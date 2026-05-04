Securitas adquiere CamVision para ampliar soluciones de seguridad paquetizadas y avanzadas en Dinamarca

La adquisición de CamVision refuerza la oferta de Securitas en Dinamarca al ampliar tanto sus soluciones de seguridad paquetizadas para pequeños negocios como sus sistemas tecnológicos avanzados para clientes multisede, especialmente en el sector retail Securitas ha adquirido CamVision, una empresa danesa especializada en tecnología de seguridad con una sólida posición en prevención de pérdidas en retail y soluciones de seguridad electrónica. La adquisición refuerza la capacidad de Securitas para ofrecer soluciones de seguridad fiables y escalables tanto para micro y pequeñas empresas de una sola ubicación como para clientes más grandes con múltiples sedes en Dinamarca.

Para las micro y pequeñas empresas, la adquisición mejora la oferta de Securitas de soluciones de seguridad estandarizadas y paquetizadas que combinan tecnología probada con una prestación de servicios fiable. Para clientes más grandes y multisede, fortalece aún más la capacidad de Securitas para ofrecer sistemas de seguridad avanzados, impulsados por tecnología, diseñados para entornos operativos complejos.

"Con la adquisición de CamVision, reforzamos nuestra oferta para clientes micro y pequeñas empresas, especialmente dentro del retail. Al combinar tecnología de seguridad probada con una prestación de servicios estandarizada, podemos ofrecer soluciones paquetizadas más simples, escalables y fiables adaptadas a necesidades de una sola sede", dijo Claus Fibiger, presidente de país de Securitas Dinamarca.

CamVision aporta una profunda experiencia en alarmas, videovigilancia y sistemas electrónicos de protección de artículos, respaldada por relaciones de larga duración con clientes, especialmente dentro del sector retail.

"CamVision es una incorporación sólida a Securitas Technology. Su experiencia en prevención de pérdidas y en entornos retail complejos mejora nuestra capacidad para diseñar, integrar y operar sistemas avanzados de seguridad electrónica con un fuerte enfoque en la fiabilidad y la excelencia operativa para clientes más grandes y multisede", dijo Rasmus Trolle, director general de Securitas Technology Dinamarca.

A través de esta adquisición, Securitas refuerza aún más su capacidad para dar soporte a empresas en toda Dinamarca con soluciones de seguridad que se adaptan a diferentes necesidades operativas, desde ofertas simples y paquetizadas hasta sistemas avanzados impulsados por tecnología.

Sobre Securitas

Securitas es un socio líder mundial en soluciones de seguridad y protección que ayuda a hacer del mundo un lugar más seguro. Nueve décadas de experiencia profunda significan que ven lo que otros no ven. Al aprovechar la tecnología en colaboración con los clientes, junto con un enfoque innovador y holístico, están transformando la industria de la seguridad. Con 322.000 empleados en 44 mercados, ven un mundo diferente y crean valor sostenible para los clientes protegiendo lo que más importa: sus personas y activos. www.securitas.com

Sobre Securitas Technology

Securitas Technology, parte de Securitas, es un proveedor líder mundial de soluciones de seguridad integradas que protegen, conectan y optimizan negocios de todo tipo y tamaño. Más de 13.000 miembros del equipo en 40 países trabajan diariamente con el objetivo de ayudar a hacer del mundo un lugar más seguro y con el compromiso de ofrecer una experiencia de cliente sin igual. Con los clientes en el centro de todo lo que hacen, sus personas, conocimiento y tecnología impulsan el ecosistema conectado de soluciones de salud, seguridad y protección. www.securitastechnology.com

