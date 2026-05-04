Salón Gourmets 2026; encuentro clave del sector gastronómico en Madrid

El Salón Gourmets 2026, celebrado en IFEMA Madrid, ha vuelto a posicionarse como uno de los principales encuentros profesionales del sector agroalimentario, reuniendo a productores, marcas, chefs e instituciones en torno al producto, la innovación y la cocina en directo. A lo largo de varias jornadas, la feria ha acogido la presentación de propuestas de distintos orígenes, junto a un programa continuo de showcookings, catas, concursos y demostraciones culinarias.

En su 39ª edición, celebrada del 13 al 16 de abril, el evento ha contado con más de 2.000 expositores y alrededor de 55.000 productos procedentes de más de 25 países, consolidando su papel como plataforma de referencia para la alimentación y bebidas de alta gama. La cita ha reunido a profesionales del canal HORECA, distribución y producción, con especial atención a la innovación aplicada al producto, la sostenibilidad y la internacionalización. Noruega ha participado como país invitado, mientras distintas comunidades autónomas han reforzado la visibilidad del producto local mediante acciones específicas.

En el pabellón 6, la compañía Inasa ha impulsado un showcooking inspirado en la tradición italiana “fare una spaghettata”, centrado en el carácter social de la cocina en torno a la pasta. La sesión, conducida por Celeste de la Banda, chef e influencer, ha contado con un formato participativo en el que distintos creadores gastronómicos se han sumado a la elaboración de los platos.

Durante la actividad se han trabajado diferentes formatos de Pasta Rummo, incluidas opciones sin gluten, como base para varias recetas: mini ñoquis con pesto de Casa Losito, penne con salsa amatriciana elaborada con guanciale Saporito y tomate Rodolfi, y porchetta con trufa de Tartufi Jimmy. Las elaboraciones se han planteado desde un enfoque práctico, abordando aspectos como el punto de cocción, la calidad del ingrediente y la integración de salsas, en línea con una cocina ágil sin renunciar al resultado final.

La propuesta se ha completado con una experiencia de maridaje que ha incluido champán, negronis y negronis Sbagliato, además de café italiano de Caffè Borbone al cierre, reforzando la dimensión social y experiencial del formato.

En el espacio de la Comunidad de Madrid, Celeste de la Banda también ha dirigido un showcooking centrado en el vermut Zecchini, elaborado en Madrid desde 1940. La sesión, desarrollada junto a Gloria (Dietista Magnética), ha explorado el uso del vermut más allá de su consumo habitual como aperitivo, trasladándolo al ámbito culinario.

Se han presentado dos elaboraciones: un cóctel de charcutería con aliño de vermut blanco, con ingredientes como pepinillos, aceitunas, fuet y queso, y un brownie sin harina con vermut rojo incorporado en la receta. Ambas propuestas han mostrado la versatilidad del producto tanto en aplicaciones saladas como dulces, manteniendo su perfil aromático.

Otra de las actividades destacadas ha sido el showcooking centrado en la recuperación de recetas tradicionales con aves, protagonizado por la cocinera Marian Reguera junto a Aves de España, con el apoyo de Alimentos de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La sesión, conducida por Celeste de la Banda, ha abordado la reinterpretación contemporánea de productos como el pollo, el pavo y la codorniz a partir de técnicas tradicionales.

Durante la demostración se han elaborado una gilda de codorniz en escabeche con verduritas, un canelón de berza relleno de pollo en pepitoria y unas albóndigas de pavo con guanciale, puré de manzana y demi glace del propio ave. La actividad ha incorporado la participación del público mediante votación, resultando seleccionada la gilda de codorniz para su posterior incorporación a la carta de Taberna Verdejo.

El showcooking ha contado además con la colaboración de la ilustradora Elena Urizar, que ha realizado una intervención en directo traduciendo la experiencia culinaria en un mural visual.

El conjunto de actividades desarrolladas en el Salón Gourmets 2026 ha reflejado la diversidad del sector gastronómico actual, combinando tradición, innovación y formatos participativos. La presencia activa de perfiles como el de Celeste de la Banda ha contribuido a conectar el entorno profesional con el ámbito divulgativo, poniendo en valor el producto y la experiencia compartida dentro de la gastronomía contemporánea.

