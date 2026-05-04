Ocho niños fallecidos y Mythos de Antrropic

A más seres humanos, más probabilidad existirá de que más seres humanos sean singulares, en lo bueno y en lo no bueno. ¿La informática nos podrá descubrir misterios del cerebro humano?

- No necesito herir a nadie con las palabras habladas, ni a nadie con palabras escritas. Me sugieren echar más carne al asador. Pero no es mi estilo, ni mi estética, ni mi concepto del existir humano. No necesito para tener más audiencia echar más acero a las palabras y a las ideas de las palabras. Prefiero no citar un nombre, sea de persona, colectivo, grupo, individuo, ideología o siglas. Pierdo audiencia me sugieren. Me sugieren que así no se cumplirá mi pequeño o gran sueño de toda la vida. Todo ser humano tiene varios sueños. Este escribiente siempre ha tenido el de publicar artículos de opinión, en algún periódico nacional. Soy un escritor, aunque sea de quinta fila. Desde joven. Me temo que este pequeño o gran sueño jamás se hará realidad. Ni siquiera en los últimos años de mi existir en este mundo. No sé, tampoco sé, cuándo se cerrará el grifo de mi respirar aquí. Escribimos para intentar describir y descubrir y desentrañar y desarbolar pequeños o medianos misterios y enigmas de lo humano. Escribimos con palabras y literatura de temas y de aspectos de cuestiones que todavía el método científico no ha abordado, o que ya habiéndolo hecho, lo expresamos para que otros conozcan que ya se inventó el inconsciente, por ejemplo, o se descubrió, aunque todavía está en crítica dicho concepto.

Recoge la prensa internacional un hombre ha matado a ocho niños en Louisiana. Siete eran hijos suyos. El planeta de alguna manera queda con los dientes abiertos en cascada. Qué puede llevar a una persona a esa realidad. Construyamos algo con las palabras y demos algo de esperanza y de solución. Una realidad como ésta. Y, otras que se salgan de los parámetros de la “normalidad” cómo las explicamos. Pongamos esta palabra.

Porqué las Autoridades del Mundo, legislen que casos como éste, inmediatamente después de fallecer se estudien sus cerebros. Es un deber para la humanidad estudiar y analizar los cerebros de esas personas. Crear un grupo de expertos que estudien la biografía de este señor. Nadie se ofenda porque utilice la palabra señor. Prefiero utilizar esta palabra, no deseo citar y nombrar su nombre. Cosa fácil por otro lado.

La Medicina estudia la enfermedad y las patologías y a los enfermos para curar a las personas. La psicología y ciencias afines deben hacer lo mismo. El Poder Político y Administrativo tienen que legislar que casos como éste y otros parecidos. Se estudien sus cerebros, y, con detenimiento sus biografías, ambientes, realidades humanas y familiares y ambientales. ¿…?

- No entiendo de informática, menos de Internet. Sólo utilizo algunas herramientas mínimas y nimias. Me niego a estar con el móvil todo el día mirándolo. Dejar de mirar mi interior, dejar de mirar mi exterior. Me niego a que me regalen un teléfono móvil con pantalla. Puede que me pierda muchas realidades. Sólo me conformo con uno de teclas. Me niego a caminar por la calle, y mirar hacia abajo siempre. La mitad de las personas ya no perciben la calle, no perciben otros rostros, no perciben los escaparates, no perciben el tiempo y el aire y las nubes, no perciben las frases desgajadas de adolescentes o de ancianos. No oyen su corazón, ni oyen algo más del corazón de los demás. Ya sé que esto es inevitable, dentro de nada, no llevaremos móviles, sino un artilugio que se instalará en el oído o quién sabe si en la piel del cráneo/encéfalo/cerebro y estaremos siempre conexionados/conectados/alambicados con la realidad virtual mundial. Y, eso será un paso intermedio. Cada vez nos pareceremos más a un termitero enorme. Caminamos hacia ese lado de la historia. Ni digo que sea bueno, ni digo que sea malo.

Se ha creado un programa, una IAG, se denomina Mythos, nombre simbólico y real. Lo ha creado la empresa Antrropic. Y, han temblado de miedo o de temor o de terror. Pongan ustedes el adjetivo que quieran. Eso indica la prensa mundial. Dicen, si es que lo he entendido bien, que ese sistema ha puesto en jaque todos los sistemas de seguridad. Que esa IAG es capaz de descubrir vulnerabilidades en todos los sistemas informáticos de gran capacidad de defensa. O, dicho de otro modo, si es que lo he entendido bien, que son capaces de abrir todas las puertas y todas las cajas de todas las realidades posibles, y, que lo hace el sistema por sí mismo, sin recibir órdenes…

Ya, ya hace décadas lo expresó Hawking, por eso siempre sabía que esto iba a suceder. Porque si mi memoria no me falla, Hawking señaló hace décadas que los sistemas informáticos serían una amenaza grave para la humanidad. Una de ellas en que lo avisó fue en 2014.

No puedo terminar este artículo con este mal sabor de boca. No sirve un artículo que no proporcione un rayo de esperanza. ¿Qué solución a esto…? ¡No lo sé…! Pero estudien las murallas de Constantinopla. Cómo estaban formadas hace cinco siglos. Eran círculos de murallas, una dentro de otras. Miren poblados prerromanos. Cómo estaban formados por círculos de murallas…

No se me ocurre, nada más que esa solución. Toda persona o todo ente, sea el ente que sea, tenga varias murallas. Unos ordenadores centrales, que no está conexionados con Internet. Y, otros ordenadores o sistemas de ordenadores que sí. Hay que averiguar como se inserta información de la primera muralla en la segunda y de la segunda muralla en la primera. Pero esta respuesta no tengo capacidad de resolverla. Existen cientos de miles de informáticos para que la contesten. Si quieren en vez de dos murallas tengan o pongan tres… -una con archivos en papel, conservando millones de datos…-.

Estimado/a lector/a buen día o buena noche o buena tarde. Paz y bien.