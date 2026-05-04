Tres lámparas, tres iconos; Newgarden reinterpreta el universo Friends en clave decorativa

En un momento en el que el diseño busca conectar cada vez más con lo emocional, las referencias culturales se han convertido en una fuente de inspiración recurrente. Series, películas o iconos generacionales dejan de ser solo entretenimiento para trasladarse a objetos cotidianos capaces de evocar recuerdos y sensaciones. En esta línea, Newgarden ha decidido mirar a uno de los universos televisivos más reconocibles para dar forma a su última colección.

La firma española de iluminación y decoración ha presentado una nueva serie de lámparas que toma como punto de partida el imaginario de Friends, una de las series más influyentes de las últimas décadas. Bajo los nombres de Rachel, Monica y Phoebe, las tres piezas reinterpretan este guiño cultural desde una perspectiva actual, en la que el diseño y la funcionalidad siguen siendo protagonistas.

Más allá de la referencia directa, la colección responde a una tendencia más amplia: la de integrar elementos emocionales en el diseño de producto. En lugar de centrarse únicamente en lo práctico, estas propuestas buscan generar una conexión con el usuario, aportando carácter a los espacios en los que se integran.

En este caso, las lámparas han sido concebidas para adaptarse tanto a exteriores como a interiores, con especial atención a terrazas, jardines o zonas de descanso. Su diseño versátil permite utilizarlas en distintos contextos, reforzando la idea de que la iluminación no solo cumple una función técnica, sino que también contribuye a definir la atmósfera de un entorno.

Cada una de las piezas presenta una identidad propia. El modelo Rachel apuesta por líneas suaves y un aire ligeramente retro que aporta calidez visual, mientras que Monica se inclina por una estética más depurada, basada en formas sencillas y equilibradas. Por su parte, Phoebe introduce un punto más expresivo, con una silueta que añade carácter y presencia al conjunto.

Todas ellas están disponibles en diferentes formatos —tanto de mesa como de pie— y en una gama de colores que facilita su integración en distintos estilos decorativos. Desde tonalidades neutras hasta opciones más intensas, la colección permite jugar con la iluminación como un elemento más dentro del diseño del espacio.

Otro de los aspectos clave es su carácter práctico. Las lámparas funcionan sin cables, incorporando sistemas recargables o solares que ofrecen mayor libertad a la hora de colocarlas y utilizarlas. Esta característica las convierte en una opción especialmente adaptable, pensada para acompañar el uso real de los espacios sin depender de instalaciones complejas.

Con este lanzamiento, Newgarden refuerza su apuesta por una iluminación que va más allá de lo funcional. En un contexto donde el hogar y los espacios exteriores han ganado protagonismo, propuestas como esta ponen de relieve cómo el diseño puede convertirse en una herramienta para crear ambientes más personales, conectados con la forma actual de vivir.

