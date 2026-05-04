1KOMMA5°: única empresa en España reconocida como 'Power Partner Certified Installer' por Sungrow por su excelencia en instalaciones fotovoltaicas

Sungrow reconoce a 1KOMMA5° con el distintivo "Power Partner Certified Installer" por la excelencia técnica y la calidad en la instalación de sistemas fotovoltaicos, siendo la única empresa en España en contar con este reconocimiento. La alianza estratégica entre ambas compañías combina tecnología líder y excelencia técnica para ofrecer soluciones solares premium con condiciones muy competitivas para el cliente final 1KOMMA5°, compañía energética de electrificación doméstica y CleanTech que forma parte del grupo alemán 1KOMMA5°, ha recibido el reconocimiento 'Power Partner Certified Installer' de Sungrow, el proveedor líder mundial de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía.

Este reconocimiento pone en valor la excelencia técnica y la calidad en la ejecución de instalaciones fotovoltaicas que 1KOMMA5° desarrolla en el mercado español. El programa Power Partner Certified Installer de Sungrow distingue a los instaladores que cumplen con los más altos estándares de especialización técnica, calidad y fiabilidad en la ejecución de los proyectos. Además, 1KOMMA5° es actualmente la única empresa en España en recibir este reconocimiento, lo que refuerza su posicionamiento como referente en el sector. El premio refuerza la colaboración entre ambas compañías y su apuesta conjunta por ofrecer soluciones energéticas de alto rendimiento respaldadas por tecnología líder y estándares de instalación de primer nivel.

1KOMMA5° y Sungrow mantienen una alianza estratégica orientada a ofrecer la máxima calidad al cliente final. Por un lado, Sungrow ocupa el puesto número 1 a nivel mundial en bancabilidad en la encuesta de 2025 de BloombergNEF, siendo la sexta vez que alcanza esta posición, lo que refuerza su liderazgo en el sector y la confianza del mercado global en sus productos dentro del ámbito de las energías renovables. Por otro lado, 1KOMMA5° ha sido reconocida por Sungrow por su excelencia en la instalación y se sitúa además dentro del top 1% de los mejores instaladores solares de España y Europa, según un estudio comparativo independiente de EUPD Research de 2025 realizado entre más de 24.000 empresas en 12 mercados europeos. La combinación entre tecnología líder e instalación especializada permite garantizar sistemas energéticos eficientes, duraderos y adaptados a las necesidades de los hogares.

Mariana Sánchez, COO y cofundadora de 1KOMMA5° en España, afirma: "Me encantó recibir el premio Power Partner Certified Installer de Sungrow. Estamos comprometidos en ofrecer a nuestros clientes soluciones energéticas de máxima calidad, que les permitan reducir sus facturas de luz durante más de 30 años. Gracias al alcance global de la colaboración de 1KOMMA5° y Sungrow, podemos instalar sistemas solares de primer nivel al alcance de los hogares con condiciones de precio muy competitivas".

Guillermo Donézar, Head of Distribution Spain & Portugal en Sungrow Europe, dice: "Para nosotros es especialmente valioso colaborar con empresas como 1KOMMA5°, capaces de acercar nuestras soluciones al consumidor final y convertir nuestros productos en soluciones energéticas de primer nivel. Esto no solo se debe a su calidad técnica, sino también al compromiso y rigor que demuestran en cada instalación. Reconocer su trabajo a través de este premio es, además, una forma de impulsar y apoyar a aquellas compañías que apuestan firmemente por Sungrow".

Además, los sistemas instalados por 1KOMMA5° que integren tecnología de Sungrow podrán conectarse con Heartbeat AI, el software de gestión energética desarrollado por 1KOMMA5° que permite transformar los hogares en pequeñas plantas de energía inteligente. Gracias a la inteligencia artificial, la plataforma optimiza en tiempo real la producción solar, el almacenamiento en baterías y el consumo de dispositivos como bombas de calor o cargadores de vehículos eléctricos. El sistema también es capaz de comprar electricidad en el mercado cuando los precios son más bajos, optimizando cada kilovatio generado o consumido. De este modo, reduce significativamente la factura energética de los usuarios al tiempo que contribuye a estabilizar la red eléctrica y a integrar más energías renovables. Heartbeat AI ya opera con éxito en los mercados alemán, sueco, neerlandés, danés y australiano, y se está preparando su futuro lanzamiento en otros mercados.

Así, esta colaboración permite a los clientes de 1KOMMA5° beneficiarse de soluciones energéticas de alto rendimiento, que combinan tecnología líder con una instalación de máxima calidad. Esto se traduce en un mayor ahorro en la factura eléctrica con clientes que ahorran generalmente entre 1.000 y 5.000 € anuales, así como en una mayor independencia frente a las constantes subidas de precios y la tranquilidad de contar con sistemas fiables y duraderos, diseñados para rendir durante más de 30 años.

Sobre 1KOMMA5°

1KOMMA5° es una startup de CleanTech dedicada a la energía, calefacción y movilidad neutras en CO2. Fundada en Hamburgo, Alemania, en 2021, la empresa opera en alrededor de 80 ubicaciones en todo el mundo, en 7 mercados, actuando como ventanilla única de acceso para soluciones de energía inteligentes e integradas, como paneles fotovoltaicos, almacenamiento de electricidad, bombas de calor y estaciones de carga. Su tecnología central es Heartbeat AI: esta inteligencia artificial optimiza actualmente más de 50.000 sistemas y crea la mayor central eléctrica virtual de Europa, que conecta a clientes particulares con el mercado energético y gestiona la generación y la venta de electricidad en sincronía con el viento y el sol.

1KOMMA5° ya ha instalado más de 300.000 sistemas de energía descentralizados y controlables. De aquí a 2030, la empresa aspira a convertir más de 1,5 millones de edificios a un suministro energético respetuoso con el clima, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos climáticos de París. 1KOMMA5° es una de las startups de más rápido crecimiento y mayor rentabilidad en Europa. Para obtener más información, visitar: https://1komma5.es

Sobre Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energías renovables, lleva más de 29 años siendo pionera en soluciones energéticas sostenibles. En diciembre de 2025, Sungrow había instalado 1000 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa está reconocida como la empresa de inversores fotovoltaicos y almacenamiento de energía más bancable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, respaldados por una red de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia al cliente. En Sungrow, "nos comprometemos a tender puentes hacia un futuro sostenible a través de tecnología de vanguardia y un servicio inigualable". Para obtener más información, visitar: www.sungrowpower.com

