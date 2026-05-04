Benahavís y Granada eligen a los finalistas andaluces de los MGA Gastronomic Awards

Los participantes seleccionados de toda Andalucía compitieron en las modalidades de cocina y sala por una plaza en la gran final que se celebrará en mayo, en Málaga capital.

El certamen consolida su expansión autonómica y refuerza su apuesta por el talento, la formación y la empleabilidad en el sector de la hostelería.

Málaga, 29 de abril de 2026. Los MGA Gastronomic Awards han celebrado con éxito las semifinales de su segunda edición los días 27 de abril en la Escuela de Hostelería de Benahavís y 28 de abril en el CFP La Inmaculada de Granada, consolidando el crecimiento autonómico del certamen en esta nueva etapa.

Durante ambas jornadas, participantes procedentes de distintos puntos de Andalucía compitieron en las modalidades de cocina y sala, afrontando distintas pruebas prácticas ante el jurado profesional de los premios, en un ambiente marcado por el esfuerzo, la concentración y el alto nivel mostrado por los aspirantes.

Las semifinales contaron además con un jurado de gran prestigio dentro del sector gastronómico, con perfiles de referencia como Pia Ninci, directora de sala del restaurante Messina (1 Estrella Michelin); Pep Moreno, chef con Estrella Michelin del restaurante Deliranto (Salou); y Adolfo Jaime, uno de los chefs malagueños más reconocidos y respetados de la ciudad, considerado un maestro de la cocina malagueña.

Con esta segunda edición, los premios consolidan su crecimiento más allá de la provincia de Málaga, ampliando su alcance a toda Andalucía y reforzando su compromiso con la formación, la dignificación de la hostelería y la gastronomía como herramienta de acceso real al empleo.

Tras la valoración del jurado, ya se conocen los nombres de los participantes que han logrado su pase a la gran final de los MGA Gastronomic Awards, que se celebrará los próximos 27 y 28 de mayo en El Balneario (Málaga), donde se decidirán los ganadores de esta edición.

Participantes clasificados para la gran final Categoría Cocina

Javier Márquez – Escuela de Hostelería de Benahavís

Iván Gómez – La Fábrica Escuela de Hostelería

Murilo Angelo Amorim - CFP La Inmaculada

Irene Jiménez - Escuela Superior de Hostelería de Sevilla

Ángel León - IES Virgen de la Caridad

Categoría Sala

Lamec George – Escuela de Hostelería de Benahavís

Jaime Gutiérrez - Escuela Superior de Hostelería de Sevilla

Carlos Alberto Rodríguez - Escuela Superior de Hostelería de Sevilla

Gonzalo Pacheco - Escuela Superior de Hostelería de Sevilla

La organización ha querido agradecer especialmente el apoyo de las entidades y patrocinadores que hacen posible esta segunda edición, con mención destacada a la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol, y Ayuntamiento de Benahavís, como impulsores institucionales del proyecto.

Asimismo, los premios cuentan con la colaboración de empresas comprometidas con la gastronomía y la formación como Grupo Rull, BRA, Bayo, CSTY, Novell, El Balneario, Royal Bliss, Cervezas Victoria, Thermomix, Copyrap, Frutas Acosta y Xeitomar Marisquería, entre otras firmas colaboradoras.

Sobre los MGA Gastronomic Awards

Los MGA Gastronomic Awards nacen con el objetivo de impulsar el talento joven, reconocer la excelencia en cocina y sala, y generar oportunidades reales dentro del sector hostelero tanto para alumnado en formación como para colectivos con diferentes capacidades. Se consolidan así como una plataforma que conecta gastronomía, formación e inserción laboral en la comunidad autónoma de Andalucía.

