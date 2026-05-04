Schaeffler refuerza su papel como Motion Technology Company y presenta innovaciones para humanoides, automatización industrial y mantenimiento inteligente
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Schaeffler presentará sus últimas innovaciones en robótica humanoide, automatización industrial y mantenimiento inteligente. Con FAG OPTIME E-CM amplía su porfolio de monitorización de activos para detectar incidencias eléctricas de forma temprana y mejorar el mantenimiento. La empresa refuerza su propuesta en tecnología lineal con el nuevo sistema con recirculación de cuatro hileras de bolas KLLT, un sistema "todoterreno" robusto y de escaso o libre mantenimiento
Schaeffler participará en Advanced Factories 2026, el encuentro anual de referencia para los líderes industriales, que se celebrará del 5 al 7 de mayo de 2026 en Fira Barcelona – Gran Via. La compañía estará presente en el pabellón 2, stand D516, en el que mostrará su porfolio tecnológico, diseñado para impulsar una industria más inteligente, flexible, conectada y sostenible. Este año, Schaeffler pondrá un foco especial en sus soluciones avanzadas para robots humanoides, automatización y mantenimiento industrial, ámbitos estratégicos en los que la compañía está acelerando su innovación.
Schaeffler, la Motion Technology Company al servicio de la industria
En Advanced Factories 2026, Schaeffler mostrará cómo sus tecnologías contribuyen a la automatización de sistemas, la robotización y la sostenibilidad industrial, tres grandes vectores que están transformando la industria. Para ello, la compañía presentará aplicaciones en las que será posible ver cómo sus componentes y soluciones permiten su funcionamiento, reforzando el mensaje de que el movimiento es el elemento que conecta la innovación con la productividad.
Un innovador actuador con reductor planetario para robots humanoides
El diseño permite una retroaccionabilidad (back-drive-ability) suave, elevada precisión y un rendimiento óptimo para aplicaciones que requieren movimientos ágiles, seguros y energéticamente eficientes. Este avance facilita la integración de robots humanoides en entornos industriales y comerciales, contribuyendo a aumentar la productividad y reducir tareas repetitivas.
Soluciones para una industria más conectada y eficiente
Por un lado, el stand contará con un espacio dedicado a Lifetime Solutions, el porfolio de Schaeffler orientado a mejorar la disponibilidad, la eficiencia y la fiabilidad de los equipos industriales. En este contexto, una de las principales novedades será FAG OPTIME E-CM, una solución para la monitorización de conexiones eléctricas que amplía las capacidades de supervisión de activos y contribuye a detectar incidencias de forma temprana, ayudando a optimizar la gestión del mantenimiento y a reducir el riesgo de paradas no planificadas.
Por otro lado, Schaeffler mostrará también sus soluciones en el ámbito de los sistemas de guiado lineal, un área clave en numerosas aplicaciones de automatización, montaje, manipulación y robótica. Entre ellas destacará el nuevo sistema con recirculación de cuatro hileras de bolas KLLT que refuerza la propuesta de valor de la compañía en tecnología de movimiento y posicionamiento, ofreciendo un sistema "todoterreno" de escaso o libre mantenimiento.
Con este conjunto de soluciones, Schaeffler pondrá de manifiesto la amplitud de su porfolio y su capacidad para ofrecer tecnologías adaptadas a distintas necesidades de la automatización industrial, desde la supervisión inteligente de equipos hasta el movimiento lineal de alta precisión.
Participación en el Industry 4.0 Congress
Innovación, sostenibilidad y experiencia industrial
"Nuestra prioridad es ayudar a la industria a ser más competitiva. Lo hacemos transformando el movimiento en eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad, con soluciones que permiten a nuestros clientes producir mejor, con menos recursos y con mayor control sobre sus activos", dice Fran Muñoz, Country Manager Sales de la División Bearings & Industrial Solutions de Schaeffler Iberia.
Con su participación en Advanced Factories 2026, Schaeffler vuelve a demostrar que el movimiento es mucho más que una función técnica: es el elemento que conecta automatización, inteligencia industrial y progreso sostenible.
Este año, Schaeffler pondrá un foco especial en sus soluciones avanzadas para robots humanoides, automatización y mantenimiento industrial, ámbitos estratégicos en los que la compañía está acelerando su innovación.
La solución aporta mayor vida útil, menor consumo de lubricante y una integración flexible en entornos industriales exigentes En el marco de Advanced Factories 2026, que se celebrará del 5 al 7 de mayo de 2026 en Fira Barcelona – Gran Via, Schaeffler Iberia presentará el nuevo sistema de guiado lineal KLLT, una solución de cuatro hileras de bolas, en configuración en X, desarrollada para responder a las crecientes exigencias de la automatización industrial y de las aplicaciones periféricas de las máquinas-herramienta.
El Clúster de Innovación Tecnología y Talento en Semiconductores celebra su primer Summit trimestral de 2026 para impulsar la competitividad industrial, la colaboración y el talento en la Comunidad de Madrid La jornada, celebrada en las Oficinas Centrales de Rohde & Schwarz Spain, abordó el nuevo Plan Industrial de la Comunidad de Madrid, la consolidación del CITT como asociación y las oportunidades estratégicas del sector en Europa.