Sungrow presenta nuevas tecnologías grid-forming y adaptadas a diferentes aplicaciones para sistemas eléctricos más resilientes
|
|
En el Sungrow's Global Renewable Energy Summit 2026 se presentaron nuevas soluciones en materia de energía fotovoltaica, almacenamiento, hidrógeno, recarga de vehículos eléctricos y data centers. Se firmaron nuevos acuerdos de proyectos estratégicos que garantizan más de 11 GWh, de los cuales más de 2 GWh corresponden a Europa
Sungrow, líder mundial en inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), ha presentado nuevas tecnologías de energía basadas en escenarios y orientadas al grid-forming, diseñadas para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico, la eficiencia del sistema y la rentabilidad de los proyectos en unos sistemas energéticos cada vez más complejos. Las soluciones se dieron a conocer durante el tercer Global Renewable Energy Summit (GRES) de Sungrow, celebrado en su sede central en Hefei, China. Sus aplicaciones abarcan la integración a gran escala de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía, data centers con IA, hidrógeno verde, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y microrredes.
"Creemos que una solución energética de primera calidad requiere la integración de múltiples fuentes de energía para obtener electricidad a bajo coste, tecnologías grid-forming sistemáticas para garantizar la estabilidad del suministro y diseños personalizados que se adapten a las necesidades de cada escenario", afirmó Jack Gu, vicepresidente de Sungrow. "Ofrecemos energía verde a bajo coste mediante una profunda integración de la energía fotovoltaica y el almacenamiento. "De cada rayo, a cada vatio, para cada rendimiento": así es como maximizamos el valor a lo largo de toda la cadena energética".
El evento reunió a más de 500 invitados y contó con el respaldo de informes técnicos y casos prácticos de implementación en el mundo real. Durante el evento, Sungrow también firmó acuerdos de proyectos estratégicos que le aseguraron más de 11 GWh en nuevos pedidos, incluidos más de 2 GWh en Europa.
Grid-Forming a escala
Sungrow también presentó su sistema de almacenamiento de energía (ESS) a escala industrial de 7,14 MW, PowerTitan 3.0, que cuenta con capacidades de grid-forming. A pesar de su escala y funcionalidad, el sistema permite desplegar un proyecto de 1 GWh en 12 días.
Aplicaciones energéticas para todo tipo de escenarios
Los avances en IA están impulsando un aumento de la demanda energética de los centros de data centers, lo que requiere una infraestructura resiliente, de alta densidad y energéticamente eficiente. Sungrow ha publicado un informe técnico sobre AIDC en el que se describen los principales retos energéticos y tecnologías, y ha entrado en el sector con una solución integral «de la red al chip». Este año, Sungrow lanzará una solución SST (transformadores de estado sólido) para reducir el espacio ocupado y mejorar la eficiencia, junto con capacidades de ESS de formación de red adaptadas a los data centers.
Sungrow Hydrogen presentó sus tecnologías de hidrógeno verde, centrándose en la producción de hidrógeno off-grid eólico-solar y en soluciones modulares llave en mano. Su plataforma de pruebas off-grid de energía fotovoltaica, almacenamiento y hidrógeno ha superado las pruebas a largo plazo, y ya se han implantado con éxito soluciones de producción de hidrógeno off-grid en Italia.
Muchos proyectos de recarga de vehículos eléctricos adolecen de una mala coordinación entre los componentes del sistema, lo que da lugar a un rendimiento insuficiente y a una reducción de la rentabilidad. La solución FV/ESS/EV de Sungrow, una tecnología integrada «todo en uno», permite una mayor sinergia entre los componentes del sistema, lo que aumenta los ingresos en más de un 50 %. Las capacidades de grid-forming se han ampliado a aplicaciones comerciales e industriales (C&I) para mitigar las fluctuaciones de la red causadas por la recarga ultrarrápida a gran escala.
La mayoría de las minas se encuentran en zonas remotas con acceso limitado a la red eléctrica, cargas complejas y requisitos estrictos de estabilidad del suministro eléctrico. Para abordar esta situación, Sungrow ha publicado conjuntamente con TÜV Rheinland un informe técnico sobre soluciones de energía para microrredes mineras. En él se presenta una solución de microrred minera diseñada para sistemas de mediana escala (2,5 MW–20 MW) hasta clústeres de microrredes múltiples de más de 100MW.
PowerMatrix: redefiniendo el sistema eléctrico para la era de las energías Renovables
Aprovechando su sólida presencia global y su probada trayectoria en innovación, Sungrow —reconocida como proveedor de inversores fotovoltaicos de primer nivel— alcanzó los 143 GW en envíos de inversores y los 43 GWh en entregas de almacenamiento de energía en 2025. De cara al futuro, la empresa mantiene su compromiso de ofrecer soluciones orientadas al valor y probadas en distintos escenarios que potencien a las industrias de todo el mundo y aceleren la transición energética.
Acerca de Sungrow
Investment & Markets, Foro de Inversión y Mercados Financieros, celebrará su XIII Edición el martes 12 de mayo 2026 en Oviedo, en la Cámara de Comercio de Oviedo.
Presión y agobio en el hogar: el estudio HBSC del Ministerio de Sanidad (2022) confirma que el 54,4% de las alumnas de Bachillerato reporta agobio extremo por el trabajo escolar.
En un momento en el que la digitalización condiciona el acceso a derechos, servicios y oportunidades, la accesibilidad se posiciona como un elemento crítico para evitar nuevas desigualdades.