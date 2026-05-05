Francisco Enríquez de Ribera, adelantado discreto y piadoso

Francisco era primo y hermanastro mayor de Fadrique Enríquez de Ribera, comendador de la Orden de Santiago en la Encomienda de Guadalcanal. Francisco, a la muerte de su madre era el verdadero Señor de la Casa de Ribera, es decir, el jefe del linaje familiar en su momento, aunque muy joven, fue su padre y su tía Catalina de Ribera y madrastras suya quienes ejercieron de facto. Al año de la muerte de Beatriz Enríquez de Ribera, el rey confirmó como adelantado a su padre Pedro Enríquez de Quiñones.

Miembro de una de las casas nobiliarias más poderosas de Sevilla, su posición era especialmente importante porque la Casa de Ribera acumulaba riqueza, tierras y gran influencia política en Andalucía.

Francisco Enríquez de Ribera también estuvo vinculado a la Orden de Santiago. Parte de la red de linajes que reforzaban su prestigio mediante estas órdenes militares. En su caso, pertenecer a la Orden tenía un valor especialmente político: consolidaba su legitimidad como cabeza del linaje.

IMPORTANCIA DENTRO DE LA FAMILIA. Antes de que Fadrique alcanzara su protagonismo, Francisco era la figura principal de la familia, aunque toda su vida estuvo enfermo. Controlaba o debía controlar, como Señor de la Casa Enríquez de Ribera, el patrimonio y el liderazgo de la Casa de Ribera y representaba la continuidad del poder familiar en Sevilla.

Con el tiempo, ya en 1509, año en que fallece Francisco sin descendencia, el peso histórico recaería en Fadrique, pero Francisco fue esencial en esa transición pues legó todos sus bienes a su mediohermano y primo Fadrique.

Tampoco Fadrique tendría descendencia masculina nacida “de buena mujer” como decía su madre, así que su mayorazgo pasó a sumarse al de Fernando Enríquez de Ribera, segundo hijo de Catalina de Ribera y tercero de Pedro Enríquez de Quiñones.

Francisco Enríquez de Ribera pertenece a la unión de dos linajes destacados de la nobleza castellana: los Ribera Adelantados Mayores de Andalucía) y los Enríquez (Almirantes de Castilla).

La familia Ribera tiene sus raíces en Galicia y con el paso del tiempo, algunos de sus miembros se trasladaron a Andalucía, estableciéndose en Sevilla durante la Edad Media. Per Afán de Ribera El Viejo acompañó en la Reconquista hacia el Sur a Fernando III que sería llamado El Santo porque la Iglesia lo elevó a los altares. Desde allí fueron acumulando poder y cargos relevantes, especialmente en el ámbito militar y administrativo de la frontera con el reino nazarí.

Entre sus antepasados destaca Per Afán de Ribera, figura clave que llegó a ostentar el cargo de Adelantado Mayor de la Frontera. A través de sucesivos matrimonios y herencias, la familia consolidó su dominio sobre importantes territorios, entre ellos Alcalá de los Gazules, dentro de cuyo término se encontraba la zona de Paterna.

Por otra parte, la conexión con la familia Enríquez introduce vínculos con la casa real castellana, ya que este linaje estaba emparentado con la dinastía Trastámara. Esta unión reforzó aún más el prestigio y la influencia de la familia.

Nacido en 1461, fue hijo de Pedro Enríquez Quiñones y Beatriz de Ribera. Desde joven estuvo vinculado a la vida militar y política propia de su rango, heredando de su madre el título de Adelantado Mayor de Andalucía, a la muerte de su padre, Pedro Enríquez de Quiñones, que era quien lo ostentaba, hasta su muerte en 1492. A lo largo de su vida llegó a ser, además, señor de diversos territorios, lo que le otorgaba amplias competencias tanto económicas como jurisdiccionales.

