sus propias capacidades y no las valoran.

Generalmente confían más en los demás que en sí mismos y pueden sufrir un complejo de inferioridad, baja autoestima y autosabotaje recurrente. De igual manera, quienes carecen de confianza en sí mismos también tienen dificultades para creer plenamente en Dios, ya que su fe es aparente, débil o superficial.

- ¿Cuánto confías en ti mismo? - ¿Creen los demás en ti más que tú en ti mismo? - ¿Cuándo fueron los momentos de tu vida en los que tu confianza fue decisiva? - Si fue decisiva, ¿cuál fue tu reacción al logro?

Falta de firmeza de propósito: Se refiere a la falta de fuerza para mantener un compromiso contigo mismo. Generalmente, empiezan pero no terminan, o quieren retomar el camino desde donde empezaron, pero tampoco se comprometen a terminar con dignidad. La mediocridad es habitual en la vida de estas personas; no solo se conforman, sino que también realizan acciones mediocres. Es como una batería agotada que no tiene suficiente energía para ejecutar una aplicación.

- Di la verdad, solo tú puedes escucharte aquí: ¿Tienes un propósito de vida hoy? - ¿Sientes que tienes la fuerza interior suficiente para llevar a cabo el proyecto de tus sueños? - ¿Tienes algún propósito que materializar o que te honres en los próximos meses?

Muy bien, no estoy aquí para expresar las verdades absolutas del universo, sino para ofrecer reflexiones. Si te interesa avanzar, levántate y reposicionate urgentemente. Después de todo, "una piedra en pie acumula musgo". Tienes un gran potencial, pero no puedo creer en ti más de lo que tú crees en ti mismo. Levántate, respira, abrázate y avanza en un camino positivo, constructivo y progresivo.