Schaeffler presentará en Advanced Factories 2026 FAG OPTIME E-CM, la solución para la monitorización de motores eléctricos
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Schaeffler presenta en Advanced Factories 2026 su porfolio tecnológico para impulsar una industria más inteligente, conectada y sostenible. FAG OPTIME E-CM amplía el Ecosistema OPTIME con monitorización eléctrica para detectar incidencias de forma temprana y mejorar la fiabilidad operativa. La solución ayuda a optimizar el mantenimiento, reducir los costes operativos y mejorar la disponibilidad de los equipos
En el marco de Advanced Factories, que se celebrará del 5 al 7 de mayo de 2026 en Barcelona, Schaeffler presentará su amplio porfolio de productos, servicios y soluciones para acompañar a la industria en su evolución hacia modelos de producción más inteligentes, flexibles, conectados y sostenibles.
Como novedad dentro de este porfolio, los visitantes del stand podrán conocer de primera mano FAG OPTIME E-CM, la solución que añade una perspectiva esencial al Ecosistema OPTIME existente al permitir la monitorización de motores eléctricos. Esta tecnología ayuda a detectar incidencias de forma temprana, mejorar la fiabilidad operativa y contribuir a una gestión más eficiente del mantenimiento.
Detección temprana de fallos e incidencias eléctricas
Esta mayor transparencia sobre el estado de los activos facilita una planificación más proactiva de las tareas de mantenimiento, contribuye a reducir costes y mejora la gestión de los recursos técnicos y humanos. La solución resulta especialmente útil en instalaciones con equipos de difícil acceso, ya que los sensores se fijan en los cables de conexión del motor dentro del armario de control.
Instalación sencilla y análisis asistido por IA en el entorno cloud de Schaeffler
Como sensores, se pueden utilizar transformadores de corriente de núcleo partido o bobinas de Rogowski. La distancia entre el sensor y la unidad de medición puede ser de hasta diez metros, salvada mediante cableado. Además, la solución registra las señales trifásicas de tensión del motor eléctrico desde la unidad de medición central.
Los datos se transmiten de forma inalámbrica y segura a través de LTE al entorno cloud de Schaeffler, donde se analizan mediante tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial para identificar patrones y generar recomendaciones útiles para los equipos de mantenimiento.
Schaeffler, partner tecnológico para una industria más competitiva
En este contexto, FAG OPTIME E-CM refuerza el Ecosistema OPTIME con una nueva capacidad de monitorización que permite anticipar incidencias eléctricas, optimizar el mantenimiento y reducir riesgos operativos. Una propuesta que refleja el enfoque de Schaeffler como the Motion Technology Company: ofrecer tecnologías que impulsen el rendimiento de las instalaciones y acompañen a la industria en sus retos de transformación.
Este año, Schaeffler pondrá un foco especial en sus soluciones avanzadas para robots humanoides, automatización y mantenimiento industrial, ámbitos estratégicos en los que la compañía está acelerando su innovación.
La solución aporta mayor vida útil, menor consumo de lubricante y una integración flexible en entornos industriales exigentes En el marco de Advanced Factories 2026, que se celebrará del 5 al 7 de mayo de 2026 en Fira Barcelona – Gran Via, Schaeffler Iberia presentará el nuevo sistema de guiado lineal KLLT, una solución de cuatro hileras de bolas, en configuración en X, desarrollada para responder a las crecientes exigencias de la automatización industrial y de las aplicaciones periféricas de las máquinas-herramienta.
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