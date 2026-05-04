Diego Moya expone ‘ORBITAL’ La resistencia de la materia y el flujo del cuanto en el Museo La Neomudéjar

El Museo La Neomudéjar, en su compromiso con las periferias del pensamiento y la creación expandida, presenta ‘ORBITAL’. Una cartografía de la obra de Diego Moya que fractura la linealidad del tiempo para situarse en un presente continuo entre 1998 y 2026.

El Museo La Neomudéjar abre sus puertas a la cosmogonía de Diego Moya con la muestra ‘Orbital’, comisariada por Zara Fernández de Moya. La exposición no es una mera retrospectiva; es una colisión de series que operan como dispositivos de memoria viva, desde la vibración matérica de sus Río Azul hasta el pulso tecnológico y espectral de su serie más reciente, Colonizados.

Fiel al espíritu de este Centro de Artes de Vanguardia, la obra de Moya se despliega en sus salas como una arqueología del futuro. Su formación como arquitecto no se manifiesta en la estructura, sino en la edificación de espacios poéticos donde lo invisible reclama su lugar. El artista, que ya en los años 70 teorizaba sobre la luz en el París de la cinética, regresa a Madrid para demostrar que la pintura y la escultura son, ante todo, sistemas de energía inestables.

La luz como revelación y el cuerpo como paisaje En ‘Orbital’, las Cajas Luminosas actúan como aceleradores de partículas visuales. Son piezas que exigen un espectador activo, un cuerpo que se mueva para que la obra exista; una metáfora de la física cuántica donde la realidad solo se concreta al ser observada. Aquí, la luz no ilumina la materia: la luz es la materia.

La exposición transita también por la frontera geopolítica y espiritual. Sus Aluminios y Continentes son el resultado de un diálogo visceral entre España y Marruecos, una hibridación de arenas y metal donde el paisaje deja de ser objeto para convertirse en sujeto. En La piel de la tierra, Moya obliga a mirar las arrugas de la roca y del rostro asileño como un mismo código genético, un archivo de memoria que resiste al borrado del tiempo.

Como broche a este recorrido orbital, La Neomudéjar presenta las piezas de la serie Colonizados. Tras su paso por la Bienal de Cuenca en Ecuador, estas cabezas ingrávidas en metacrilato interrogan desde un limbo digital. Son presencias atrapadas en el flujo de la red, pensamientos encarnados que cuestionan la existencia en un mundo de realidades virtuales y puentes tecnológicos.

"La obra de Diego Moya en La Neomudéjar no es una contemplación pasiva, es un acto de resistencia frente a la inmediatez. Moya nos devuelve la mirada lenta, rescatando la luz de los estratos geológicos para proyectarla sobre nuestras propias grietas digitales. Es, en esencia, un artista que hackea la materia para recordarnos que somos polvo de estrellas y memoria líquida."

— Francisco Brives, Codirector del Museo La Neomudéjar.

COORDENADAS DE LA MUESTRA:

INAUGURACIÓN: Miércoles 29 de abril, 12:00h.

DURACIÓN: Del 29 de abril al 12 de julio.

ESPACIO: Museo La Neomudéjar (C/Antonio Nebrija, s/n, Madrid).

Breve nota biográfica:

Sus obras se exponen a lo largo de su trayectoria profesional en prestigiosas galerías y museos de España, Japón, Marruecos, Holanda, Bélgica, etc., como Laurens A. Daane Gallery (Ámsterdam), May Moré o Kreisler (Madrid), Spanish Museum of Contemporary Art, Marugame (Japón), Musée de la Palméraie (Marrakech), etc. Asimismo, participa en numerosas Ferias de Arte Contemporáneo como ARCO, LINEART, MARRAKECH ART FAIR, y otras.

A partir de 2016 retoma sus Cajas Luminosas, (Light boxes) en las que continúa trabajando, y que han sido expuestas en España, entre otras, en la Feria de Estampa 2017, la galería José de la Mano (2017) o la Galería Aurora Vigil-Escalera (2024).

En 2018-19, con motivo del encuentro anual de la SIAF HORIZONTS de Sharjah, es invitado a realizar en los Emiratos Árabes Unidos una instalación a gran escala, basada en sus cajas luminosas actuales y, en concreto, en la serie Signos Mutantes.

COLECCIONES Y MUSEOS: Su trabajo figura en diferentes colecciones públicas y privadas como las siguientes: Fundación RNC, Marugame (Japón). Palacio Real de Rabat (Marruecos). Fundación AENA (España). Calcografía Nacional de Madrid. Laurens A. Daane, (Holanda). Fundación Antonio Pérez, Cuenca. Museo de Unión Fenosa, La Coruña. Museo de Arte Contemporáneo de Navarra, Pamplona. Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares, Madrid. Fundación Nova Caixa Galicia, Vigo.