Contrajo matrimonio con Leonor Ponce de León, hija del poderoso Marqués de Cádiz, en una alianza que respondía también a intereses políticos dentro de la nobleza andaluza, pero no tuvieron descendencia. Leonor Ponce de León fue una dama de la alta nobleza castellana del siglo XV, perteneciente a una de las familias más influyentes de Andalucía en la Baja Edad Media. Era hija de Rodrigo Ponce de León, uno de los grandes protagonistas de la política y la guerra en el reinado de los Reyes Católicos. La familia Ponce de León formaba parte de la élite nobiliaria andaluza. Su padre fue un destacado líder militar en la Guerra de Granada. Controlaba importantes señoríos en el área de Cádiz y Sevilla; y mantuvo una estrecha relación (y también rivalidad) con la Corona. En este entorno, Leonor creció dentro de una familia con gran peso político, militar y territorial. Como era habitual en las hijas de grandes linajes su papel principal estaba ligado a alianzas matrimoniales estratégicas. Estos matrimonios servían para reforzar redes de poder entre casas nobiliarias. Su figura contribuía a consolidar la influencia del linaje Ponce de León. Leonor vivió en un momento clave: el final de la Reconquista, el auge del poder de los Reyes Católicos, la reorganización de la nobleza tras la caída de Granada y esto convirtió a su familia en un actor decisivo en la política de la época. Aunque no es una figura con gran protagonismo individual en las crónicas, su relevancia se entiende por su pertenencia a una de las casas más poderosas de Andalucía y su papel dentro de las redes matrimoniales nobiliarias, de ahí su conexión con uno de los grandes líderes militares del periodo.

Participó Francisco activamente en campañas militares, especialmente en el contexto de la guerra de Granada, donde fue nombrado caballero por el rey, su primo, junto con sus primos y hermanastros: Fadrique, de 14 años y Fernando. También destacó por su apoyo económico a la Corona, llegando a prestar importantes cantidades de dinero para la financiación de la contienda. Su padre muere de camino a Sevilla, tras la Guerra de Granada, en tierras de Antequera.

Como Señor de la Casa de Ribera, no solo administraba extensos patrimonios, sino que ejercía autoridad sobre vasallos y territorios, influencia política en el entorno urbano sevillano y representación del linaje ante la Corona. Su condición de primo y hermanastro de Fadrique Enríquez de Ribera muestra además la complejidad de las alianzas familiares nobiliarias, donde la herencia y la legitimidad podían depender de múltiples vínculos.

ACTIVIDAD MILITAR Y POLÍTICA. Desde joven desempeñó funciones de responsabilidad. Fue nombrado alcaide de Setenil, plaza estratégica en la frontera con el reino nazarí; y como alcaide de Setenil, desempeñaba funciones clave en la defensa de una fortaleza estratégica, en la organización de tropas y vigilancia del territorio y participación en incursiones y campañas militares. Setenil era un enclave fundamental en las campañas finales de la guerra, especialmente en el contexto de la ofensiva dirigida por losReyes Católicos.

Su participación en la Guerra de Granada y en la culminación con la Conquista de Granada lo sitúa dentro de la nobleza andaluza que consolidó su prestigio militar en ese momento decisivo.

Participó junto a su familia en diversas campañas militares contra el Reino nazarí de Granada. Su implicación en la conquista de Granada en 1492 lo sitúa entre los nobles andaluces que colaboraron estrechamente con los Reyes Católicos.

Además de su actividad bélica, se le atribuye n acciones de carácter piadoso, como la liberación de cautivos cristianos y la concesión de libertad a esclavos convertidos al cristianismo, lo que refleja una dimensión caritativa vinculada a su profunda religiosidad.

CONFLICTOS FAMILIARES. La herencia del linaje no estuvo exenta de tensiones, ya hemos mencionado el reparto de propiedades, algo que debió hacerse a la muerte de su madre, Beatriz de Mendoza, como en 1492, a la muerte de su padre, Pedro Enríquez de Quiñones, viniendo de la Guerra de Granada, en territorio de Antequera.

Tras la muerte de su padre, Francisco tuvo que enfrentarse a disputas tanto con este como con otros miembros de su familia por el control de los bienes y títulos.

Estas diferencias muestran la complejidad de las relaciones dentro de la nobleza de la época, donde los intereses patrimoniales generaban frecuentes conflictos.

La cabeza del mayorazgo era Francisco, pero Catalina de Ribera consigue dos mayorazgos más, en su “afán igualatorio”, uno para Fadrique y otro para Fernando.

A la muerte de Francisco, su mayorazgo, por testamento, se une al de Fadrique; y, a la muerte de Fadrique el señor de la Casa sería su sobrino, el primogénito de Fernando, que ya había fallecido, Pero Afán de Ribera III, I Duque de Alcalá de los Gazules.

RELIGIOSIDAD Y EXPERIENCIA PERSONAL. Un aspecto fundamental de su vida fue su intensa religiosidad, acentuada por una larga enfermedad. Según las fuentes, padeció durante décadas una dolencia grave, que algunos identificaron como lepra, pero pudo ser una afección alérgica que marcó profundamente su existencia.

