Las chefs María José Martínez y Clare Smyth cocinan juntas en Londres

El pasado 27 de abril, la chef María José Martínez y parte de su equipo del restaurante Lienzo* (Valencia) viajaron a Londres para compartir cocina con la estrella de la cocina inglesa, Clare Smyth, en su restaurante Core by Clare Smyth***, con motivo de la celebración de un exclusivo evento organizado por Fagor Professional Food Service, que reunió a destacados profesionales del sector horeca y food service del Reino Unido en este espacio único.

El objetivo del evento fue dar a conocer al sector food service británico la nueva propuesta de valor de Fagor Professional Food Service, reforzando su posicionamiento como socio estratégico de referencia para la hostelería profesional.

Las dos cocineras, que cuentan con reconocimiento internacional del sector por su trabajo en la creación de alta cocina, diseñaron un cóctel gastronómico que combinó técnica, creatividad y producto, generando una experiencia diseñada no solo para sorprender, sino también para inspirar a los asistentes desde una perspectiva profesional. Tanto María José como Clare forman parte del selecto equipo de chefs colaboradores de la firma líder en equipamiento para el sector, Fagor Professional Food Service.

María José compartió su cocina con Clare llevando algunas de las creaciones de su actual carta: `Canelones con queso de cabra, miel de azahar y miel de ajo negro´, `Tartaleta de cristal con tartar de lubina, mayonesa de algas y amaranto´, `Petit choux rellenos de paté de pollo´, `Fresas con nata´, `Paparajote´ y `Limón, tomillo y miel´.

La chef de Lienzo viajará de nuevo en unos días para compartir cocina con otra chef referente de Europa, Ada Stifani (Rte. ADA* - Perugia – Italia). Será el día 21 de mayo en su precioso restaurante, a unos cientos de metros de la iglesia de Sant’Ercolano, en pleno centro histórico de Perugia. Ada aportará su cocina contemporánea, elaborada con un toque regional, que fusiona Umbría, Italia y el mundo en sus platos, creando una cocina inclusiva y multicultural que es una síntesis de estilos, técnicas e influencias internacionales, reinterpretadas con un marcado toque local.

María José descubrirá su cocina mediterránea y creativa, donde el producto de temporada y territorio es una máxima y donde no faltará su producto fetiche, la miel y sus derivados. Esta característica define el trabajo y apoyo a las abejas como polinizadoras esenciales para el ser humano. Juntas, ambas chefs harán vivir a los asistentes una exclusiva noche, producto de la sensibilidad, las técnicas gastronómicas y la creatividad. Reservas en ADA restaurante.

