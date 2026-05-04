Fissler eleva la cocina en casa con Pure-Profi Collection®: precisión y maestría para quienes disfrutan cocinando de verdad
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Más que una batería de cocina: una colección creada para quienes buscan control, precisión y excelencia en cada receta
"No todos cocinan igual. Hay quienes resuelven el día a día y quienes convierten la cocina en un momento de precisión, disfrute y control". Para estos últimos —los que disfrutan del proceso, cuidan cada detalle y buscan ir un paso más allá— Fissler, distribuida en España por River International, presenta su batería Pure-Profi Collection®.
Una colección que no solo acompaña, sino que eleva la experiencia de cocinar en casa hacia un nivel de maestría. Fissler pone el foco en las personas: en quienes entienden la cocina como una forma de expresión, un espacio donde técnica y creatividad se encuentran, y donde cada elaboración es una oportunidad para superarse.
Pensada para quienes buscan ir un paso más allá en la cocina
Su amplia variedad de piezas —ollas, cacerolas, cazos, woks o sets completos— permite construir una batería de cocina a medida, adaptada no solo a lo que se necesita, sino a cómo se quiere cocinar.
Fabricada en Alemania con acero inoxidable 18/10 100% reciclable, esta colección combina robustez y precisión. Su base CookStar® garantiza una distribución uniforme del calor en todo tipo de cocinas, incluida la inducción, facilitando resultados consistentes en cada elaboración.
Control y precisión en cada elaboración
Las tapas metálicas con función Condensate-Plus permiten conservar la humedad durante la cocción, logrando platos más jugosos y precisos sin necesidad de intervención constante.
Además, su compatibilidad con horno y lavavajillas permite integrar estas piezas en cualquier dinámica en cocina, sin renunciar al rendimiento.
Diseñada para acompañar, creada para durar
En un momento en el que cocinar vuelve a ser una forma de expresión personal, Fissler propone una nueva manera de entender la cocina en casa: más consciente, precisa y exigente, pensada para quienes buscan ir un paso más allá.
"Porque cuando todo encaja —los ingredientes, la técnica y el control en cada paso del proceso—, cocinar deja de ser rutina para convertirse en maestría".
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