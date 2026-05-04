Alojarse en verano; la opción flexible y moderna de Livensa Living Studios

Con la llegada del verano y el aumento de la movilidad en las principales ciudades, crece la demanda de alojamientos flexibles que se adapten a estancias temporales sin renunciar a la comodidad ni a la ubicación. En este contexto, Livensa Living Studios refuerza su oferta estival con soluciones diseñadas para estudiantes, jóvenes profesionales y viajeros que buscan alternativas al alquiler tradicional.

Durante los meses de verano, la compañía amplía sus opciones de estancia, desde escapadas urbanas de corta duración hasta alojamientos para prácticas profesionales, cursos de verano o teletrabajo, en espacios que combinan independencia, servicios incluidos y zonas comunes.

Flexibilidad y servicios incluidos Uno de los principales valores diferenciales de Livensa Living Studios es su modelo “todo incluido”, que permite a los usuarios alojarse sin preocupaciones adicionales. Suministros, Wi-Fi de alta velocidad, mantenimiento y seguridad 24/7 se integran en una única tarifa, a lo que se suma la posibilidad de elegir la duración de la estancia con total flexibilidad, una característica especialmente demandada en verano.

Madrid – Alcobendas: tranquilidad y conexión con la capital En Alcobendas, Livensa ofrece una opción ideal para quienes buscan un entorno más relajado sin renunciar a la cercanía con el centro de Madrid. Esta ubicación combina zonas verdes, áreas empresariales y excelentes conexiones de transporte, lo que la convierte en una alternativa perfecta para estancias de verano vinculadas al trabajo o al descanso urbano.

Valencia: entre la Marina Real y los Jardines de Viveros La propuesta en Valencia sobresale por su ubicación estratégica en dos de las zonas más atractivas de la ciudad. Por un lado, Livensa Studios Valencia Marina Real se sitúa en las inmediaciones de la Marina Real de Valencia, epicentro del ocio y la actividad junto al mar. Por otro lado, el alojamiento de Valencia Viveros se encuentra junto a los Jardines de Viveros, uno de los principales espacios verdes urbanos.

Esta doble localización permite combinar el dinamismo del entorno marítimo con la tranquilidad de amplias zonas ajardinadas, configurando una experiencia estival equilibrada en la que ocio, cultura y descanso conviven a pocos minutos. Playa, gastronomía y clima mediterráneo completan una propuesta especialmente atractiva para los meses de verano.

Bilbao: cultura, gastronomía y vida urbana En Bilbao, Livensa apuesta por una experiencia urbana marcada por la cultura y la gastronomía. Su ubicación, con vistas a la ría de Deusto, ofrece una alternativa atractiva para quienes buscan huir de las altas temperaturas del sur sin renunciar a la actividad cultural y social que caracteriza a la ciudad durante el verano.

Málaga: sol, playa y estilo de vida mediterráneo La presencia en Málaga responde a la alta demanda de destinos de sol y playa. Con una amplia oferta de ocio, buen clima y una consolidada escena cultural, la ciudad se posiciona como uno de los principales polos de atracción para estancias estivales que combinan descanso y actividad.

San Sebastián: naturaleza y elegancia junto al mar En San Sebastián, Livensa ofrece una experiencia única en una de las ciudades más emblemáticas del norte de España. Con su reconocida gastronomía, playas como La Concha y su entorno natural, es una opción ideal para quienes buscan un verano más tranquilo sin renunciar a la calidad y el estilo.

Con esta propuesta, Livensa Living Studios refuerza su posicionamiento como una alternativa flexible y adaptada a las nuevas formas de viajar y vivir, respondiendo a una demanda creciente de alojamientos que combinan comodidad, servicios y ubicaciones estratégicas en los principales destinos urbanos.

