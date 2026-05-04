Schaeffler presentará en Advanced Factories 2026 el sistema de guiado lineal KLLT para aplicaciones de automatización

Schaeffler presentará en Advanced Factories 2026 el nuevo sistema de guiado lineal KLLT, una solución de cuatro hileras de bolas, en configuración en X desarrollada para aplicaciones de automatización y periféricos de máquina-herramienta. El sistema KLLT destaca por su bajo mantenimiento, instalación sencilla y elevada capacidad de adaptación. La solución aporta mayor vida útil, menor consumo de lubricante y una integración flexible en entornos industriales exigentes En el marco de Advanced Factories 2026, que se celebrará del 5 al 7 de mayo de 2026 en Fira Barcelona – Gran Via, Schaeffler Iberia presentará el nuevo sistema de guiado lineal KLLT, una solución de cuatro hileras de bolas, en configuración en X, desarrollada para responder a las crecientes exigencias de la automatización industrial y de las aplicaciones periféricas de las máquinas-herramienta.

Una solución diseñada para la automatización

Con esta novedad, Schaeffler refuerza su propuesta en tecnología lineal, un ámbito cada vez más relevante en un sector que avanza hacia modelos de producción más automatizados, conectados y sostenibles. En este contexto, la industria necesita soluciones capaces de combinar precisión, durabilidad y rentabilidad, especialmente en aquellos entornos en los que los equipos deben trabajar de forma continua, con requerimientos elevados de fiabilidad y con necesidades de mantenimiento cada vez menores.

El sistema KLLT ha sido concebido precisamente para dar respuesta a estos retos. Su diseño está orientado a aplicaciones periféricas de las máquinas de producción, como sistemas de manipulación, unidades auxiliares y movimientos lineales fuera del área principal de mecanizado. En todos estos casos, la solución ofrece un equilibrio adecuado entre prestaciones técnicas y eficiencia económica, facilitando una rápida amortización de la inversión y una integración sencilla en distintos tipos de máquina.

Gracias a su configuración de cuatro hileras en disposición X, el KLLT presenta una elevada capacidad de adaptación a estructuras con pequeñas desviaciones de forma, sin generar sobrecargas internas significativas. Esta característica resulta especialmente valiosa en aplicaciones reales, donde las condiciones de montaje no siempre son ideales y donde la robustez del sistema es clave para garantizar un funcionamiento estable a lo largo del tiempo.

Eficiencia operativa y mayor vida útil

Uno de los principales diferenciales del KLLT es su capacidad para mejorar la eficiencia operativa del conjunto. Su geometría interna optimizada favorece una recirculación suave de las bolas, reduciendo la fricción y contribuyendo a un movimiento más uniforme y preciso. Este comportamiento no solo mejora el rendimiento de la aplicación, sino que también ayuda a prolongar la vida útil del sistema en condiciones de uso intensivo.

Además, el KLLT incorpora carros prelubricados con depósito de lubricante integrado, una solución que simplifica el funcionamiento del sistema y reduce la necesidad de intervenciones frecuentes. A ello se suma un diseño de lubricación eficiente, con puntos de engrase frontales, laterales y superiores, junto con canales de lubricación optimizados, que facilitan una distribución adecuada del lubricante en diferentes orientaciones de montaje.

El sistema de sellado también desempeña un papel esencial en el rendimiento global del producto. El KLLT incluye obturación frontal de doble labio y la posibilidad de rascadores adicionales, elementos que ayudan a proteger el sistema frente a contaminantes y a mantener unas condiciones óptimas de funcionamiento durante más tiempo. Como resultado, se obtiene una solución con menores necesidades de mantenimiento y con un comportamiento especialmente robusto en entornos industriales exigentes.

A ello se suma una ventaja adicional en términos de sostenibilidad y consumo de recursos: el sistema puede requerir hasta un 62 % menos de lubricante en comparación con la versión anterior. Esta mejora no solo reduce los costes asociados al mantenimiento, sino que también contribuye a una utilización más eficiente de materiales y recursos, en línea con los objetivos de una industria más responsable.

Más posibilidades para las máquinas de producción

El nuevo KLLT amplía el porfolio de Schaeffler en tecnología lineal con una solución que combina precisión, modularidad y facilidad de integración. Su diseño modular y la intercambiabilidad de carritos y raíles conforme a DIN ISO 12090-1 aportan flexibilidad a la hora de diseñar y configurar distintos sistemas de movimiento. Asimismo, su disponibilidad en tamaños de 15 a 45, junto con múltiples diseños de carro, permite adaptarlo a diferentes requisitos de carga, espacio y rendimiento.

Otro aspecto relevante es que el KLLT incorpora un diámetro de bola mayor que el de la serie KUVE, lo que contribuye a reforzar su capacidad técnica en determinadas aplicaciones. Esta característica, junto con su autoalineación y su capacidad para tolerar desviaciones de diseño, abre nuevas posibilidades para fabricantes de maquinaria que buscan soluciones fiables y versátiles para aplicaciones periféricas y de automatización.

En conjunto, el sistema se posiciona como una alternativa especialmente adecuada para entornos donde se necesita un guiado lineal duradero, de baja fricción y con un mantenimiento reducido. Su enfoque responde a las necesidades de una industria que demanda cada vez más componentes capaces de integrar rendimiento técnico, fiabilidad operativa y eficiencia en el uso de recursos.

Schaeffler en Advanced Factories 2026

Con su participación en Advanced Factories 2026, Schaeffler reafirma su papel como Motion Technology Company al servicio de la industria, poniendo en valor tecnologías que contribuyen a mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la eficiencia de los sistemas industriales. La compañía mostrará en su espacio expositivo distintas soluciones orientadas a acompañar la transformación de la producción industrial hacia modelos más inteligentes, flexibles y sostenibles.

La presentación del KLLT en este entorno refuerza el compromiso de Schaeffler con la innovación aplicada al movimiento lineal y con el desarrollo de tecnologías que aporten valor real a los fabricantes de maquinaria. En un momento en el que la automatización y la eficiencia son factores decisivos para la competitividad, soluciones como KLLT contribuyen a construir una base tecnológica más sólida para la industria del futuro.

