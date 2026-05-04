Yoskine aterriza en España para enseñar la clave de la piel de porcelana de las japonesas

Basada en la filosofía "equilibrio zen para una piel en perfecta armonía", su innovadora tecnología IN-YO (In & Out) constituye el método científico a partir del cual se desarrollan todos los productos de la marca La revolución del "Rice Beauty" llega este abril a España de la mano de Yoskine, marca de cosmética japonesa de cuidado de la piel, cuerpo y cabello inspirados en la combinación de rituales de belleza originarios de Japón y conocimientos científicos modernos que aspira a un cuidado profundo de las capas de la piel.

Yoskine promete un paseo por el lujo sensorial, en gran parte gracias a un ingrediente muy presente en sus distintas líneas: el arroz. Este elemento aporta luminosidad, mejora la textura de la piel y ayuda a mantener sana la barrera cutánea al ser rico en minerales y antioxidantes. El resultado es una mochi skin: piel suave, aterciopelada y clara.

Su tecnología IN-YO (In & Out) constituye el método científico a partir del cual desarrollan todos sus productos. Basado en su filosofía "equilibrio zen para una piel en perfecta armonía", esta propuesta pone el foco en la importancia de la limpieza celular (IN) y la regeneración activa (YO). Simplemente con la aplicación de tres productos, se consigue cubrir las necesidades más básicas del rostro: limpieza, tratamiento y nutrición.

Agua Micelar Rice Infusion (el paso IN): el ritual comienza eliminando impurezas a nivel celular, aprovechando las propiedades antioxidantes del arroz.

Toner Rice Infusion: equilibra la piel, mejora su textura y potencia la luminosidad natural del rostro.

Crema Hidratante Rice Infusion (el paso YO): funciona como sello para la regeneración activa de la piel, nutriéndola al mismo tiempo con profundidad. A la venta en exclusiva en Primor, la línea Japan Pure Rice Infusion de Yoskine permite disfrutar de una rutina facial de cosmética profesional, pero en casa, gracias a su fórmula minimalista, propia del universo J-Beauty, avalada tanto por su elevada efectividad como por su riguroso estudio biotecnológico.