La tradición recoge que su curación se produjo de manera milagrosa tras un periodo de retiro y penitencia en un templo sevillano. Este episodio tuvo una enorme repercusión en su vida posterior, reforzando su devoción y motivando numerosas acciones de carácter religioso y benéfico. Como agradecimiento, Francisco promovió el culto a la imagen, favoreció su devoción en Sevilla y realizó actos de piedad vinculados a la Virgen.

Más allá de lo militar, Francisco encarna un modelo típico de noble cristiano de finales del siglo XV: La redención de cautivos cristianos era considerada una obra de gran mérito espiritual. La liberación de esclavos convertidos respondía a ideales religiosos de salvación y misericordia. Estas prácticas estaban muy vinculadas al espíritu de órdenes como la Orden de Santiago, con la que estuvo relacionado, donde se combinaban ideal caballeresco, defensa de la fe y caridad cristiana.

Este tipo de relatos encaja perfectamente con la mentalidad de finales del siglo XV, los nobles guerreros atribuían sus victorias o salvaciones a la intervención divina. Las advocaciones marianas locales (como la Hiniesta) actuaban como protectores personales y colectivos. Se reforzaba así el prestigio del linaje: eran “favorecido por la Virgen” lo que significaba legitimidad espiritual.

La devoción a la Virgen de la Hiniesta en Sevilla está ligada al Barrio de San Julián y a su parroquia, donde tiene sede la Hermandad de la Hiniesta y forma parte del tejido religioso que más tarde también influirá en figuras como su familiar Fadrique Enríquez de Ribera.

SU ENFERMEDAD Y MILAGRO. Sabemos que pasó D. Francisco Enríquez de Ribera gran parte de su vida, enfermo, supuestamente de lepra, que le afeaba cuerpo y rostro; y…, milagrosamente, se encierra, se aísla del mundo en la Capilla de La Inhiesta, manteniéndose a pan y agua, durante treinta días, una especie de penitencia que le limpió el cuerpo, emponzoñado con los supuestos remedios que recibía; y sana. Manteniéndose a pan y agua, su organismo no percibía ninguno de los productos que posiblemente le estaban haciendo daño, ni tenía contacto con ningún metal en el que se sirvieran líquidos o alimentos sólidos.

El débil y poco agraciado Francisco aparecía ahora como un hombre fuerte de espíritu por haber vencido su mal y bello según lo refieren las crónicas. Este “milagro”, en realidad, de lo que nos está hablando es de un posible envenenamiento, que hoy no podríamos seguramente comprobar, pero sí –lógicamente- concluir que tal estado fuese muy posiblemente inducido, bien involuntariamente (administrándosele algún principio que su cuerpo rechazaba) o con ánimo doloso (envenenamiento con intención de causar su muerte).

El concepto de familia en esta época no es de familia nuclear, sino de clan, al que hay que aupar y redimir, ensalzar y proteger siempre, tanto en lo que se refiere a los vivos como al terreno de ultratumba. Sobre lo cual el número de capellanías de misas que la familia Ribera deja establecidas a su muerte es significativamente muy numeroso, misas pro remedio animae, tanto que supuso un fuerte gravamen para el propio Hospital, según se desprende del informe decimonónico a la Beneficencia que hace el administrador de la institución.

OBRAS Y FUNDACIONES. Tras su recuperación, desarrolló una intensa actividad como mecenas religioso con fundación y dotación de monasterios, ayudas económicas a comunidades religiosas, donaciones destinadas a obras benéficas, contribuciones a templos y ornamentos litúrgicos.

Entre sus iniciativas destaca la creación del monasterio de Bornos, al que incluso vinculó parte de su patrimonio. También realizó aportaciones para aliviar situaciones de crisis, como la escasez de alimentos en Sevilla a comienzos del siglo XVI.

ÚLTIMOS AÑOS. En sus últimos años se retiró en gran medida a la vida religiosa, pasando temporadas en el monasterio que había fundado. Falleció en 1509, siendo enterrado según su voluntad en dicho lugar, junto a su esposa.

