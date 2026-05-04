Prodesco y Petaca Chico impulsan el 2º Encuentro del Ronqueo del Atún Rojo y presentan la Ruta del Atún en Madrid

Prodesco y Petaca Chico han inaugurado la II Ruta del Atún Rojo Salvaje de Almadraba con un encuentro gastronómico que reunió a 250 profesionales del sector en Madrid. La cita, marcada por un ronqueo tradicional en directo, dio inicio a esta iniciativa que se celebrará durante todo el mes de mayo y en la que participan 15 restaurantes de la capital El pasado lunes 27 de abril, Prodesco y Petaca Chico celebraron el 2º Encuentro Gastronómico del Ronqueo del Atún Rojo Salvaje de Almadraba, consolidando esta cita como una referencia dentro del calendario gastronómico de la capital.

El evento tuvo lugar en Florida Park, uno de los espacios más emblemáticos, icónicos y exclusivos de Madrid, que destaca por sus magníficas instalaciones y su capacidad para acoger eventos de gran formato en un entorno único. Allí se dieron cita más de 250 asistentes, entre clientes, restauradores, chefs, cocineros, asociaciones del sector y medios de comunicación, generando una destacada repercusión y cobertura mediática. Asimismo, cabe destacar la implicación y colaboración del chef y todo el equipo de Florida Park, cuya profesionalidad y apoyo fueron clave para el éxito del encuentro.

Un homenaje al producto y la tradición

Durante el encuentro, los asistentes pudieron vivir en directo uno de los momentos más esperados: el Ronqueo del Atún Rojo Salvaje de Almadraba, una técnica tradicional gaditana que consiste en el despiece manual del atún y que pone en valor tanto el conocimiento del oficio como el máximo respeto por el producto.

Este proceso, cuyo nombre proviene del sonido que hace el cuchillo al rozar la espina del pescado, fue protagonizado por maestros ronqueadores de Petaca Chico, quienes ofrecieron una demostración magistral explicando en detalle cada uno de los cortes del atún.

La experiencia se completó con una propuesta gastronómica diseñada en torno al producto protagonista, donde los asistentes pudieron degustar diferentes elaboraciones y comprobar de primera mano el potencial del Atún Rojo Salvaje de Almadraba de Petaca Chico.

Este encuentro coincide con el inicio de la temporada del atún, un momento clave para poner en valor este producto. Además, durante el evento se presentó el cartel oficial de la II Ruta del Atún Rojo Salvaje de Almadraba, marcando así el inicio de esta iniciativa gastronómica en la ciudad.

II Ruta del Atún Rojo Salvaje de Almadraba en Madrid

El encuentro sirvió como punto de partida de la II Ruta del Atún Rojo Salvaje de Almadraba, una iniciativa impulsada por Prodesco y Petaca Chico que se desarrollará durante todo el mes de mayo en Madrid.

En esta segunda edición participarán 15 restaurantes seleccionados, que ofrecerán elaboraciones exclusivas en torno a este producto excepcional. Los establecimientos participantes son: Restaurante Bichopalo, Restaurante La Llorería, Restaurante Casa Rivas, Hotel Novotel Campo de las Naciones, Restaurante Valdivieso Cocina con Alma, Restaurante Club Jimmy’s, Restaurante Kogumi, Taberna Las Cumbres 1970, Ganz Wine Bar, UMusic Hotel, Restaurante Insurgente, Restaurante Bipolar, Taberna Hermanos Vinagre, Restaurante Abya y SAU Taberna Entre Aguas.

Toda la información sobre la ruta, restaurantes participantes y propuestas gastronómicas está disponible en la web oficial: www.rutadelatunmadrid.com

Como incentivo adicional, los clientes que visiten cualquiera de los restaurantes durante la ruta podrán solicitar en el propio establecimiento una tarjeta con código QR para participar en el sorteo de una comida o cena para dos personas, a elegir en cualquiera de los restaurantes participantes.

Una alianza estratégica basada en la excelencia

La colaboración entre Petaca Chico y Prodesco refleja una alianza estratégica basada en valores compartidos como calidad, innovación y visión de futuro. Mientras Petaca Chico aporta la excelencia en origen como proveedor de referencia, Prodesco, como distribuidor de alimentación especializado en gastronomía para la media y alta hostelería, garantiza que este producto excepcional llegue a los hosteleros con el máximo nivel de exigencia y un profundo conocimiento del sector. Además, Prodesco es distribuidor en exclusiva del atún rojo salvaje de almadraba de Petaca Chico en formato -60º (ultracongelado) en la Comunidad de Madrid, Toledo, Ávila y Segovia.

Con esta iniciativa, ambas compañías refuerzan su apuesta por la puesta en valor del producto, la tradición y la innovación, acercando el atún rojo salvaje de almadraba tanto al sector profesional como al consumidor final.

El evento y la ruta consolidan un modelo de colaboración entre productor, distribuidor y restauración, contribuyendo al dinamismo del sector y al posicionamiento de Madrid como destino gastronómico de referencia.

