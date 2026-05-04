​La IA está ayudando a las personas a recuperar recuerdos que creían perdidos

Nuevos datos de una encuesta sugieren que cada vez más personas utilizan la inteligencia artificial no solo para la productividad, sino también para recuperar historias personales que parecían perdidas.

La inteligencia artificial se está convirtiendo en una nueva herramienta para recordar. Una nueva investigación realizada por Use.AI, basada en las respuestas de 13.240 adultos de Estados Unidos, Reino Unido, Europa y América Latina, sugiere que la nostalgia digital está emergiendo como uno de los usos más emocionales de la IA.

Según los resultados, el 72% de los encuestados afirmó haber utilizado herramientas de IA para restaurar, editar u organizar fotos o vídeos antiguos. Los datos apuntan a un cambio en la forma en que las personas perciben la IA de consumo: menos como un asistente laboral y más como una forma de preservar la historia familiar, recuperar archivos dañados y reconectar con versiones anteriores de sus propias vidas.

Los hallazgos sugieren que la IA está transformando la manera en que las personas interactúan con los medios de la era analógica. En lugar de dejar fotografías descoloridas en cajas o archivos de baja resolución olvidados en dispositivos antiguos, los usuarios recurren cada vez más a herramientas de IA para mejorar imágenes, reparar daños visibles, colorear fotografías de archivo y ordenar recuerdos en cronologías consultables.

Según la investigación, el 64% de los encuestados dijo haber restaurado fotos que antes consideraban inutilizables debido al desenfoque, la decoloración o el deterioro físico. Casi el 58% afirmó haber compartido recuerdos restaurados con IA en redes sociales, lo que indica que los archivos personales están pasando de ser almacenamiento privado a convertirse en artefactos sociales.

La dimensión emocional de la adopción de la IA fue evidente en toda la encuesta. Mientras el debate público sobre la inteligencia artificial suele centrarse en la automatización y la eficiencia, el 61% de los encuestados dijo que su principal motivo para utilizar herramientas de IA para fotos o vídeos era la preservación emocional, y no la comodidad.

También se observaron diferencias generacionales. Los encuestados de entre 25 y 34 años fueron los más propensos a restaurar imágenes de la infancia, mientras que los de 45 años o más registraron el mayor uso para digitalizar y organizar colecciones físicas de fotografías. Además, un 47% afirmó que la IA les ayudó a redescubrir imágenes que no habían visto en más de una década. La tendencia empieza a extenderse más allá de las imágenes fijas. Ihor Herasymov, Managing Director de Use.AI, señaló que los resultados sugieren que la IA está adquiriendo un papel más personal en la vida digital cotidiana. “Durante años, la IA de consumo se ha asociado principalmente con la rapidez y la productividad. Lo que estamos viendo ahora es una forma distinta de adopción: las personas están utilizando estas herramientas para reconectar con la historia familiar, preservar la identidad y recuperar recuerdos que parecían inaccesibles.”

Alrededor del 39% de los encuestados dijo haber utilizado IA para mejorar o estabilizar vídeos antiguos, mientras que el 42% afirmó que consideraría usar IA para reconstruir detalles visuales faltantes en archivos incompletos.

En conjunto, los resultados apuntan a un cambio cultural más amplio en el que la IA está pasando a formar parte de cómo se almacenan, revisitan y comparten los recuerdos. A medida que los archivos digitales sustituyen a los físicos, la inteligencia artificial está dejando atrás la idea de novedad futurista para convertirse en algo más personal: una herramienta que ayuda a recuperar momentos que muchos creían perdidos.