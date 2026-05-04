SGS otorga el certificado ISO 27001 a IFEMA MADRID
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La primera organización ferial de España obtiene la mejor certificación en ciberseguridad
SGS ha entregado la certificación ISO/IEC 27001 a IFEMA, en un acto en el que han asistido Javier Garrido, director de Certificación Productos Estratégicos, Roberto Camacho García-Ochoa, director de Gestión de Cartera de Clientes de SGS; y Daniel Martínez, vicepresidente Ejecutivo, Carlos Jiménez, director de Operaciones y Rubén Rodríguez, director de Tecnologías de la Información de IFEMA MADRID.
La norma ISO/IEC 27001 establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), garantizando la adecuada identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados a la información y a los entornos digitales, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organización.
Tal como ha señalado Daniel Martínez de IFEMA MADRID, "la obtención de esta certificación supone un paso decisivo para IFEMA MADRID en el refuerzo de sus estándares de seguridad y nos permite ofrecer garantías adicionales a nuestros clientes, expositores, organizadores, colaboradores y socios estratégicos, asegurando que la protección de la información es un eje prioritario en nuestro modelo de gestión".
Las ventajas a largo plazo de la certificación ISO/IEC 27001 incluyen:
Esta certificación es u hito más en la apuesta por la calidad, la innovación y la excelencia operativa de la primera organización ferial de España, IFEMA MADRID, y en su fructífero partenariado con uno de los líderes mundiales en calidad y certificación, SGS. SGS e IFEMA colaboran desde 2019, y la multinacional suiza ha certificado a la organización ferial en ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 50001 + ISO 20121 + UNE 22320 y EN.
Sobre SGS
Su slogan-When you need to be sure- subraya su compromiso con la confianza, la integridad y la fiabilidad. Opera con el nombre de SGS y las marcas Brightsight, Bluesign, Maine Pointe y Nutrasource.
SGS cotiza en el SIX Swiss Exchange con el símbolo SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN:SW). Para más información, por favor, visitar www.sgs.es
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