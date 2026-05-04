Noval Properties destaca el impacto de los proyectos inmobiliarios en el crecimiento de Punta Cana
|
|
El desarrollo de nuevos complejos residenciales y turísticos impulsa la generación de empleo, atrae inversión internacional y fortalece el papel de Punta Cana como uno de los principales motores económicos de República Dominicana
El crecimiento del desarrollo inmobiliario en Punta Cana se ha convertido en uno de los principales impulsores del crecimiento económico de la región este de República Dominicana.
Desarrolladoras inmobiliarias en República Dominicana como Noval Properties destacan que la construcción de nuevos proyectos residenciales y turísticos en Punta Cana no solo responde al aumento de la demanda internacional de propiedades en el Caribe, sino que también contribuye directamente a la generación de empleo, al crecimiento del turismo y a la atracción de inversión extranjera en el país.
Cifras récord en turismo
Por esta razón, el desarrollo de proyectos inmobiliarios vinculados al turismo juega un papel clave. La construcción de residencias vacacionales, apartamentos turísticos y complejos residenciales integrados contribuye a ampliar la capacidad de alojamiento del destino, al tiempo que genera actividad económica en sectores como la construcción, el comercio, los servicios y el mantenimiento de infraestructuras.
El desarrollo inmobiliario, un activo importante para la inversión extranjera
Por eso, desde Noval Properties destacan que el desarrollo de proyectos inmobiliarios en zonas como Punta Cana no solo responde a la demanda de compradores internacionales, sino que también contribuye al desarrollo urbano y a la creación de comunidades residenciales que complementan la oferta turística de República Dominicana.
Es por esta razón que el desarrollo inmobiliario seguirá desempeñando un papel clave en la transformación económica, no solo de la región de Punta Cana si no de todo el país. La combinación de turismo, inversión extranjera y proyectos residenciales consolida a Punta Cana como uno de los principales motores de crecimiento de República Dominicana, reforzando su posición como destino estratégico para la inversión y el desarrollo en el Caribe.
Investment & Markets, Foro de Inversión y Mercados Financieros, celebrará su XIII Edición el martes 12 de mayo 2026 en Oviedo, en la Cámara de Comercio de Oviedo.
Presión y agobio en el hogar: el estudio HBSC del Ministerio de Sanidad (2022) confirma que el 54,4% de las alumnas de Bachillerato reporta agobio extremo por el trabajo escolar.
En un momento en el que la digitalización condiciona el acceso a derechos, servicios y oportunidades, la accesibilidad se posiciona como un elemento crítico para evitar nuevas desigualdades.