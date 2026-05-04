HSN, un año más apoyando la vela de la mano del HSN Sailing Team

La marca de nutrición saludable renueva para 2026 su compromiso con el equipo de J70, actual campeón de Europa corinthian, de las Barcelona Winter Series y el Open de España.

HSN ha renovado su acuerdo de patrocinio con HSN Sailing Team, equipo de regatas que competirá durante la temporada 2026-27 a bordo de la embarcación J70 HSN Sailing Team. Con esta renovación, la marca española refuerza su vinculación con un deporte que exige precisión, resistencia, concentración, estrategia y una preparación física constante.

En las dos últimas temporadas que la embarcación J70 ha lucido el nombre de HSN, el HSN Sailing Team ha consolidado una trayectoria destacada dentro del circuito de regatas de alto nivel. Entre sus éxitos se encuentran: campeón de Europa Corinthian (2025), campeón de Cataluña J70 (2025), campeón del Open Nacional de J70 (2025) y triunfo absoluto en las Barcelona Winter Series (2025-2026).

La vela representa valores plenamente alineados con la filosofía de HSN: trabajo en equipo, disciplina, toma de decisiones bajo presión, capacidad de adaptación y búsqueda continua de la mejora. A través de este patrocinio, HSN continúa acercando la nutrición deportiva y los hábitos saludables a disciplinas donde el rendimiento depende tanto de la preparación física como del equilibrio, la energía sostenida y la recuperación.

Valores compartidos Gloria López, directora de Comunicación y Marketing de HSN, destaca sobre el acuerdo que se trata de “nuestro ADN. Tratamos de apoyar siempre el deporte español”.

“La vela es un deporte exigente, técnico y muy completo, donde cada detalle cuenta. Compartimos con el equipo la búsqueda de la excelencia, la constancia y la confianza en el trabajo bien hecho. Para HSN es un orgullo acompañarles una temporada más y poner nuestros productos al servicio de deportistas que representan tan bien nuestros valores”.

Por su parte, Ricardo Terrades, trimmer y Project Manager de HSN Sailing Team, reconoce que “gracias al apoyo de HSN podemos cumplir con un extenso y exigente calendario de regatas. Además, nos sentimos como verdaderos embajadores de la marca". “Hemos notado también un gran apoyo de los aficionados al mar a través de nuestras redes sociales en donde compartimos conocimiento y peculiaridades del mundo de las regatas a vela”.

Luis Martínez Doreste, táctico del equipo y regatista olímpico, destaca “la mejora de la preparación física” que ha tenido el equipo desde que trabajan de la mano de HSN. “Estar navegando en el J70, mirar a la vela y ver el logo de HSN, nos reconforta cada día más".

Adolfo López, proa del equipo y responsable de maniobras: "Una de las mayores satisfacciones que tenemos como deportistas es mejorar cada día y alcanzar éxitos deportivos. Pero otra enorme satisfacción es que otros rivales nos pregunten por alguno de los complementos HSN o que nos digan que son consumidores y que están encantados".

Por último, Javier Padrón, Patrón del HSN Sailing Team, resalta que “esta renovación de patrocinio se suma a los objetivos claros de hacerlo lo mejor posible en las siguientes citas que tenemos en 2026: campeonato de España y campeonato de Europa, ambos en Barcelona; y Mundial en Cascais (Portugal). Con el apoyo de HSN seguiremos dando lo mejor de nosotros y compitiendo al más alto nivel".

HSN, We are Nutrition! HSN es la marca española de nutrición deportiva y alimentación saludable referente en el mercado. Con más de 15 años en el sector, la compañía ha trabajado bajo una premisa clara: alcanzar la excelencia para ayudar a miles de personas a lograr sus objetivos deportivos y un estilo de vida saludable.

Con un modelo de negocio basado en el desarrollo y fabricación propia, y venta directa a través de su tienda online www.hsnstore.com a toda Europa. HSN diseña, crea y selecciona los mejores complementos y alimentos naturales en sus instalaciones, garantizando un control total sobre la calidad de las materias primas y los procesos productivos.

Bajo su identidad corporativa: We are Nutrition!, la compañía se consolida como la marca de confianza para deportistas de élite y usuarios que buscan convertir lo notable en sobresaliente.

Desde el pasado mes de enero de 2026, HSN es Patrocinador Oficial del Comité Olímpico Español (COE).

