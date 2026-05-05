La Casa del TPV presenta un terminal que integra VeriFactu, pagos tradicionales y Bitcoin para comercios

La Casa del TPV ha presentado en Sevilla un nuevo sistema TPV para comercios y hostelería que integra adaptación a VeriFactu, pagos tradicionales y aceptación de Bitcoin desde un único terminal. La solución, conectada con EasyPOS, busca simplificar la gestión de cobros y facturación en un contexto de cambio normativo y evolución de los medios de pago La compañía sevillana adapta su propuesta TPV al nuevo marco de facturación y a la evolución de los medios de pago digitales.

La Casa del TPV ha presentado un nuevo sistema TPV orientado a comercios, hostelería y pequeños negocios que permite gestionar pagos en efectivo, tarjeta y Bitcoin desde un único terminal, con integración con el software EasyPOS y adaptación al entorno VeriFactu.

La solución nace en un momento de cambio para el sector de los pagos. La digitalización del comercio, la evolución de la normativa de facturación y la aparición de nuevas formas de dinero están modificando la relación entre los negocios, sus clientes y los proveedores tecnológicos.

El nuevo sistema busca simplificar la operativa diaria del comercio. Su objetivo es reunir en una misma herramienta la gestión de ventas, la aceptación de distintos medios de pago y la preparación del negocio ante los nuevos requisitos de trazabilidad y control de la facturación.

Según Jose Ángel Salas, director comercial de La Casa del TPV, "el comercio necesita soluciones que no le obliguen a trabajar con varios sistemas desconectados. La prioridad es que pueda cobrar, facturar y controlar su actividad desde una herramienta sencilla, preparada para los cambios que ya están llegando".

La propuesta de La Casa del TPV incorpora compatibilidad con pagos tradicionales y con Bitcoin, una opción que la compañía considera relevante ante la progresiva convivencia entre dinero fiduciario y activos digitales. La empresa señala que el objetivo no es sustituir los métodos de pago actuales, sino ofrecer al comercio más alternativas dentro de una única interfaz.

"El cliente final está cambiando sus hábitos de pago. Algunos seguirán pagando en efectivo o con tarjeta, y otros pedirán nuevas opciones digitales. El papel del TPV será permitir esa convivencia sin complicar el trabajo del negocio", añade Salas.

El sistema se integra con EasyPOS, lo que facilita su implantación en comercios que ya trabajan con soluciones TPV o que necesitan actualizar sus procesos de venta y facturación. La Casa del TPV plantea esta herramienta como una respuesta práctica para negocios que quieren prepararse para el nuevo escenario fiscal y tecnológico sin realizar cambios complejos en su operativa.

Según Israel Mula, técnico especialista en sistemas TPV de La Casa del TPV, "la clave está en que la tecnología no interrumpa el trabajo del comercio. Un TPV debe ayudar a vender, cobrar y cumplir con la normativa, pero sin añadir procesos difíciles al día a día del equipo".

Con este lanzamiento, La Casa del TPV refuerza su línea de soluciones para pequeños y medianos negocios en España, especialmente en sectores como hostelería, comercio minorista y servicios, donde la rapidez en el cobro y la sencillez de uso son factores decisivos.

Sobre La Casa del TPV

La Casa del TPV (lacasadeltpv.com) es una empresa especializada en soluciones TPV para comercios, hostelería y pequeños negocios. Ofrece hardware, software y servicios orientados a facilitar la gestión de ventas, cobros y operativa diaria de empresas en España.

