Mohawk Industries presenta los resultados del primer trimestre de 2026

Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy unos beneficios netos del primer trimestre de 2026 de 117 millones de USD y un beneficio por acción ("BPA") de 1,90 USD; el beneficio neto ajustado fue de 117 millones de USD y el BPA ajustado fue de 1,90 USD Las ventas netas del primer trimestre de 2026 ascendieron a 2700 millones de USD, lo que supone un aumento del 8,0 % según los datos comunicados y un descenso del 2,6 % en términos ajustados por días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. Durante el primer trimestre de 2025, la empresa registró unas ventas netas de 2500 millones de USD, un beneficio neto de 73 millones de USD y un beneficio por acción de 1,15 USD. El beneficio neto ajustado fue de 96 millones de USD y el BPA ajustado de 1,52 USD.

Al referirse a los resultados del tercer trimestre de la empresa, el presidente y consejero delegado (CEO), Jeff Lorberbaum, ha señalado: "Nuestros resultados se ajustaron a nuestras expectativas a pesar de un entorno difícil. Nuestros resultados incluyen beneficios derivados de la productividad, la reestructuración y la combinación de productos, contrarrestados por la inflación y el volumen. El año pasado se vieron afectados por la conversión del sistema y tuvieron cuatro días menos. En todas nuestras regiones, el sector comercial siguió obteniendo resultados superiores al residencial. La construcción de viviendas nuevas se mantuvo débil, y los consumidores continuaron posponiendo las compras de viviendas y los proyectos de reforma debido a la incertidumbre económica. Estamos implementando medidas para aumentar la productividad y llevando a cabo los proyectos de reestructuración anunciados previamente para mejorar nuestros resultados. Durante el trimestre, recompramos 607.000 acciones propias por valor de 64 millones de USD, en el marco de nuestra política actual de recompra de acciones. Nuestro sólido balance nos proporciona la flexibilidad estratégica y operativa necesaria para aprovechar las oportunidades que se presenten.

A finales de febrero, el conflicto en Oriente Medio se intensificó, aumentando la volatilidad en los mercados energéticos mundiales. El aumento de los precios de la gasolina y el diésel, consecuencia más inmediata y visible de las interrupciones en el suministro, está contribuyendo a que los consumidores adopten una actitud más cautelosa. Dependiendo de la duración del conflicto, el impacto económico variará en todos nuestros mercados, y el aumento de la inflación reducirá la confianza de los consumidores y el gasto discrecional. Los precios de la energía, así como el coste de los derivados del petróleo y del gas natural, están aumentando, lo que repercute en el coste de muchos de nuestros productos. Estamos aplicando subidas de precios en numerosas categorías de productos y regiones geográficas, y podría ser necesario aplicarlas de nuevo. El impacto del aumento del coste de las materias primas será mayor en la segunda mitad del año como consecuencia de la rotación de nuestras existencias. Continuamos lanzando nuestras nuevas líneas de productos, con diseños y características líderes en el sector para mejorar nuestros márgenes y ventas. Estamos implementando estrategias operativas que hemos utilizado para hacer frente a dificultades anteriores y que dan prioridad a la adaptabilidad y al control de costes. Mantenemos la flexibilidad necesaria para adaptarnos a la evolución de la demanda, la disponibilidad de suministros y la volatilidad de los costes. Nos centramos en los aspectos de nuestro negocio que podemos controlar, incluyendo las iniciativas de ventas, los niveles de existencias, el gasto discrecional y las inversiones de capital.

Volviendo a los resultados del primer trimestre por segmentos, las ventas netas en el segmento de cerámica a nivel mundial aumentaron un 10,4 % según los datos comunicados, y se redujeron un 0,2 % en términos ajustados por días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. El margen de explotación del segmento se situó en el 4,7 % según los datos comunicados, y en el 5,0 % en términos ajustados, debido al aumento de los costes de producción con respecto al año anterior y al menor volumen de ventas, compensado en parte por la mejora de la productividad y la combinación de precios.