Francisco Enríquez de Ribera, que fallece siendo V Adelantado Mayor de Andalucía, III Conde de los Molares y Señor de Alcalá de los Gazules y otras villas y lugares. Señor de Espera, El Coronil, Cañete la Real, Torre Alháquime y Alcalá de los Gazules, con derechos también sobre las villas de Bornos y Los Molares como bienes incluidos entre los bienes partibles de la Casa. Estos bienes fueron objeto de una iguala entre el nuevo Adelantado y su tía Catalina, por sí y en nombre de sus dos hijos, contraída el día 7 de febrero de ese mismo año de 1492, tras el fallecimiento de don Pedro Enríquez, conciliando las dos partes el siguiente acuerdo: el adelantado Francisco Enríquez de Ribera se posesionaba de Bornos y Los Molares, cediendo de por vida a su abuela materna, doña María de Mendoza (que se titulaba Condesa de los Molares y que aún viviría algunos meses), las rentas de Alcalá de los Gazules. Por su parte, Catalina de Ribera se reservaba El Coronil y Las Aguzaderas, además de la parte proporcional de los Molares.

Francisco Enríquez de Ribera quedó, pues, reconocido en los estados de su Casa, mejorados tras ese reparto con su tía Catalina. Sin embargo, no podría disfrutar mucho tiempo de esos bienes pues, aunque había contraído nupcias con Leonor Ponce de León, morirá pronto y sin descendencia, cediendo previamente sus estados, por vía testamentaria, a su hermanastro Fadrique Enríquez de Ribera, aunque aportaba cuantiosas mandas al convento de los jerónimos de Bornos, que él había fundado o beneficiado grandemente. El linaje Enríquez de Ribera se convierte en patrono del espacio religioso de Bornos. El convento jerónimo forma parte de su entorno señorial y devocional; y Francisco pertenece a la fase inicial del linaje en la zona.

Casó con Leonor Ponce de León (hija de Rodrigo Ponce de León, III Conde de Arcos, I Marqués y I Duque de Cádiz y I Marqués de Zahara, y de su primera mujer Inés Jiménez de la Fuente), de quien no tuvo sucesión.

Por su parte, doña Catalina de Ribera, la tía y madrastra de D. Francisco, iba a entregarse plenamente a la que, a la postre, iba a ser la obra más relevante de su vida, la fundación de un hospital en Sevilla para ayudar a quienes más lo necesitaban. Doña Catalina de Ribera no tuvo intención de dejar la administración del Hospital y de la capellanía que conlleva, a su propia familia, como solía ser habitual por parte de la nobleza cuando fundaba una institución asistencial o benéfica y constituía su patronato. Podíamos dar numerosos ejemplos de ello. Probablemente esta medida obedeció a que la promotora de la obra pía, para el caso que nos ocupa y como mayor garantía de continuidad, sabía perfectamente que correspondería entonces llevar el timón de la nave de la fundación a su sobrino Francisco, como jefe de la Casa unificada de los Enríquez de Ribera y poseedor del gran mayorazgo familiar, en transmisión a su presumible descendencia, que nunca existió, pero eso no lo sabía Catalina y en detrimento de sus propios hijos Fadrique y Fernando.

Luego el tiempo demostraría que esas circunstancias no se podían haber dado por cuanto el Adelantado de Andalucía Francisco Enríquez de Ribera fallecía sin descendencia, muy pocos años después que doña Catalina de Ribera (1505) y que, precisamente el heredero de toda la Casa, iba a ser el primogénito de doña Catalina.

IMPORTANCIA HISTÓRICA. La figura de Francisco Enríquez de Ribera reúne características propias de la nobleza de su tiempo: poder territorial, participación militar, conflictos familiares y una profunda religiosidad. Su trayectoria vital, marcada por la enfermedad y la devoción, explica en parte su implicación en obras religiosas y en iniciativas de carácter social. Todo ello ayuda a comprender por qué la tradición lo vincula con procesos de fundación o repoblación como el de Paterna, tema que requiere un análisis específico y más detallado. Aunque no alcanzó la fama posterior de su familiar Fadrique, Francisco fue fundamental porque: Representó la continuidad del poder de la Casa de Ribera en un momento clave, participó directamente en el proceso que puso fin a la Reconquista, encarnó el modelo de noble fronterizo: guerrero, administrador y cristiano devoto. Su figura ayuda a entender cómo la alta nobleza andaluza no solo combatía, sino que también construía su legitimidad mediante religión, servicio a la Corona y control territorial.

FRANCISCO ENRÍQUEZ DE RIBERA Y EL ORIGEN DE PATERNA DE RIVERA. Paterna surge en torno a 1503. La falta de documentación directa obliga a reconstruir el proceso a partir de indicios, comparándolo con otros casos similares de fundaciones o repoblaciones en territorios dependientes de villas mayores.

