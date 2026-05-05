​PP y Vox votan en Paiporta contra las reivindicaciones del profesorado

Defender unas mejores condiciones para el profesorado y garantizar una educación pública de calidad ha sido el objetivo de la moción aprobada en el pleno de marzo del Ayuntamiento de Paiporta, con los votos a favor de Compromís y PSPV y los votos en contra de PP y VOX.

La iniciativa reafirma el compromiso institucional con el sistema educativo público y con el papel fundamental del profesorado, al tiempo que recoge las principales reivindicaciones del colectivo docente para mejorar tanto sus condiciones laborales como la calidad de la enseñanza.

Entre las medidas que se reclaman destacan la reducción de las ratios en las aulas, el incremento y estabilización de las plantillas docentes, la mejora de las condiciones laborales y retributivas, la reducción de la carga burocrática, así como un mayor refuerzo de los recursos humanos y materiales en los centros educativos y una mejor atención a la diversidad.

La moción también incide en la necesidad de reconocer y potenciar la enseñanza en valenciano como elemento clave del sistema educativo, e insta a la Conselleria de Educación a abrir un proceso real de diálogo con los representantes del profesorado.



La concejala de Educación, Olga Sandrós (Compromís), ha destacado que “defender al profesorado es defender una educación pública de calidad”, y ha remarcado que “sus reivindicaciones son justas y tienen un impacto directo en el bienestar del alumnado y en la igualdad de oportunidades”.

Sandrós ha añadido que “desde los ayuntamientos debemos ser altavoz de la comunidad educativa y exigir a la Generalitat los recursos necesarios para garantizar un sistema educativo público fuerte, inclusivo y de calidad”.

Finalmente, el acuerdo aprobado se trasladará a la Generalitat Valenciana, a los grupos parlamentarios de Les Corts y a las organizaciones sindicales del sector educativo, así como a los órganos de participación educativa locales, con el fin de dar apoyo institucional a las demandas del profesorado.

La aprobación de la moción fue recibida entre aplausos por parte del profesorado que había asistido al pleno.