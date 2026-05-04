Se celebra en Asturias la XIII Edición de Investment & Markets, Foro de inversión y Mercados Financieros

Investment & Markets, Foro de Inversión y Mercados Financieros, celebrará su XIII Edición el martes 12 de mayo 2026 en Oviedo, en la Cámara de Comercio de Oviedo. En horario de 09:15h a 14:15h. Este Foro de Inversión, fomento de la cultura financiera, será una edición más el punto de encuentro en Asturias -en Oviedo- entre inversores particulares, profesionales y entidades especializadas en la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero El martes 12 de mayo se darán cita en Oviedo inversores particulares, profesionales y expertos en gestión de patrimonios llegados de toda la geografía nacional. Las firmas de referencia en nuestro país, líderes en la gestión de patrimonios y fondos de inversión como Dunas Capital, Capital Group, Equam Capital, EBN Banco, Insignium y Garrigues, conforman el programa de conferencias de esta edición de mayo 2026.

Investment & Markets es la plataforma de referencia en el Norte de España sobre ahorro e inversión, una ocasión única en Asturias donde el asistente a este Foro podrá interactuar con los profesionales de referencia de este sector y conocer directamente nuevos productos y oportunidades de inversión.

En el programa de la XIII Edición de Investment & Markets participan siete profesionales, expertos en inversión y gestión de patrimonios.

El acto de inauguración y bienvenida correrá a cargo de un representante de la Asociación AFyEPA que promueve este Foro y de la Cámara de Comercio de Oviedo.

@ Alejandro Fernández, Socio departamento de Derecho Tributario. Garrigues, impartirá la conferencia:

'Doctrina reciente en relación con las implicaciones fiscales del ahorro y la inversión'.

@ Alberto Diez, Gestor de Renta Fija. Dunas Capital, impartirá la conferencia:

'Rentabilidad sin sobresaltos'.

@ Maite Muñoz Garrabé, Senior Business Development Associate. Capital Group, impartirá la conferencia:

'Invertir a Largo Plazo a través de compañías multinacionales'.

@ Carmen Fernández Pérez, Relación con Inversores. Equam Capital, impartirá la conferencia:

'Invertir fuera del radar:Calidad y valor oculto para proteger el patrimonio en entornos inciertos'.

@ Daniel Olea Sandonís, CFA - Director de Inversiones y Gestor de Patrimonios Senior.Y @ Borja Rubio Uriarte, Gestor de Patrimonios Senior.EBN Gestión Patrimonial, impartirán la conferencia:

'Una forma de hacer Banca diferente'.

@ Fernando Hernández, Senior Advisor y Director del Negocio de Multifamily. Insignium, impartirá la conferencia:

'Claves para una inversión eficiente: Lo que no se ve en tu cartera. Cómo la independencia impacta en la rentabilidad de tus inversiones'.

Investment & Markets es un Foro donde adquirir y ampliar conocimientos sobre aspectos como son la importancia de contar con un buen asesoramiento financiero, aspectos tributarios relativos al ahorro y la inversión, la importancia de la cultura financiera, cómo preservar el ahorro en los nuevos tiempos, situación actual y expectativas de los mercados, fondos de inversión, renta fija, proteger el patrimonio en entornos inciertos, inversión en compañías multinacionales, una forma de hacer Banca diferente, inversión eficiente.

Un evento único en su temática en Asturias, para conocer e interactuar directamente con grandes expertos, donde adquirir y ampliar nuevas ideas de inversión para el escenario económico actual.

Investment & Markets celebra su XIII Edición el martes 12 de mayo 2026 en la Cámara de Comercio de Oviedo.

El horario es de 09:15h a 14:15h.

La asistencia al Foro es gratuita previa inscripción: info@working-comunicacion.com

Mas información: https://www.afyepa.com/Foro_Inversion.html

Programa del evento (pdf): https://www.afyepa.com/PROGRAMA%20INVESTMENT2026_web.pdf

