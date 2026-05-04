HIDDEN BBQ impulsa una nueva categoría de barbacoas pensadas para espacios urbanos

Durante años, hacer una barbacoa en casa parecía reservado a quienes tenían jardín. Pero algo está cambiando. La barbacoa urbana ya no depende del espacio, sino de cómo se utiliza. Y eso está transformando balcones, terrazas pequeñas y apartamentos en nuevos escenarios de fuego real.





En ese cambio aparece una nueva categoría: barbacoas pensadas específicamente para la ciudad. Propuestas como HIDDEN BBQ, una barbacoa plegable de pared diseñada para espacios pequeños, están redefiniendo cómo se cocina al aire libre en casa.





El problema no era el balcón. Era la barbacoa.





Durante años, hacer barbacoa en la ciudad ha sido una contradicción: poco espacio, soluciones incómodas y la sensación de tener que convivir con un trasto permanente. Muchas barbacoas portátiles no resolvían el uso real, sino solo la movilidad.





Ahora el enfoque cambia.





Con la llegada de la primavera, balcones y terrazas dejan de ser espacios secundarios y se convierten en zonas de uso real. Comer, reunirse o simplemente disfrutar del aire libre en casa forma parte de una nueva forma de vivir la ciudad.





En ese contexto, soluciones como HIDDEN BBQ responden directamente a esa necesidad. Se trata de una barbacoa de pared que, cuando no se utiliza, queda completamente integrada y ocupa solo 6,7 cm. Cuando se despliega, se convierte en una parrilla compacta, estable y pensada para cocinar de forma continuada.





No es una barbacoa portátil más. Es una barbacoa diseñada con lógica urbana: fuego real, estructura robusta y cero trastos.





“La mayoría de soluciones para espacios pequeños sacrifican estabilidad o calidad de cocinado. Nuestro objetivo era resolver eso sin añadir volumen al espacio”, explica Santiago Cabruja, CEO de HIDDEN BBQ.





Abril marca el inicio real de la temporada de barbacoas. No por el calor, sino por la decisión: cómo se va a usar la terraza este verano.





Y cada vez más, la respuesta no está en tener más espacio.





Está en usar mejor el que ya se tiene.



