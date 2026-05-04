Schaeffler refuerza su papel como Motion Technology Company y presenta innovaciones para humanoides, automatización industrial y mantenimiento inteligente

Schaeffler presentará sus últimas innovaciones en robótica humanoide, automatización industrial y mantenimiento inteligente. Con FAG OPTIME E-CM amplía su porfolio de monitorización de activos para detectar incidencias eléctricas de forma temprana y mejorar el mantenimiento. La empresa refuerza su propuesta en tecnología lineal con el nuevo sistema con recirculación de cuatro hileras de bolas KLLT, un sistema "todoterreno" robusto y de escaso o libre mantenimiento Schaeffler participará en Advanced Factories 2026, el encuentro anual de referencia para los líderes industriales, que se celebrará del 5 al 7 de mayo de 2026 en Fira Barcelona – Gran Via. La compañía estará presente en el pabellón 2, stand D516, en el que mostrará su porfolio tecnológico, diseñado para impulsar una industria más inteligente, flexible, conectada y sostenible. Este año, Schaeffler pondrá un foco especial en sus soluciones avanzadas para robots humanoides, automatización y mantenimiento industrial, ámbitos estratégicos en los que la compañía está acelerando su innovación.

Schaeffler, la Motion Technology Company al servicio de la industria

Como Motion Technology Company, Schaeffler desarrolla tecnologías que hacen posible el movimiento de forma eficiente, fiable y sostenible en múltiples aplicaciones industriales. Su propuesta de valor abarca ocho familias de producto que permiten guiar, transmitir, controlar, generar, potenciar, impulsar, energizar y mantener el movimiento, conectando tecnologías y conocimiento para ofrecer soluciones integrales a una industria en transformación, porque no se trata solo de fabricar componentes, sino de ofrecer soluciones que permiten mejorar el rendimiento de máquinas, sistemas y procesos en toda la cadena de valor.

En Advanced Factories 2026, Schaeffler mostrará cómo sus tecnologías contribuyen a la automatización de sistemas, la robotización y la sostenibilidad industrial, tres grandes vectores que están transformando la industria. Para ello, la compañía presentará aplicaciones en las que será posible ver cómo sus componentes y soluciones permiten su funcionamiento, reforzando el mensaje de que el movimiento es el elemento que conecta la innovación con la productividad.

Un innovador actuador con reductor planetario para robots humanoides

Entre las novedades más destacadas, Schaeffler presentará sus soluciones en el ámbito de los humanoides destacando su nuevo actuador con reductor planetario. Esta solución integra un reductor planetario de dos etapas, motor eléctrico, codificador y controlador, formando una unidad compacta y altamente eficiente.

El diseño permite una retroaccionabilidad (back-drive-ability) suave, elevada precisión y un rendimiento óptimo para aplicaciones que requieren movimientos ágiles, seguros y energéticamente eficientes. Este avance facilita la integración de robots humanoides en entornos industriales y comerciales, contribuyendo a aumentar la productividad y reducir tareas repetitivas.

Soluciones para una industria más conectada y eficiente

Además de poner en valor su papel como Motion Technology Company y la cobertura integral de sus ocho familias de producto, Schaeffler presentará en Advanced Factories 2026 algunas de sus soluciones más relevantes para la industria actual.

Por un lado, el stand contará con un espacio dedicado a Lifetime Solutions, el porfolio de Schaeffler orientado a mejorar la disponibilidad, la eficiencia y la fiabilidad de los equipos industriales. En este contexto, una de las principales novedades será FAG OPTIME E-CM, una solución para la monitorización de conexiones eléctricas que amplía las capacidades de supervisión de activos y contribuye a detectar incidencias de forma temprana, ayudando a optimizar la gestión del mantenimiento y a reducir el riesgo de paradas no planificadas.

Por otro lado, Schaeffler mostrará también sus soluciones en el ámbito de los sistemas de guiado lineal, un área clave en numerosas aplicaciones de automatización, montaje, manipulación y robótica. Entre ellas destacará el nuevo sistema con recirculación de cuatro hileras de bolas KLLT que refuerza la propuesta de valor de la compañía en tecnología de movimiento y posicionamiento, ofreciendo un sistema "todoterreno" de escaso o libre mantenimiento.

Con este conjunto de soluciones, Schaeffler pondrá de manifiesto la amplitud de su porfolio y su capacidad para ofrecer tecnologías adaptadas a distintas necesidades de la automatización industrial, desde la supervisión inteligente de equipos hasta el movimiento lineal de alta precisión.

Participación en el Industry 4.0 Congress

Además de su presencia expositiva, Schaeffler formará parte del Industry 4.0 Congress, uno de los foros europeos más relevantes sobre innovación industrial. Juan González, Lifetime Solutions Expert de Schaeffler, y Marc Gardella, Responsable de Diagnóstico de Maquinaria e Instalaciones en TERSA, impartirán la ponencia "El ROI del Mantenimiento Predictivo: Del Dato Crudo a la Cuenta de Resultados", en la que se analizará el impacto económico real del mantenimiento predictivo. Los ponentes mostrarán cómo la automatización del diagnóstico mediante soluciones como OPTIME Ecosystem puede transformar la rentabilidad industrial al reducir costes ocultos y mejorar la toma de decisiones basadas en datos.

Innovación, sostenibilidad y experiencia industrial

Schaeffler llega a Advanced Factories 2026 reforzando su liderazgo en tecnologías del movimiento y con una propuesta centrada en aportar valor directo a la industria. La compañía combina ingeniería de precisión, capacidades digitales y más de 80 años de experiencia para ofrecer soluciones que ayudan a los fabricantes a mejorar la disponibilidad de sus equipos, optimizar procesos y avanzar hacia modelos productivos más eficientes y sostenibles.

"Nuestra prioridad es ayudar a la industria a ser más competitiva. Lo hacemos transformando el movimiento en eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad, con soluciones que permiten a nuestros clientes producir mejor, con menos recursos y con mayor control sobre sus activos", dice Fran Muñoz, Country Manager Sales de la División Bearings & Industrial Solutions de Schaeffler Iberia.

Con su participación en Advanced Factories 2026, Schaeffler vuelve a demostrar que el movimiento es mucho más que una función técnica: es el elemento que conecta automatización, inteligencia industrial y progreso sostenible.

