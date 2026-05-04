gopau! revoluciona la preparación de la PAU 2026 con la primera IA que reduce la ansiedad estudiantil
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Un análisis de la startup revela que el 85% de los alumnos sufre bloqueo por la presión familiar y un 70% teme perder su plaza por los nuevos criterios de redacción. La plataforma soluciona este gap permitiendo realizar simulacros reales a mano con corrección inmediata y un margen de error de solo ±0,5
La llegada del Modelo Único de la PAU en 2026 ha cambiado las reglas del juego, y los métodos tradicionales de estudio ya no son suficientes.
En este contexto nace gopau!,un proyecto de Santillana España (Sanoma Learning) que ha desarrollado la primera app con Inteligencia Artificial capaz de corregir exámenes manuscritos de Selectividad, proporcionando a los alumnos seguridad para estudiar con feedback constante y objetivo.
La ciencia detrás de la ansiedad: por qué nace gopau!
gopau!: tecnología y salud mental
"Nuestra IA no es informativa, es evaluativa", explica el equipo de gopau!: "Al reducir el margen de error en las notas estimadas a un ±0,5, estudiantes y familias tienen la tranquilidad de saber exactamente dónde están hoy".
Gracias a una gráfica de evolución real, el alumno tiene datos aumentando su confianza y optimizando su tiempo de estudio, enfocándose solo en los bloques donde la IA detecta debilidades.
Sobre gopau!
Su misión es democratizar el acceso a la corrección de alto nivel, garantizando que ningún estudiante vea comprometido su futuro académico por ansiedad, una mala redacción o la imposibilidad de acceder a apoyos extra fuera del aula (como tutores o academias).
En 2021, Sanoma adquiere la filial española de Santillana, editorial educativa con más de 60 años de experiencia, reforzando su posición en Europa.
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