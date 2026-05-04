La cocina de Periko Ortega en Members Fest Ibiza Circle by Meliá

El próximo 19 de mayo el chef del restaurante ReComiendo*, Periko Ortega, llevará a la isla de Ibiza su creatividad gastronómica basada en la cocina del recuerdo al Members Fest Ibiza Circle by Meliá que tendrá lugar en el hotel Me Ibiza. La experiencia la podrán vivir los miembros de este exclusivo club que lleva a sus clientes a los lugares más deseados donde la cadena tiene sus hoteles, siendo esta la segunda celebrada en Europa y la primera en un hotel ME by Meliá.

Con el nombre “Cerrando el círculo – Una noche MICHELIN con el chef Periko Ortega”, simboliza ese momento en el que gastronomía, paisaje y persona convergen, dando lugar a una experiencia que trasciende la cena y se convierte en uno de los momentos más memorables del festival.

Periko Ortega llega a este evento después del éxito de convocatoria y satisfacción de los asistentes al encuentro que se celebró el pasado día 22 de abril en su restaurante ReComiendo*, un encuentro gastronómico con el chef Samuel Naveira (Rte. MUNA* - Ponferrada). La cena mostró las creaciones de ambos chefs en sus actuales menús, Periko Ortega descubriendo la cocina de la memoria, como abanderado de su tierra, portavoz de las virtudes de los productores andaluces, embajador de las materias primas que se producen en la provincia de Córdoba, y Samuel Naveira con su fusión de la cocina y productos de El Bierzo y la más sofisticada cocina japonesa.

Ambos chefs, hermanados en cocina y amistad, presentaron sus creaciones, donde el chef Periko Ortega preparó los siguientes platos: `Vamos de bares´ con Fifty Fifty, bravas, ensaladilla, y calamares a la romana. Su especial homenaje `Hors d’oeuvres del Gran Hotel Suizo Gilda Cordobesa´ con: Sopa de chupadeos, garrapiñada y anchoa en manteca colorá, Rabo de toro Escarlata y su caldo “Queue de Boeuf”, y Aspic de pringá del cocido. La singular `Lubina Aquanaria Dry Aged con ajoblanco de turrón toffe de ajos y uvas´, producto de la investigación del chef con las maduraciones de los pescados. El “Esparragaó”. Huevo y caviar, donde la tradición de la cocina de esta tierra es más que evidente. La `Presa Ibérica del Valle. Coliflor, amontillado y cítricos´y para finalizar con los postres `Torta de San Leandro. El postre del hotel Suizo de 1912 visto hoy´ y el `Bizcocho de limón y helado de huevo hilado´. Todos estos platos se pueden disfrutar en el actual menú de ReComiendo* (Córdoba).

