Interior coordina el plan especial de seguridad diseñado para garantizar el normal desarrollo de la visita a España del Papa León XIV

El Ministerio del Interior coordina un vasto dispositivo de seguridad diseñado para garantizar el normal desarrollo de todos los actos previstos durante la visita a España que realizará el Papa León XIV entre los días 6 y 12 de junio próximos, plan especial que ha sido presentado este lunes a todas las instituciones y organismos implicados en una reunión general de coordinación que ha presidido el titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska.



Si bien España ya ha acogido visitas papales con anterioridad de forma exitosa, como las realizadas por San Juan Pablo II o Benedicto XVI, que incluyó la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, el hecho de que la programada para León XIV transcurra en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Canarias y en cuatro provincias distintas, dos de ellas insulares (Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) es una novedad que ha hecho necesario el diseño de un plan especial de seguridad recogido en la instrucción 2/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La instrucción articula un marco común para la elaboración de inteligencia que permita identificar posibles riesgos, la preparación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los planes operativos y dispositivos que deban materializarse en los diferentes emplazamientos de la visita papal, y encomienda a la Dirección General de Coordinación y Estudios la gestión de las dinámicas de coordinación, colaboración y cooperación necesarias entre los diferentes actores, policiales y de otra índole, involucrados en el desarrollo de la visita con las mejores condiciones de seguridad y protección.

La Dirección General de Coordinación y Estudios cuidará también la revisión y adaptación, en su caso, de los planes de seguridad, autoprotección y emergencias, así como su integración y funcionamiento sinérgico con los dispositivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar la seguridad integral en los espacios e instalaciones en las que se vayan a desarrollar los diferentes eventos programados en la visita papal.

En su intervención en la reunión general de coordinación celebrada este lunes en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) del Ministerio del Interior, Grande-Marlaska ha puesto énfasis en que la ejecución del plan especial de seguridad es “un esfuerzo compartido y conjunto de todos los organismos e instituciones aquí representados, pues solo así, trabajando de forma coordinada y en colaboración, es posible garantizar los resultados esperados y que la visita papal trascurra con normalidad y sin compromisos para la seguridad de las personas y de los bienes”.

Asistentes

En la reunión han participado los máximos responsables de todos los departamentos del Ministerio del Interior implicados en el plan especial de seguridad: Secretaría de Estado de Seguridad, Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, Dirección General de Coordinación y Estudios, Dirección General de Tráfico (DGT), Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), Oficina de coordinación de Ciberseguridad (OCC) y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Al encuentro también han asistido representantes de Presidencia del Gobierno; de los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Defensa, así como miembros de la Casa de Su Majestad el Rey y de la Conferencia Episcopal.

Además de los máximos responsables de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d´Esquadra, han participado en la reunión responsables de las delegaciones del Gobierno de Madrid, Cataluña y Canarias; de los gobiernos de esas tres comunidades autónomas, y de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Por último, también han participado representantes de ENAIRE, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), RENFE y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Fases del dispositivo

Fase previa. Desde que fue confirmado el viaje papal, el Ministerio del Interior inició los trabajos para construir las bases y asegurar las capacidades operativas necesarias para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la visita mediante reuniones de información y coordinación necesarias para la elaboración de los dispositivos operativos y garantizar la movilización de los recursos y capacidades necesarias.

Fase preventiva. Durará hasta las 24:00 horas del día 31 de mayo de 2026, momento en el que deberán estar diseñadas y planificadas las actuaciones a establecer por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se concretarán en los correspondientes dispositivos de seguridad.

En esta fase se obtendrá y analizará toda la información sobre cualquier hecho o circunstancia que pudiese alterar o poner en riesgo o peligro el desarrollo de la visita papal, y se establecerán los mecanismos de coordinación entre las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas, las delegaciones del Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otros organismos y operadores de seguridad que participen en el Plan Especial o que a tal fin se designen o determinen.

Fase de alerta. Desde las 00:00 horas del 1 de junio, y hasta las 24:00 horas del 5, se activará el plan especial de seguridad para garantizar la existencia de zonas y espacios seguros en los lugares afectados y vías de evacuación; las condiciones de seguridad en los lugares de alojamiento, rutas empleadas, instalaciones de emergencias e infraestructuras críticas, así como aquellos otros centros o instalaciones que se estimen necesarios.

Fase crítica

La fase crítica del plan especial de seguridad se ha ajustado a los distintos territorios que serán visitados por el Para León XIV: -Sede de Madrid: desde las 00:00 horas del 6 a las 13:30 horas del 9 de junio. -Sede de Barcelona: desde las 07:00 horas del 9 a las 08:00 horas del 11 de junio. -Sede de Canarias: desde las 00:00 horas del 11 de junio hasta que, el 12 de junio, la aeronave que traslada al sumo pontífice abandone el espacio aéreo español.

En estos tres momentos, el plan especial de seguridad se encontrará establecido en su máximo nivel de activación, así como los planes de autoprotección y emergencias, todo ello en coordinación con el Nivel de Alerta del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (en la actualidad, nivel 4 reforzado), al objeto de garantizar la seguridad integral de toda la visita.

Los respectivos planes de seguridad incluirán un dispositivo de protección para el Papa y miembros de la delegación acorde con su nivel de riesgo, así como el despliegue de un dispositivo especial de protección y orden público en los itinerarios, lugares previstos para visitas y/o celebraciones oficiadas por el sino pontífice.

El dispositivo también tendrá en cuenta la seguridad de los lugares de alojamiento, centros de respaldo y/o de evacuación y los lugares de concentración de fieles.

En esta fase crítica, se constituirán centros de coordinación y mando en las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife para facilitar la coordinación y seguimiento inmediato de los específicos dispositivos a desarrollar y articular la respuesta ante cualquier incidencia, en los que se integrarán representantes de todos los organismos implicados en el plan especial de seguridad.