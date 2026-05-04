Resultados de los campeonatos de España de remo olímpico y paralímpico, en Lugutiano (Álava)

El Club Náutico Sevilla domina el medallero en el embalse alavés de Urrunaga por delante de Raspas del Embarcadero y Club Natació Banyoles en una cita en la que también logra el Trofeo Iberdrola femenino y suben al podio otros 15 clubes de Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia.



Los Campeonatos de España de remo olímpico y paralímpico se han celebrado este fin de semana en Legutiano (Álava). Para la ocasión, se han congregado en el embalse de Urrunaga 149 tripulaciones procedentes de 32 clubes de siete comunidades, entre los que se ha hecho con el triunfo absoluto el Club Náutico Sevilla.

Después de dos jornadas, marcadas en el arranque por el viento, que obligaba a comprimir el programa y descartar las tomas de tiempos, la cita nacional, que presentaba como novedad la inclusión de modalidades mixtas, concluía este domingo con la disputa de sus finales para repartir 21 títulos en sesión retransmitida en directo a través del canal FEDEREMOTV.

La competición, puntuable para la Copa del Rey por autonomías, que se definirá en el Campeonato de España sub23 y juvenil del mes de junio, deparaba el primer puesto en el medallero del Club Náutico hispalense merced a ocho oros, tres platas y cuatro bronces. Además, se adjudicaba el Trofeo Iberdrola al mejor club femenino y copaba las banderas de España al imponerse en las finales de ocho con timonel masculino, femenino y mixto.

El Náutico sevillano hacía pleno al hacerse también con el Trofeo Carlos Bielsa, en memoria del que fuera deportista zaragozano, tras imponerse en skiff masculino con el diploma olímpico Bruno Cetraro. Y entre sus cuatro victorias restantes, destacaba la del dos sin timonel de los dobles diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García.

Los puestos de honor del medallero de los Campeonatos de España de remo olímpico y paralímpico incluyeron en la segunda y tercera plazas a los vascos de Raspas del Embarcadero Arraun Elkartea, con dos oros y una plata; y a los gerundenses del Club Natació Banyoles, con dos platas y tres bronces.

La nómina de vencedores en Legutiano contaba además al Real Círculo de Labradores, cuarto con un oro, dos platas y cuatro bronces; los vascos de Orio Arraunketa Elkartea, quintos con un metal de cada valor; Real Club Náutico Torrevieja, Real Club Mediterráneo de Málaga y los asturianos del Grupo Corvera de Remo, que compartían la sexta posición con un oro cada uno.

Por su parte, el tarraconense Club Nàutic Amposta ha sido noveno con cuatro platas, el Club Remo do Miño y el Real Club Maritim de Barcelona, décimos con una plata y un bronce, el tarraconense Club de Remo Tortosa, el guipuzcoano Hondarriba Arraun Elkartea y los gallegos Club Mar de Noia y Club Remo San Felipe han ocupado la duodécima plaza con una plata, mientras que la decimosexta ha sido, con un bronce, para Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, el donostiarra Ur Kirolak y los asturianos Remeros del Eo Vegadeo.

La clausura y entrega de medallas de los Campeonatos de España de remo olímpico y paralímpico han contado con la presencia de la alcaldesa de Legutiano, Nerea Bengoa, acompañada para la ocasión por la concejala de Juventud y Deportes del municipio alavés, Sonia Fernández; el presidente de la Federación Española de Remo, Miguel Ángel Millán; y el presidente de la Federación Vasca de Remo, Elías Arruebarrena.