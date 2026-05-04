Match & Glow: el ritual de belleza de Hada Labo Tokyo especialmente diseñado para el Día de la Madre

Hada Labo Tokyo presenta una experiencia de autocuidado gracias a una selección de activos como el colágeno o el retinol, cuyas fórmulas no sólo miman la piel, sino que también la transforman Cuidar la piel de una madre es, en esencia, cuidar su tiempo y bienestar. Por este motivo, Hada Labo Tokyo propone para el Día de la Madre un regalo con significado: una experiencia de autocuidado gracias a una selección de activos como el colágeno o el retinol, cuyas fórmulas, a la venta en exclusiva en Primor, no sólo miman, sino que también transforman.

Lotion Intense 7xHA Super Deep Hydrator (19,95€): Consagrada como la joya de la corona, esta loción con sus 7 tipos de ácido hialurónico, hidrata y rellena profundamente. Su textura única rica en nutrientes, pero de absorción ligera, prepara la piel para los siguientes pasos, convirtiéndola en una esponja lista para absorber y maximizar cada ingrediente que se aplique.

Ultra Firming Booster 7xAH Cream-in-Milk (20,95€): El aliado dorado que toda madre necesita en su neceser de cuidado facial. Esta crema reafirmante redensifica, esculpe e hidrata intensamente, ayudando a restaurar la barrera cutánea. Su increíble combinación de 7 tipos de Ácido Hialurónico, colágeno, elastina y cafeína crea una fórmula tan rica como transformadora, revitalizando la piel al instante.

Anti-Aging Wrinkle Reducer Day Cream (16,95€): El equilibrio perfecto entre corrección y frescura. La crema antiedad representa la simplicidad efectiva en un solo paso gracias a su ‘trío estrella’: SUPER HYALURONIC ACID ™, retinol y colágeno. Su textura semi ligera y de rápida absorción la consolida como el aliado diario perfecto, ofreciendo tanto una prevención activa como un tratamiento de alta calidad.

Como guinda para el ritual, Hada Labo Tokyo recomienda un tratamiento de precisión para ojos y boca de la mano de su Deep Wrinkle Corrector Eye & Mouth Area Cream Day & Night. Durante el día, despierta la mirada, reduce la apariencia de bolsas y trata las arrugas del contorno de labios. Por la noche, actúa como mascarilla de tratamiento intensivo que repara las zonas más delicadas mientras la piel descansa.