Diversas tradiciones, junto con estudios de autores de épocas posteriores, atribuyen la fundación del lugar a miembros de la familia Ribera. Entre los candidatos destacan tres figuras del linaje, aunque el que ocupaba el señorío en la fecha señalada era Francisco Enríquez de Ribera, lo que lo convierte en el principal responsable según la hipótesis más aceptada. Esta idea se refuerza con documentos del siglo XVII donde se afirma expresamente que fue él quien impulsó la población y construcción del asentamiento.

Estos testimonios aparecen en pleitos y acuerdos relacionados con el aprovechamiento de tierras y recursos frente a Alcalá de los Gazules, villa de cuyo término dependía Paterna. En ellos se reconoce que el nuevo núcleo fue levantado por iniciativa del Adelantado, incluso en contra de la voluntad de los habitantes de la villa matriz, lo que explica los conflictos posteriores.

No obstante, la referencia a que el lugar fue “edificado de nuevo” no implica necesariamente que antes no existiera nada. Existen evidencias de que en el siglo XV había al menos una torre en la zona, probablemente de carácter defensivo, vinculada al sistema de vigilancia de la frontera con el reino nazarí de Granada. Lo cual es lógico y posible igualmente que la edificasen sus antepasados pues su tercer abuelo era ya Adelantado de Andalucía.

Documentos de mediados de ese siglo confirman la posesión de torres en el área por parte de la familia Ribera, torres defensivas.

El propio topónimo “Paterna” aparece ya en fuentes medievales anteriores, lo que sugiere la existencia de un asentamiento previo. Tras la reconquista y la expulsión de la población musulmana, muchos de estos núcleos quedaron despoblados, siendo reutilizados más tarde en procesos de repoblación durante los siglos XIV y XV.

Este tipo de iniciativas eran frecuentes en la época. Los señores territoriales promovían la creación de nuevos núcleos de población dentro de sus dominios mediante concesiones a colonos: tierras, beneficios fiscales y cierta autonomía local. A cambio, buscaban incrementar sus rentas y reforzar el control sobre el territorio. En muchos casos, estas nuevas comunidades surgían dentro del término de otras villas, lo que generaba tensiones y litigios.

Paterna encaja en este modelo. Su ubicación ofrecía ventajas estratégicas y económicas: tierras fértiles, acceso a agua, comunicaciones favorables y una situación menos expuesta tras el fin de la frontera con Granada en 1492 que significó el triunfo sobre los invasores musulmanes que habían estado asentados ocho siglos en la Península. Es probable que ya existiera un pequeño asentamiento en torno a la antigua torre, que se vería reforzado con la llegada de nuevos pobladores. Respecto a estos colonos, se ha planteado que podrían proceder de distintos grupos: servidores del propio linaje, pobladores desplazados de otros enclaves cercanos o incluso conversos tras las campañas de finales del siglo XV.

Los primeros datos demográficos indican que, pocas décadas después de su fundación, Paterna contaba con un número reducido de habitantes, aunque suficiente para consolidarse como núcleo estable. A finales del siglo XVI ya aparece como una pequeña población asentada en la campiña. Las referencias escritas más antiguas que fijan la fecha de fundación en 1503 proceden de obras del siglo XVII, lo que sugiere que existieron documentos anteriores hoy desaparecidos.

Otro elemento que vincula a Francisco Enríquez de Ribera con la localidad es la iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la Inhiesta. Se cree que fue promovida por él dentro de su política de fundaciones religiosas, posiblemente en agradecimiento por su curación de su enfermedad. La cronología de su vida permite situar esta construcción en los primeros años del siglo XVI. Sin embargo, resulta llamativo que en su testamento no se mencione ni la población ni su iglesia, a diferencia de otros lugares bajo su dominio. Esta ausencia plantea interrogantes sobre el grado real de implicación del Adelantado o sobre la evolución posterior del asentamiento. Pudiera ser que al ser Paterna territorio en tierras que en principio parecían ser de Alcalá de los Gazules, el término aparezca incluido en la denominación que sería, en la persona de su sobrino, Per Afán de Ribera III, ducado, con el título de I Duque de Alcalá de los Gazules.

En definitiva, el origen de Paterna sigue presentando zonas de sombra. Aunque existen indicios sólidos que apuntan a Francisco Enríquez de Ribera como impulsor de su fundación o repoblación, la falta de documentación directa impide afirmarlo con total certeza. Lo que sí parece claro es que su desarrollo estuvo marcado desde el inicio por conflictos jurisdiccionales y dificultades que condicionaron su evolución histórica.