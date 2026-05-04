Nueva edición ampliada de un poemario de Rolando Revagliatti

“Desecho e izquierdo”, 2ª edición impresa y ampliada, esta vez a cargo de la editorial Leviatán, reúne poemas de un Rolando Revagliatti, a mi juicio diferente. Advierto ya desde el título, en efecto, una alusión a esa suerte poco amable por la que transitan algunas etapas de la vida singular y colectiva, retratadas todas, con pinceladas del absurdo y la provocación y muy poca esperanza –casi nula, diría-. Lo que atribuyo al conocimiento profundo de Revagliatti, este antipoeta, “experto” sobre todo aquí, en los dramas neuróticos y en las vicisitudes porteñas y nacionales.

En páginas 70/71, bajo el tierno (e ingenuo título, casi según el punto de vista de algunos niños) –“Tanta buena poca gente”- inician los versos “Estamos indeclinable/indelegablemente decididos/a llevar adelante esta injusticia” para terminar expresando que “Mientras la ñoña añosa/tosa/ ¡habrá poesía!” La ambigüedad que, como la paradoja, Rolando sabe trabajar tan bien, nos pone a los lectores en situación de interpretar polisémicamente esta poesía como una rabiosa ironía, que no excluye ni a los poetas, o como una ligera ilusión, acaso infantil, en sentido de que si la humanidad no se extingue, continuaría cuando menos alguna estética. En el “Día de la Madre”, iniciando con que “mamá merece un lavarropas nuevo” (pág.42) hacia los finales de la siguiente página, en tanto se afirma que “queremos mucho a mamá”, se aconseja que le demos de una vez en el blanco a sus principales necesidades. Estos versos me recuerdan a aquella Doris Day en su dulce hogar, donde todo era puro amor y comprensión (además de que se exhibían con fervor, en oportuno plano detalle, cada nuevo electrodoméstico de época). Sin embargo, como en la especie “necesidades de mamá” se separa espacialmente del resto de los versos, aparece la crítica social, que yo traduciría en “no se ocupen de mamá solo en su día publicitario”… En “Y aunque el mate esté frío”, página 14, aparecen “macho, gaucho, guacho”, recordando también la expresión de un expresidente argentino, que no nos iba a defraudar a los argentinos… “Desecho e izquierdo” es antipoesía. Hay rabia, intencionadamente antiestética pero coloquial, porteña: emerge de Flores, de Caballito, huele a barrio cada una de sus “bromas”, algunas apuntan a la perplejidad. Pero, además, la poesía de Rolando es sustancialmente humana porque sus protagonistas son duales, obsesivos, crueles y hasta impúdicos. Son, y esa suerte de descripción del ser de sus personajes, se debe a que tras los poemarios de este escritor hay un reconocimiento solidario hacia la naturaleza humana, que supongo habrá conocido hasta el cansancio desde el diván como psicoanalista, en las canchas como espectador de fútbol; en las tablas como dramaturgo; en sus intervenciones como actor y en sus cavilaciones como ciudadano. La diferencia entre un poeta y este poeta, dramaturgo, conocido entrevistador de poetas y escritores nacionales y asimismo, psicoanalista, es que a él no se le escapa gesto ni engaño alguno. Sabe del inconsciente y, por esto tanto más, de las tremendas contradicciones y estupideces de que somos capaces los humanos racionales, presuntamente sintientes, magníficos artistas. Durante esta ocasión, Rolando Revagliatti no transita el surrealismo. En cambio, pinta una realidad desagradable y desesperante. Su brocha no le teme a nada, tampoco juzga. Él no forma parte de los de la poesía “bella”, ni crítica, ni de algunos mestizajes narrativos de la poesía nueva. Es que no participa de la espera a una “cultural permanencia”. Sencillamente describe sin juzgar y nos hace pensar, lo que no es poco. ¿Se compadece Revagliatti de nosotros o se burla o, tal vez, ambas cosas? A mí se me hace que este poeta revela muchos años de ser escucha. Esta que tanto necesitaría una sociedad que nunca puede estar en paz consigo misma, que consume imágenes visuales por doquier y que considera que toda poesía debe ser perdurable y movilizadora en sustancia, contrariando aquella posibilidad estética que iniciaran los geniales Nicanor Parra y Charles Bukowski.