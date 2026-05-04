Noval Properties destaca el impacto de los proyectos inmobiliarios en el crecimiento de Punta Cana

El desarrollo de nuevos complejos residenciales y turísticos impulsa la generación de empleo, atrae inversión internacional y fortalece el papel de Punta Cana como uno de los principales motores económicos de República Dominicana El crecimiento del desarrollo inmobiliario en Punta Cana se ha convertido en uno de los principales impulsores del crecimiento económico de la región este de República Dominicana.

Desarrolladoras inmobiliarias en República Dominicana como Noval Properties destacan que la construcción de nuevos proyectos residenciales y turísticos en Punta Cana no solo responde al aumento de la demanda internacional de propiedades en el Caribe, sino que también contribuye directamente a la generación de empleo, al crecimiento del turismo y a la atracción de inversión extranjera en el país.

Cifras récord en turismo

Según datos oficiales del Ministerio de Turismo dominicano, República Dominicana ha alcanzado cifras récord de visitantes internacionales en los últimos años, superando los 11 millones de turistas en 2024, lo que supone un crecimiento de aproximadamente el 9% respecto al año anterior y casi un 50% más que antes de la pandemia. Y esto supone un impacto directo en la economía nacional.

Por esta razón, el desarrollo de proyectos inmobiliarios vinculados al turismo juega un papel clave. La construcción de residencias vacacionales, apartamentos turísticos y complejos residenciales integrados contribuye a ampliar la capacidad de alojamiento del destino, al tiempo que genera actividad económica en sectores como la construcción, el comercio, los servicios y el mantenimiento de infraestructuras.

El desarrollo inmobiliario, un activo importante para la inversión extranjera

El desarrollo inmobiliario en zonas turísticas como Punta Cana también actúa como un importante atractivo para la inversión extranjera. Y es que la inversión internacional en proyectos turísticos y residenciales en zonas como Punta Cana, Santo Domingo y otras zonas turísticas, impulsada por la creciente demanda de propiedades destinadas a alquiler vacacional y segunda residencia, contribuye a dinamizar la economía local y a ampliar la oferta inmobiliaria del país.

Por eso, desde Noval Properties destacan que el desarrollo de proyectos inmobiliarios en zonas como Punta Cana no solo responde a la demanda de compradores internacionales, sino que también contribuye al desarrollo urbano y a la creación de comunidades residenciales que complementan la oferta turística de República Dominicana.

Es por esta razón que el desarrollo inmobiliario seguirá desempeñando un papel clave en la transformación económica, no solo de la región de Punta Cana si no de todo el país. La combinación de turismo, inversión extranjera y proyectos residenciales consolida a Punta Cana como uno de los principales motores de crecimiento de República Dominicana, reforzando su posición como destino estratégico para la inversión y el desarrollo en el Caribe.

