Sungrow presenta nuevas tecnologías grid-forming y adaptadas a diferentes aplicaciones para sistemas eléctricos más resilientes

En el Sungrow's Global Renewable Energy Summit 2026 se presentaron nuevas soluciones en materia de energía fotovoltaica, almacenamiento, hidrógeno, recarga de vehículos eléctricos y data centers. Se firmaron nuevos acuerdos de proyectos estratégicos que garantizan más de 11 GWh, de los cuales más de 2 GWh corresponden a Europa Sungrow, líder mundial en inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), ha presentado nuevas tecnologías de energía basadas en escenarios y orientadas al grid-forming, diseñadas para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico, la eficiencia del sistema y la rentabilidad de los proyectos en unos sistemas energéticos cada vez más complejos. Las soluciones se dieron a conocer durante el tercer Global Renewable Energy Summit (GRES) de Sungrow, celebrado en su sede central en Hefei, China. Sus aplicaciones abarcan la integración a gran escala de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía, data centers con IA, hidrógeno verde, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y microrredes.

"Creemos que una solución energética de primera calidad requiere la integración de múltiples fuentes de energía para obtener electricidad a bajo coste, tecnologías grid-forming sistemáticas para garantizar la estabilidad del suministro y diseños personalizados que se adapten a las necesidades de cada escenario", afirmó Jack Gu, vicepresidente de Sungrow. "Ofrecemos energía verde a bajo coste mediante una profunda integración de la energía fotovoltaica y el almacenamiento. "De cada rayo, a cada vatio, para cada rendimiento": así es como maximizamos el valor a lo largo de toda la cadena energética".

El evento reunió a más de 500 invitados y contó con el respaldo de informes técnicos y casos prácticos de implementación en el mundo real. Durante el evento, Sungrow también firmó acuerdos de proyectos estratégicos que le aseguraron más de 11 GWh en nuevos pedidos, incluidos más de 2 GWh en Europa.

Grid-Forming a escala

A medida que los sistemas eléctricos de todo el mundo se enfrentan a la complejidad de la red derivada de la elevada penetración de las energías renovables, Sungrow ha desarrollado capacidades integrales de «grid-forming» (GFM) para sistemas fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento de energía. En el GRES, Sungrow presentó la primera prueba extrema de «grid-forming» a gran escala del mundo, que abarcaba 14 escenarios verificados por TÜV y alineados con los requisitos de red de los principales mercados. Las pruebas demostraron, entre otros resultados, el arranque autónomo (blackstart) satisfactorio de un sistema energético integral en menos de medio minuto.

Sungrow también presentó su sistema de almacenamiento de energía (ESS) a escala industrial de 7,14 MW, PowerTitan 3.0, que cuenta con capacidades de grid-forming. A pesar de su escala y funcionalidad, el sistema permite desplegar un proyecto de 1 GWh en 12 días.

Aplicaciones energéticas para todo tipo de escenarios

Las soluciones de Sungrow se han diseñado en función de escenarios operativos específicos, adaptando la arquitectura del sistema a los requisitos de rendimiento del mundo real:

Data centers de inteligencia artificial (AIDC) Los avances en IA están impulsando un aumento de la demanda energética de los centros de data centers, lo que requiere una infraestructura resiliente, de alta densidad y energéticamente eficiente. Sungrow ha publicado un informe técnico sobre AIDC en el que se describen los principales retos energéticos y tecnologías, y ha entrado en el sector con una solución integral «de la red al chip». Este año, Sungrow lanzará una solución SST (transformadores de estado sólido) para reducir el espacio ocupado y mejorar la eficiencia, junto con capacidades de ESS de formación de red adaptadas a los data centers.

Hidrógeno verde Sungrow Hydrogen presentó sus tecnologías de hidrógeno verde, centrándose en la producción de hidrógeno off-grid eólico-solar y en soluciones modulares llave en mano. Su plataforma de pruebas off-grid de energía fotovoltaica, almacenamiento y hidrógeno ha superado las pruebas a largo plazo, y ya se han implantado con éxito soluciones de producción de hidrógeno off-grid en Italia.

Integración de FV, ESS y EV Charging Muchos proyectos de recarga de vehículos eléctricos adolecen de una mala coordinación entre los componentes del sistema, lo que da lugar a un rendimiento insuficiente y a una reducción de la rentabilidad. La solución FV/ESS/EV de Sungrow, una tecnología integrada «todo en uno», permite una mayor sinergia entre los componentes del sistema, lo que aumenta los ingresos en más de un 50 %. Las capacidades de grid-forming se han ampliado a aplicaciones comerciales e industriales (C&I) para mitigar las fluctuaciones de la red causadas por la recarga ultrarrápida a gran escala.

Microrredes para minería La mayoría de las minas se encuentran en zonas remotas con acceso limitado a la red eléctrica, cargas complejas y requisitos estrictos de estabilidad del suministro eléctrico. Para abordar esta situación, Sungrow ha publicado conjuntamente con TÜV Rheinland un informe técnico sobre soluciones de energía para microrredes mineras. En él se presenta una solución de microrred minera diseñada para sistemas de mediana escala (2,5 MW–20 MW) hasta clústeres de microrredes múltiples de más de 100MW.

PowerMatrix: redefiniendo el sistema eléctrico para la era de las energías Renovables

Durante el congreso, Sungrow también presentó su nueva solución PowerMatrix y el inversor Matrix. La tecnología integra la energía fotovoltaica, los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y las cargas en una red energética unificada y multinodo, en la que la energía puede distribuirse, equilibrarse y optimizarse de forma dinámica y en tiempo real. Se basa en una topología multipuerto, la integración nativa de la energía fotovoltaica y el almacenamiento, el control distribuido, rutas de energía reconfigurables y el grid-forming.

Aprovechando su sólida presencia global y su probada trayectoria en innovación, Sungrow —reconocida como proveedor de inversores fotovoltaicos de primer nivel— alcanzó los 143 GW en envíos de inversores y los 43 GWh en entregas de almacenamiento de energía en 2025. De cara al futuro, la empresa mantiene su compromiso de ofrecer soluciones orientadas al valor y probadas en distintos escenarios que potencien a las industrias de todo el mundo y aceleren la transición energética.

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energías renovables, lleva más de 29 años siendo pionera en soluciones energéticas sostenibles. En diciembre de 2025, Sungrow había instalado 1000 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa está reconocida como la empresa de inversores fotovoltaicos y almacenamiento de energía más fiable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, respaldados por una red de más de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia al cliente. En Sungrow, "nos comprometemos a tender puentes hacia un futuro sostenible a través de tecnología de vanguardia y un servicio inigualable". Para obtener más información, visitar: www.sungrowpower.com

