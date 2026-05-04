Talento internacional formado en Vatel España, listo para transformar la industria hotelera

Finalizar los estudios es, hoy en día, sinónimo de dar el salto al mundo laboral. Sin embargo, en el caso de los alumnos de Vatel España, este paso no supone un desafío desconocido, sino la continuación natural de un camino que ya han comenzado a recorrer durante su formación. Con una metodología orientada a la práctica y una fuerte conexión con el sector, los graduados llegan a este momento con experiencia real y una alta empleabilidad, reflejada en un 97% incorporación al mercado laboral.

Por ello, las celebraciones vividas durante las anuales Ceremonias de graduación han sido marcadas por la emoción de los estudiantes que dejan atrás años de estudios en la prestigiosa institución Vatel, así como por el orgullo de sus familias y la consolidación de una formación académica de excelencia con proyección internacional.

Los alumnos, protagonistas indiscutibles del acto, vivieron uno de los momentos más importantes de su trayectoria académica: el cierre de una etapa exigente y transformadora, y el inicio de su camino profesional en la industria hotelera y turística.

Las ceremonias contaron con la participación extraordinaria de la presidenta del Grupo Vatel, Karine Sebban-Benzazon, cuya presencia reforzó el carácter institucional del evento. En su discurso, destacó la importancia de los valores que definen a Vatel —el compromiso, la excelencia, la actitud de servicio y el “savoir-faire” francés— e invitó a los graduados a convertirse en embajadores de estos principios en sus futuras carreras profesionales.

Además, la ceremonia contó con la presencia institucional de Simond de Galbert, Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia y director del Institut Français de Madrid (IFM), cuya participación subrayó el vínculo de Vatel con la cultura y el “savoir-faire” francés.

Un papel especialmente relevante en las ceremonias lo desempeñaron los padrinos y representantes académicos, figuras clave que acompañaron a los estudiantes en este momento decisivo de sus vidas: Michel Notten, director general del Hotel Edition Madrid, quien ejerció como padrino de la promoción, aportando una visión inspiradora sobre el liderazgo y la evolución del sector hotelero, y Carlos Vogeler, miembro del claustro y profesional de reconocido prestigio, quien intervino en nombre del cuerpo docente, trasladando a los graduados un mensaje de compromiso, excelencia y responsabilidad en su futura trayectoria.

Uno de los aspectos más destacados de esta promoción ha sido su carácter internacional. Los estudiantes proceden de más de 45 nacionalidades diferentes, lo que convierte a Vatel Madrid en un auténtico punto de encuentro multicultural. Esta diversidad ha enriquecido la experiencia académica, fomentando el intercambio de conocimientos, culturas y perspectivas, y preparando a los alumnos para desenvolverse en un entorno global cada vez más exigente.

En el marco de las ceremonias, se hizo entrega de los principales reconocimientos académicos a los estudiantes más destacados.

En los programas Bachelor Degree In International Hotel Management , el premio al Mejor Rendimiento Académico distinguió a Alejandra Novo y Olivia Linden y el galardón “De la Teoría a la Práctica”, que reconoce la excelencia en el ámbito profesional, fue para Lucía Estébanez y Martin Waltregny. El Trofeo Vatel, máximo reconocimiento de la institución, fue otorgado a Delphine Espivant y Jens Gudmundsen, y el reconocimiento a Prácticas y Compromiso Social fue concedido a Delphine Espivant, Fernando Rodríguez, Franchesca Adames y Lorena Cruzado.

En el programa MBA, el premio al Mejor Rendimiento Académico fue otorgado a Carla Descoubes y a Anna Costamoling. El Premio Extraordinario de Postgrado, conocido como Trofeo Vatel MBA, recayó en Iñigo Irigoyen y Melhem Mortada, mientras que el reconocimiento a Prácticas y Compromiso Social, en el marco del programa de RSC en colaboración con PINARDI, fue concedido a Adrien Beltrando y Thomas Pedrassi.

Asimismo, se concedieron diversas menciones de honor a estudiantes que destacaron por su esfuerzo, capacidad de superación, vocación profesional y espíritu de compañerismo.

Con estas graduaciones, Vatel Madrid no solo celebra el éxito académico de sus estudiantes, sino también su preparación integral para afrontar los desafíos del sector hotelero internacional. La institución reafirma así su misión de formar a futuros líderes capaces de combinar conocimientos técnicos, habilidades directivas y una sólida dimensión humana.

Clara Manzano-Monís, Directora General de Vatel España, quiso cerrar la jornada con un mensaje inspirador dirigido a los graduados: “Hoy no solo celebramos lo que habéis conseguido, sino todo lo que está por venir. Habéis demostrado esfuerzo, compromiso y una enorme capacidad de superación. Salid al mundo con confianza, con pasión y con los valores de Vatel como guía, porque el futuro del sector también lleva vuestro nombre. Estamos profundamente orgullosos de vosotros y convencidos de que dejaréis huella allá donde vayáis.”

La promoción 2026 deja atrás una formación de alto nivel, una red internacional de contactos y, sobre todo, la confianza necesaria para construir su futuro profesional en cualquier parte del mundo.