Las ventas netas de nuestro segmento de revestimiento de suelos del resto del mundo aumentaron un 12,2 % según los datos comunicados, o disminuyeron un 4,4 % en términos ajustados por días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. El margen de explotación del segmento se situó en el 9,4 % según los datos comunicados, y en el 9,8 % en términos ajustados, debido a la presión de los precios en un sector muy competitivo.

Las ventas netas en el segmento de suelos y pavimentos en Norteamérica aumentaron un 2,0 % según los datos comunicados y se redujeron un 4,1 % en términos ajustados en comparación con el año anterior. El margen de explotación del segmento se situó en el 0,4 % según los datos comunicados, o en el 4,0 % en términos ajustados, impulsado por una mayor productividad, aunque se vio parcialmente contrarrestado por el incremento de los costes de producción y la presión en los precios del sector debido a la competencia.

Un mes después del inicio del segundo trimestre, seguimos adaptando nuestro negocio a los cambios provocados por el conflicto en Oriente Medio. Hasta la fecha, hemos anunciado subidas de precios en gran parte de nuestra cartera de productos debido a la inflación, y nuestra cartera de pedidos ha seguido creciendo. En todas nuestras regiones, el canal comercial se mantiene sólido, mientras que la reforma residencial y la construcción de viviendas nuevas podrían verse afectadas por una menor confianza de los consumidores. Nuestra oferta de gama alta está obteniendo mejores resultados en el mercado, y nuestros nuevos productos están mejorando nuestro mix. Estamos maximizando nuestra flexibilidad para reaccionar ante los cambios en nuestra cadena de suministro, los costes operativos y la demanda del mercado. Actualmente, estamos controlando los costes, rediseñando los productos y limitando los gastos de capital. No apreciaremos el alcance total de nuestras medidas en materia de precios y del aumento de los costes de producción hasta el tercer trimestre. El impacto que tendrá el conflicto de Oriente Medio en nuestros mercados dependerá de la duración de la inestabilidad y de la presión inflacionaria. Teniendo en cuenta estos factores y un día menos de envíos en el segundo trimestre, prevemos que nuestro BPA ajustado se sitúe entre 2,50 y 2,60 USD, excluidos los gastos de reestructuración u otros gastos extraordinarios.

Nos ocupamos de todos los aspectos del negocio que podemos controlar y reaccionamos a los cambios del mercado a medida que se producen. En el pasado, Mohawk se ha adaptado tanto a los cambios cíclicos como a las , así como a los drásticos desajustes del mercado, al tiempo que ha consolidado su negocio con vistas a largo plazo. Es necesario aumentar la construcción de viviendas nuevas para satisfacer el creciente número de familias, y prevemos que la reforma aplazada del parque inmobiliario envejecido en todas nuestras regiones incrementará significativamente la demanda de revestimientos para suelos. A medida que nos adaptamos a la situación actual, estaremos preparados para aprovechar la recuperación que se avecina en el sector".

Acerca de Mohawk Industries

Durante las últimas dos décadas, Mohawk Industries ha transformado su negocio hasta convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, ocupando posiciones de liderazgo en América del Norte, Europa, Sudamérica y Oceanía. Los procesos de fabricación y distribución de Mohawk, que están integrados verticalmente, ofrecen ventajas competitivas en la producción de baldosas de cerámica, moquetas y suelos laminados, de madera, vinilo e híbridos. Su innovación, líder en el sector, ha dado lugar a diseños y mejoras en el rendimiento que diferencian sus colecciones en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de requisitos de reforma y nueva construcción, tanto residenciales como comerciales. Las marcas de la empresa se encuentran entre las más reconocidas y respetadas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex.

Para aquellas personas que no hayan podido asistir a la conferencia telefónica celebrada el 1 de mayo, esta permanecerá disponible para su reproducción hasta el 29 de mayo de 2026. Para ello, marcar el 1-855-669-9658 (EE. UU./Canadá) o el 1-412-317-0088 (llamadas internacionales) e introducir el siguiente código de conferencia: 7435080. La llamada se archivará y estará disponible para su reproducción en la pestaña "Investors" de mohawkind.com durante un año.

