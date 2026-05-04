San Fernando rinde homenaje a Rocío Jurado en el 20 aniversario de su fallecimiento

El Real Teatro de Las Cortes de San Fernando acogerá el viernes 29 de mayo el espectáculo ‘X la Jurado’, una propuesta que rinde homenaje a la inolvidable Rocío Jurado coincidiendo con el 20 aniversario de su fallecimiento, que se conmemora el 1 de junio, aniversario por el que la editorial Sevilla Press ha editado el libro “20 años Contigo”, de la periodista Marina Bernal.



Esta efeméride se enmarca además en un año especialmente significativo para la música gaditana, ya que coincide con el 75 aniversario del fallecimiento de Camarón de la Isla, amigo y contemporáneo de la artista chipionera. Ambas figuras, referentes universales, cuentan además con Centros de Interpretación en sus ciudades natales, reforzando su legado cultural.



Esta cita, que está dentro del programa del Ayuntamiento de San Fernando de apuesta por el talento local, pretende recordar a otra de las grandes intérpretes de la música española nacida en la provincia de Cádiz, y hacer un cruce de caminos entre la chipionera y José Monje Cruz en este 2026 en el que se les celebra a ambos.



El espectáculo, producido por José Villalba Orgaz (José Álamo), destaca también por su marcado sello local, ya que cuenta con talento de la población y se presenta en gran formato junto a la Banda Sinfónica de San Fernando, con más de 50 músicos sobre el escenario.



El montaje recorre algunos de sus grandes éxitos, con especial protagonismo de las composiciones de autores como Manuel Alejandro, Juan Pardo o José Luis Armenteros. Canciones que marcaron a toda una generación y que dieron voz al deseo de libertad de muchas mujeres, reinterpretadas ahora con cuidados arreglos sinfónicos.



Las entradas para el espectáculo han salido a la venta hoy a las 11.00 horas. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de un tributo de gran formato que celebra la figura de una de las artistas más importantes de la música española.



Desde el Ayuntamiento de San Fernando se ha destacado que este espectáculo “supone una oportunidad única para rendir homenaje a una de las grandes voces de la música española desde un espacio tan emblemático como el Real Teatro de Las Cortes, y además hacerlo con talento local y con una producción de gran calidad artística”.