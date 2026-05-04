Yoskine aterriza en España para enseñar la clave de la piel de porcelana de las japonesas
|
|
Basada en la filosofía "equilibrio zen para una piel en perfecta armonía", su innovadora tecnología IN-YO (In & Out) constituye el método científico a partir del cual se desarrollan todos los productos de la marca
La revolución del "Rice Beauty" llega este abril a España de la mano de Yoskine, marca de cosmética japonesa de cuidado de la piel, cuerpo y cabello inspirados en la combinación de rituales de belleza originarios de Japón y conocimientos científicos modernos que aspira a un cuidado profundo de las capas de la piel.
Yoskine promete un paseo por el lujo sensorial, en gran parte gracias a un ingrediente muy presente en sus distintas líneas: el arroz. Este elemento aporta luminosidad, mejora la textura de la piel y ayuda a mantener sana la barrera cutánea al ser rico en minerales y antioxidantes. El resultado es una mochi skin: piel suave, aterciopelada y clara.
Su tecnología IN-YO (In & Out) constituye el método científico a partir del cual desarrollan todos sus productos. Basado en su filosofía "equilibrio zen para una piel en perfecta armonía", esta propuesta pone el foco en la importancia de la limpieza celular (IN) y la regeneración activa (YO). Simplemente con la aplicación de tres productos, se consigue cubrir las necesidades más básicas del rostro: limpieza, tratamiento y nutrición.
A la venta en exclusiva en Primor, la línea Japan Pure Rice Infusion de Yoskine permite disfrutar de una rutina facial de cosmética profesional, pero en casa, gracias a su fórmula minimalista, propia del universo J-Beauty, avalada tanto por su elevada efectividad como por su riguroso estudio biotecnológico.
Investment & Markets, Foro de Inversión y Mercados Financieros, celebrará su XIII Edición el martes 12 de mayo 2026 en Oviedo, en la Cámara de Comercio de Oviedo.
Presión y agobio en el hogar: el estudio HBSC del Ministerio de Sanidad (2022) confirma que el 54,4% de las alumnas de Bachillerato reporta agobio extremo por el trabajo escolar.
En un momento en el que la digitalización condiciona el acceso a derechos, servicios y oportunidades, la accesibilidad se posiciona como un elemento crítico para evitar nuevas desigualdades.