San Fernando rinde homenaje a Rocío Jurado en el 20 aniversario de su fallecimiento
|La efeméride se enmarca en un año especialmente significativo para la música gaditana, ya que coincide con el 75 aniversario del fallecimiento de Camarón de la Isla, amigo y contemporáneo de la artista chipionera
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El Real Teatro de Las Cortes de San Fernando acogerá el viernes 29 de mayo el espectáculo ‘X la Jurado’, una propuesta que rinde homenaje a la inolvidable Rocío Jurado coincidiendo con el 20 aniversario de su fallecimiento, que se conmemora el 1 de junio, aniversario por el que la editorial Sevilla Press ha editado el libro “20 años Contigo”, de la periodista Marina Bernal.
Esta efeméride se enmarca además en un año especialmente significativo para la música gaditana, ya que coincide con el 75 aniversario del fallecimiento de Camarón de la Isla, amigo y contemporáneo de la artista chipionera. Ambas figuras, referentes universales, cuentan además con Centros de Interpretación en sus ciudades natales, reforzando su legado cultural.
El montaje recorre algunos de sus grandes éxitos, con especial protagonismo de las composiciones de autores como Manuel Alejandro, Juan Pardo o José Luis Armenteros. Canciones que marcaron a toda una generación y que dieron voz al deseo de libertad de muchas mujeres, reinterpretadas ahora con cuidados arreglos sinfónicos.
El Real Teatro de Las Cortes de San Fernando acogerá el viernes 29 de mayo el espectáculo ‘X la Jurado’, una propuesta que rinde homenaje a la inolvidable Rocío Jurado coincidiendo con el 20 aniversario de su fallecimiento, que se conmemora el 1 de junio, aniversario por el que la editorial Sevilla Press ha editado el libro “20 años Contigo”, de la periodista Marina Bernal.
Zaragoza fue testigo, del 24 al 26 de mayo, de una constelación sonora. Viki Lafuente, acompañada por su imponente Big Band, clausuró el evento Cotton Club en el Teatro del Mercado no solo con el lleno absoluto en cada función, sino con esa rara comunión entre artista y público que distingue a los elegidos. La crítica especializada ya lo denomina “el hito jazzístico del año en la ciudad”.
Con una trayectoria que ha transitado entre la escena electrónica internacional y una identidad artística cada vez más introspectiva, Lara Taylor se presenta en un momento decisivo de su carrera. Cantante, compositora y DJ, su recorrido incluye residencias en algunos de los templos de la música de baile y colaboraciones con grandes nombres del panorama global, pero también un proceso personal que ahora cristaliza en una propuesta propia, honesta y sin concesiones.